Sute de milioane de oameni din întreaga lume se confruntă în prezent cu tulburări și afecțiuni precum anxietatea, depresia, insomnia sau tinitusul. Astfel, tulburările de anxietate afectează 300 de milioane de persoane la nivel mondial, insomnia 30 % din populația globală, depresia 5%, iar tinitusul mai mult de 80 milioane de persoane. De obicei, primul pas pentru a rezolva aceste tulburări este vizita la medic. Însă toate acestea pot fi consecințe sau semnale de alarmă ale unei situații de fond extrem de răspândite.

Tehnologie Veruvis Foto: NeuroEnhancement

“Problema principală este că nimeni nu înțelege cum să-și controleze creierul. Nu ne-a învățat nimeni cum să ne folosim în mod eficient creierul. Și de aici apar foarte multe disfuncții gen depresie, anxietate, tinitus, foarte multe somatizări care vin în urma utilizării ineficiente a creierului. În loc să avem grijă de creierul nostru, îl abuzăm cu tot felul de informații inutile, cu tot felul de emoții negative. Și majoritatea elementelor care ne înconjoară nu sunt pro creier, ci sunt împotriva lui” ne-a declarat Dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru, fondatorul și directorul general al Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis.

Deși creierul este super puterea noastră, după cum spune și dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru, tot creierul este cel care ne poate împiedica să evoluăm și să funcționăm optim. Conform teoriilor din epigenetică și psihologie, dezvoltarea și funcționarea creierului nostru sunt influențate de istoricul familial pe mai multe generații, experiența intrauterină, adică starea mamei, și mediul în care am crescut. Astfel, dacă toate acestea sunt presărate cu evenimente traumatice, creierul nostru nu funcționează optim.

“Obiectivul numărul 1 al creierului este să nu murim. Mai sunt altele secundare, terțiare. În momentul în care intervine un eveniment traumatic major, creierul face tot ce poate ca să ne țină în viață: activează o rețea, dezactivează altele, astfel încât la sfârșitul zilei să nu murim, cu costurile aferente. Problema apare după ce se termină acel eveniment și nimeni nu spune creierului că s-a terminat și rămâne acolo. Iar creierul se transformă dintr-un protector într-un fel de gardian, temnicer de închisoare, care nu ne dă voie să evoluăm” explică Dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru.

La ora actuală, cercetările din medicină și neuroștiințe fac tot mai multă lumină în privința modului în care funcționează creierul. Astfel, s-a spulberat mitul că ne folosim doar 10% din cel mai important organ din corp. Dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru spune că ne folosim creierul în procent de 100%, dar că doar o zecime din acesta este optimizat. Însă acest procent poate fi spectaculos îmbunătățit datorită tehnologiei, una dintre metode fiind BM-BCI (Brain Mapping-Brain Computer Interface). Dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru este în România pionierul aplicării sistemului BM-BCI de optimizare a creierului.

Ce înseamnă de fapt Brain Mapping-Brain Computer Interface?

Brain Mapping-Brain Computer Interface este un sistem performant, non-invaziv care permite optimizarea funcționării creierului, eliminarea unor disfuncții, îmbunătățirea capacității cognitive, de învățare, augmentarea performanțelor și a calității vieții. Cu ajutorul unor senzori plasați pe cap, sistemul Brain-Mapping colectează în mod non-invaziv informații despre modul cum funcționează rețelele neuronale din creier. Astfel, pe baza acestor informații, se pot elabora programe de antrenament neuronal personalizate care pot fi aplicate cu ajutorul Brain Computer Interface. De acest sistemul performant, poate beneficia oricine își dorește optimizarea funcționării creierului, dar și eliminarea unor tulburări pentru care medicina nu a găsit încă soluții. Dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru spune că a fost primul client care s-a bucurat de beneficiile metodei, aceasta ajutându-l să scape de tinitus, o tulburare care l-a afectat timp de 5 ani și pentru care niciun tratament nu a funcționat.

“Eu am luat conceptul de neurobiofeedback și l-am transformat complet, l-am optimizat, l-am upgradat. Noi ce facem aici este neurobiofeedback upgradat, elevat și transformat în metoda Veruvis pentru că avem echipamente foarte puternice, căști foarte puternice, software-uri foarte puternice și proceduri de lucru foarte puternice. Metoda are trei mari piloni. Primul este neuroplasticitatea, care se bazează pe crearea de noi neuroni (la orice vârstă se poate face asta și am dovedit asta), pe mielinizarea tecii, adică neuroni mai rapizi, și pe crearea de noi rețele neuronale. Pilonul doi este metacogniția, vizualizarea gândurilor, extragerea din ele, controlul lor. Când poți această poți face orice. Și al treilea pilon este condiționarea operantă, similară experimentului lui Pavlov. Noi ascultăm creierul și îi oferim o recompensă când rețelele neurale se optimizează. Noi nu folosim impulsuri, folosim recompense. Pacientul stă cu casca pe cap și, în momentul în care zonele creierului și comunicarea dintre acestea sunt optime, creierul primește o recompensă. De exemplu, pornește o mașină de curse. Când acestea nu sunt optime, mașina se oprește” descrie specialistul metoda Veruvis pe care a aplicat-o la peste 7000 de clienți până acum.

