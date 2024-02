​Articol susținut de ASAP România Miercuri, 07 Februarie 2024, 09:10

6 instituții de învățământ din București, Brașov și Constanța sunt în plin proces de a deveni școli model, exemple de bune practici în colectarea separată a deșeurilor reciclabile, în cadrul celui mai recent proiect lansat de ASAP România, denumit Școala ASAP+. Din decembrie și până la finalul lunii în curs, în liceele selectate au loc acțiuni de educare și de conștientizare cu privire la colectarea deșeurilor reciclabile și protecția mediului.

Mural Colegiul German Goethe Foto: ASAP România

Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Colegiul Național „Iulia Hașdeu”, Colegiul German „Goethe” și Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, Colegiul Național „Àprily Lajos” din Brașov și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța sunt cele 6 licee selectate.

Proiectul Școala ASAP+ ajută astfel instituțiile de învățământ să se pregătească pentru a obține statutul de „Școală Verde” conform cu metodologia prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde sunt obligatorii: eco educația, în școli (re)configurate ca spații prietenoase cu mediul, și implicarea elevilor în rezolvarea problemelor de mediu.

Proiectul vine să solidifice misiunea ASAP, de a contribui activ la promovarea educației pentru mediu în rândul publicului țintă – adolescenții - și de a crea cea mai mare infrastructură unitară pentru colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării în toate școlile din România. Cu această direcție strategică setată, programul ASAP este unic în România.

Fiind pentru prima dată când ASAP organizează acest proiect, feedback-ul celor implicați contează. Ce impact are proiectul? Cum este el primit de către profesori și elevi? Care sunt cele mai interesante acțiuni parte din proiect? Ce înseamnă o școală sustenabilă? Am stat astfel de vorbă cu reprezentanții fiecărei instituții de învățământ pentru a afla răspunsurile la aceste întrebări și nu numai.

Mihaela Nicolae este profesoară la Colegiul German Goethe din 2015. A început colaborarea ca profesor asociat în anul 2010 și apoi a realizat că își dorește ca aceasta să fie profesia ei permanentă. Predă biologia, care, spune ea, a pasionat-o de mică. Știa de atunci că materia va avea un rol în viitorul profesional. Preocupată de problemele de mediu: încălzire globală, conservarea biodiversității, susținerea unui mod de viață în acord cu natura, Mihaelei Nicolae îi place să aducă aceste aspecte în atenția elevilor și, împreună, să găsească soluții.

Ce reprezintă proiectul Școala ASAP+ pentru Colegiul Goethe? Care simțiți că e impactul său pentru elevi și profesori?

Am început colaborarea cu ASAP încă din anul școlar 2022-2023, iar în iunie-iulie 2023 am primit invitația de a participa în proiectul Școala ASAP +, neștiind însă dacă vom fi printre cele șase școli selectate.

Am primit vestea cu bucurie și curiozitate, fiind mereu preocupați de ceea ce înseamnă protecția mediului, selectarea deșeurilor, reciclare, reducerea consumului. Am aflat astfel că vom avea mai multe ateliere, în cadrul cărora elevii noștri vor fi actorii principali, că va trebui să desemnăm un Ambasador ASAP din rândul lor și va trebui să implementăm bune practici de selectarea plasticului. Eram sigură că elevii noștri vor aborda cu seriozitate proiectul, dar nu bănuiam că atelierele desfășurate cu reprezentanții ASAP vor avea și o puternică componentă ludică.

Ce feedback aveți din partea profesorilor și a elevilor cu privire la atelierele și activitățile desfășurate în cadrul proiectului Școala ASAP+?

Deși mai avem mulți pași de făcut în direcția unei selectări atente a plasticului, cred că proiectul Școala ASAP+ a contribuit decisiv la conștientizarea elevilor și a colegilor profesori că este necesară o schimbare în atitudinea față de mediu, de reducerea consumerismului în favoarea planetei. Mi-au plăcut toate atelierele la care am participat alături de elevi și îmi amintesc unul dintre ele, la care ei au adus haine vechi, uitate într-un sertar, pe care le-au readus la viață, aplicând sugestiile deprinse în cadrul proiectului.

Ca o dovadă a impactului pe care proiectul l-a avut și în rândul profesorilor aș menționa cei zece colegi care au hotărât să participe la cursul de Educație pentru Mediu, oferit de ASAP.

Ce vedeți c-a adus nou acest proiect la Colegiul Goethe? Ce au învățat în plus elevii, ce informații au acumulat profesorii despre mediu, colectare separată, sustenabilitate, în general?