O componentă importantă a activității Centrului Veruvis este cercetarea, Dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru dezvoltând The Womb și Egregora, două metode inovatoare de antrenament al creierului.

“The Womb este o invenție care permite antrenamentul rețelelor neuronale primare din burta mamei. Avem un sistem special care permite creierului să-și aducă aminte cum era burta mamei, o cameră specială în care nu se aude nimic, nu se vede nimic și plutești. Și clienții își aduc aminte cum era burta mamei și așa îi antrenăm. Egregora, este o altă invenție: șase creiere legate în rețea. Noi am preluat informații valoroase din fenomenologie, spiritualitate și din neuroștiințe aplicate, le-am combinat astfel încât să creăm ceva nou, inovativ, cu un plus de valoare absolut uluitor pentru clienții noștrii. Suntem cei mai buni pe zona asta pentru că am creat o mandorlă, de fapt, două elemente care se întrepătrund și creează ceva nou. Eu am lucrat și la Institutul “Bert Hellinger” unde am învățat să sondez subconștientul colectiv. Pe lângă aceasta, folosesc zona de gândire sistemică, de neuroștiință aplicată, de la MIT, unde am studiat. Am combinat cele două zone astfel încât avantajul nostru este că avem o înțelegere mult mai complexă, holistică a creierului uman. Și asta ne ajută să dezvoltăm protocoale de antrenament neuronal personalizat, integrate” declară Dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru.

Un alt aspect important asupra căruia atrage atenția fondatorul Veruvis este că faptul că BM-BCI nu reprezintă un sistem de diagnostic.

“Diagnosticul îl pun medicii folosind EEG-ul, electroencefalograma pentru epilepsie și traumatisme. qEEG-ul (electroencefalogramă cantitativă), folosită în Brain Mapping, nu a fost dezvoltat ca să dea un diagnostic. De ce? Pentru că este foarte complexă informația de acolo. Sigur, poți să pui un diagnostic, însă reduci toată acea informație minunată la un singur punct. Acea explorare a minții umane îți arată așa de multe informații încât nu este fezabil să folosești acest instrument pentru diagnostic. Brain Map este un instrument absolut uluitor, fantastic, pentru că ne arată cum anume comunică rețelele neuronale și unde anume, ce anume trebuie să antrenăm. Este un instrument de colectare a informațiilor pentru dezvoltarea protocolului de antrenament neuronal. În toată lumea, sistemul se folosește de către asistenți sociali, de către psihologi, de către terapeuți și de către psihiatri” adaugă Costin Dămășaru.

Cum îi ajută metoda BM-BCI pe manageri și sportivi?

Folosind protocoale personalizate de optimizare a creierului, specialiștii Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis au conceput programe speciale destinate creșterii performanțelor manageriale.

“Avem foarte mulți manageri cu care lucrăm, îi ajutăm să le crească intuiția, îi ajutăm să odihnească mai bine, îi ajutăm să se recupereze mai rapid după perioade de stres intens, îi ajutăm să devină mai inovativi, mai creativi și, foarte important, să aibă o reprezentare a contextului, adică să înțeleagă de fapt ce decizii obiective să ia. Adică să nu cadă pradă impulsului de moment și să ia decizii pe moment. Îi ajutăm să se poată extrage din acel context, să vizualizeze totul holistic, și apoi să ia decizii avizate care să aibă beneficii pe termen mediu și lung. Și foarte important îi ținem în prezent, să nu se mai confunte cu “wandering mind”. Îi ajutăm să comunice mai bine cu ei, iar acesta este cel mai important: dialogul interior. Învață să fie mai prezenți, să poată să colecteze, proceseze și să utilizeze informația mult mai rapid și să poată să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jur, însă fără să fie stare de alertă” spune fondatorul Centrului Veruvis.

Antrenamentele neuronale și beneficiile optimizării creierului pot susține și performanța în sport.