În cadrul proiectului ne-am întâlnit cu oameni din diferite domenii care susțin selectarea atentă a plasticului, care sunt alături de ASAP și care ne-au împărtășit din cunoștințele lor. Ne-am jucat cu mult entuziasm, dar am readus în rândul elevilor cunoștințe despre poluare, schimbări climatice și abordarea unui stil de viață sustenabil. Atât la orele de biologie, geografie sau ore de dirigenție, cât și în cadrul activităților extrașcolare, abordăm teme privind protecția mediului și le reamintim că resursele naturale sunt limitate și că trebuie să trăim fără să afectăm generațiile viitoare.

Care a fost cea mai îndrăgită / de impact activitate din cadrul proiectului și prin ce simțiți că s-a diferențiat?

Cred că ultimul atelier, de Upcycling, a fost o noutate pentru elevi, dar și pentru mine: ne-a dat posibilitatea să fim creativi în moduri pe care nu ni le imaginam: să realizăm suporturi pentru telefon sau tabletă, să construim mingi pentru piscină, toate din sticle de plastic.

Cum veți continua demersurile începute în cadrul proiectului Școala ASAP+? Ce planuri aveți pe viitor?

Ceea ce ar trebui să realizăm în viitor ar fi continuarea educației de mediu în rândul elevilor, dar și a adulților, și implementarea selectării deșeurilor pe cele 4 fracții (plastic, hârtie&carton, sticlă și gunoi menajer) și predarea lor către firma de salubritate. În prezent, avem 2 pubele: una pentru produse care pot fi reciclate, și una pentru resturi alimentare sau ambalaje ce nu pot fi reciclate.

Care sunt plusurile pe care le vedeți dvs acum, la finalul proiectului Școala ASAP+, ce concluzii aveți despre importanța unui astfel de proiect? Ce a adus el bun în liceul dvs?

Școala ASAP+ a adus informația privind pericolul pe care plasticul îl reprezintă pentru mediu mai aproape de elevi, le-a oferit soluții privind reutilizarea acestuia și i-a încurajat să recicleze mai mult. Mulți elevi vin de acasă cu obiceiuri sănătoase (selectează deșeurile, fac compost, reduc consumul de apă și energie etc), dar ne dorim ca la formarea acestora să contribuim și noi.

Ce activități verzi mai aveți în plan la Colegiul Goethe? Procentual, câte dintre proiectele desfășurate sunt pe zona de mediu și sustenabilitate în liceul dvs? Vă propuneți să creșteți acest procent ca urmare a proiectului Școala ASAP+?

Avem o listă de parteneri cu care colaborăm frecvent și care ne oferă sprijinul lor atât pentru activități destinate Săptămânii Școala Verde, cât și în afara acesteia, cum ar fi organizarea de dezbateri pe teme de mediu, reciclarea bateriilor, a plasticului, selectarea deșeurilor, lecții în natură pentru a observa, analiza, investiga, dar și pentru formarea unor deprinderi sănătoase în relația cu natura.

Procentual, ne situăm undeva la 25%-30% din totalul proiectelor, dar ne propunem să dezvoltăm mai mult acest segment.

Ce reprezintă o școală model, sustenabilă, din perspectiva dvs?

Ar trebui să fac un exercițiu de imaginație. Cred că, pentru a avea școli sustenabile, ar trebui să avem o societate sustenabilă, ar trebui să avem un comportament sănătos față de planetă, să ne gândim la generațiile viitoare, să implementăm politici pentru o viață sustenabilă.

Am trăit o perioadă în străinătate (în urmă cu 20 de ani) și, când am ajuns la apartamentul în care urma să locuiesc, am primit mai multe modele de saci menajeri și instruire pentru selectarea deșeurilor. M-am străduit cât am putut, dar nu înțelegeam de ce sacii mei nu erau preluați de firma de salubritate. Am trecut printr-o nouă instruire, am adus sacii în casă, am pus totul la locul lor și gunoiul a fost preluat.

Dar să-mi imaginez o școală sustenabilă: știm că toate instituțiile publice, inclusiv școlile, sunt mari consumatoare de energie, căldură, hârtie. Ar trebui să obținem energia din surse regenerabile, panouri solare, să renunțăm la cărți și caiete pentru tableta digitală (să revenim iar la „tăbliță” - de data asta digitală), catalogul electronic în locul celui de hârtie (doar printarea unui certificat anual cu rezultatele școlare), rapoarte, planificări doar în format digital, grădină de legume și cantină proprie (ar reduce consumul alimentar și i-ar apropia pe elevi și profesori de natură), zonă de producerea compostului și o educație susținută privind grija față de mediu.

Proiectul Școala ASAP+ este, la acest moment, un proiect pilot, un exemplu de bune practici în comunitățile locale. În funcție de reacțiile comunităților implicate și de rezultatele obținute prin acțiunile desfășurate, ASAP va continua și va recalibra inițiativele similare pentru viitorul an școlar.

Pentru mai multe informații despre Școala ASAP+, consultați pagina dedicată a proiectului.