“La sportivi, am creat un protocol numit “quiet the voice within”, “calmează vocea interioară”, care este absolut foarte puternică în momentele de stres foarte intens, când totul depinde de el. Atunci ce se întâmplă? Creierul este supus unui atac foarte puternic și el se refugiază în evenimentele traumatice din trecut. Fix în momentul acela apar mama, tata care îi spun sportivului că n-o să reușească, că se uită la el 30.000 de oameni, și atunci el nu se mai focusează acolo. Mintea fuge, nu mai este concentrat și începe să se panicheze, se emoționează și a pierdut. Noi lucrăm cu COSR, Comitetul Olimpic Sportiv Român și îi ajutăm pe sportivii care vin la noi să poată să-și mențină calmul, să poată să dea volumul la zero la vocea această interioară și să se focuseze exclusiv pe ceea ce e de făcut, să nu mai existe nimic decât obiectivul pe care îl au de atins și să-și concentreze toate resursele și toate antrenamentele pe care le-au făcut. Asta facem: o creștere a acuității mentale în momentele acelea de stres intens” descrie beneficiile metodei Veruvis pentru sportivi Costin Dămășaru.

De ce este important să ne gestionăm corect emoțiile?

În prezent, autocunoașterea este un element-cheie pentru performanță și dezvoltarea personală. Iar recunoașterea emoțiilor, a situațiilor care le-au produs și mai ales gestionarea acestora în favoarea stării de bine fac parte din programele complexe de dezvoltare personală.

“Emoțiile sunt informații, noi le dăm o tentă pozitivă sau negativă. Și atunci noi ce facem la Verusvis este să ajutăm clienții să se centreze întâi, adică să aibă un dialog eficient cu ei. Emoțiile care vin din subconștient sunt de fapt niște rezoluții, niște îngeri, dar pe care noi îi vedem câteodată ca pe demoni. Dar sunt îngeri care vin să ne avertizeze: vezi că aici nu e bine, vezi că aici e ok, vezi că aici trebuie să faci așa. Cu toții avem cum spun americani, gut feeling, senzația aceea care parcă vine din stomac, instinctul. Acela este un lucru bun care ne ajută, însă are sens doar în momentul în care suntem centrați cu noi, suntem ok cu noi. Până atunci, nu e ok. Tehnicile acestea aplicate în cadrul Veruvis sunt folosite foarte, foarte frecvent în Statele Unite. E un domeniu care în viitorul apropiat va exploda pur și simplu. Va fi foarte, foarte căutat pentru că vorbim despre o tehnologie și o metodă care funcționează dacă sunt făcute cum trebuie, cu rezultate absolut uluitoare. Acestea pot ajuta clienții să își gestioneze mult mai bine rețele neuronale, găsind soluții la probleme, care înainte păreau de nedepășit, de exemplu, tinitus, vertij, depresie, anxietate, anxietate socială severă, stres cronic, surmenaj, incapacitatea de a simți emoții, incapacitatea de a se putea bucura de ce se întâmplă în jurul lor” declară fondatorul și directorul general al Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis.

Care sunt semnelale unui creier care nu funcționează optim și ce probleme se pot rezolva prin programele disponibile în cadrul Veruvis?

Insomnia afectează la ora actuală o treime din populația planetei. Iar un creier care nu se odihnește suficient sau care nu are un somn de calitate nu poate funcționa optim. Însă și invers, odihna insuficientă sau starea permanentă de oboseală pot fi consecințe ale unui creier în suferință.

“De fapt, insomnia este o incapacitate a creierului de a putea ceda controlul, zona conștientă către subconștient și inconștient. Și asta li se întâmplă celor care au frici puternice, au traume grave, celor care au mecanismul fight or flight, mecanismul traumatic de supraviețuire, foarte activat. Și atunci creierul, fiind atât de speriat, atât de ancorat în trauma respectivă, nu vrea să lase controlul, pentru că starea de somn, de fapt, este o stare de conștiință alterată. Și atunci apar probleme. În timpul somnului, undele cerebrale au frecveța delta, care este responsabilă de somnul profund și de relația cu sine. Și ce se întâmplă în delta? În delta se curăță creierul, se curăță prin celulele gliale, de tot felul de toxine și se curăță și de informația redundantă care nu mai trebuie să fie acolo. Însă este important ca un ciclu acesta de curățare să dureze 45 de minute. Dacă nu stă creierul în deep sleep minimum 45 de minute, nu se efectuează un ciclu complet. Și atunci ce face, creierul? Se împrumută de energie din viitor ca să curețe, ca să rezolve această disfuncție. Adică, în timpul nopții, creierul în loc să se încarce, să descarcă astfel încât ziua nu mai avem energia necesară ca să putem să gestionăm contextele. Și dimineață ne trezim mai obosiți decât atunci când ne-am culcat. Și aceasta duce la tot felul de somatizări, tot felul de disfuncții care la un moment dat pot izbucni și se pot transforma în ceva cu adevărat grav” spune Costin Dămășaru.

Astfel, insomnia este unul printre principalele semne ale unui creier în suferință care are nevoie de ajutor. Prin programele personalizate elaborate în urma explorării creierului prin Brain Mapping, creierul poate învăța să gestioneze mult mai bine situațiile care apar(exemple: gestionarea stresului), astfel reglându-se stresul, insomnia, anxietatea și alte tipuri de somatizări.

“Exemplul pe care-l dau clienților este acela al unui tablou: viața dvs. e un pictor care pictează pe o pânză imensă. Cu fiecare zi, cu fiecare emoție, mai pune ceva pe pânză. Noi putem să facem zoom out și să vă arătăm dumneavoastră cum e tabloul de până acum. Și apoi, puteți merge și puteți începe să retușați ceea ce nu e ok, ceea ce nu e unitar, ceea ce nu este armonios” adaugă specialistul în protocoale BM-BCI.

Rezultatele se pot menține în timp, iar pe măsură ce creierul se optimizează, în mod implicit, va sprijini alegerile sănătoase în ceea ce privește menținerea stării de bine.

“Noi avem clienți care au venit acum 5 ani la antrenamente și încă au rezultate. În momentul în care creierul nostru începe să optimizeze, ne trezim de fapt și ne dăm seama de ce avem de făcut: să mâncăm cum trebuie, să facem sport. Ne spune creierul, el nu mai lucrează împotriva noastră, lucrează pentru noi. Și atunci intrăm într-un ritm în care, chiar dacă apar evenimente neplăcute, creierul nostru știe cum să le gestioneze mult mai bine decât înainte” spune Dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru, fondatorul și directorul general al Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis.

În plus, prin antrenamentele neuronale, se pot elimina chiar și dependențele cum ar fi cea de tutun.

“Dependența este dată de inspirație și expirație care provoacă vasoconstricție la nivel neuronal. Aceasta relaxează, de fapt. Aici e secretul. Creierul devine dependent de actul acesta de inspirație/ expirație care provoacă vasoconstricție și relaxează. Și nicotina e implicată, dar nu atât de mult cât inspirația/expirația. Aceasta provoacă dependența. Și creierul atunci ce face? Creează povești că are nevoie de asta, tot felul de povești, ajutate și de marketing, bineînțeles, că ai nevoie să fumezi ca să fii cool etc. Noi am ajutat clienții să poată să-și controleze creierul, să relaxeze fără să mai aibă nevoie de acel act de inspirație/expirație, folosind țigara” descrie efectele optimizării creierului asupra fumatului Costin Dămășaru.

Pentru că fiecare creier este unic, și momentul în care apar rezultatele depinde de la caz la caz. Efecte adverse nu există, însă poate fi nevoie uneori de mai multe sesiuni de antrenament pentru ca schimbările să fie acceptate de creier.

“Avem clienți care au simțit rezultate foarte bune după trei ședințe, după șase, după 11. Conceptul de bază se numește latență. Latența este perioada de timp între momentul în care se schimbă lucrurile la nivel sistemic și cel în care schimbarea se vede în realitate. Acesta este de fapt secretul: cât de permisiv este creierul, cât de binevoitor este să accepte noua stare” adaugă coordonatorul Veruvis.

Cum se produce de fapt optimizarea creierului prin metoda Veruvis?

Prin programele de antrenament neuronal și de optimizare a creierului, specialiștii în BM-BCI ajută de fapt clienții să-și scrie propriul manual de instrucțiuni pentru creierul lor. Costin Dămășaru subilniază faptul că mai avem încă multe de învățat despre creier, în ciuda faptului că știm că există 86 de miliarde de neuroni care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. În plus, subliniază importanța unor gesturi uitate, dar importante pentru creier precum respirația corectă sau practicarea spiritualității. Toate acestea combinate cu tehnologiile actuale, susținute de neuroștiințe, pot fi instrumente de valoare pentru dezvoltarea permanentă a creierului și o viață împlinită.

“Noi ce facem? Le dăm acces clienților la resursele interioare ca să poată să schimbe mindsetul, să folosească resursele interioare și să se autovindece. Nimeni nu te vindecă, tu te autovindeci. Eu cred foarte mult în Dumnezeu. Noi îmbinăm neuroștiințele aplicate, neuropsihologia, psihologia și credința. Consider că misiunea noastră pe pământ e să ne facem vrednici ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Și fiecare are o misiune pe care și-o asumă, prin suferință și-o identifică și și-o asumă, și apoi face tot ceea ce poate, bineînțeles pe drumul cel bun, ca să-și ajute semenii, să aducă plus de valoare” concluzionează Dr. Psih. Drd. Costin Dămășaru, fondatorul și directorul general al Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis.

