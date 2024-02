ESENTIAL Luni, 05 Februarie 2024, 17:13

Ministerul federal de Externe de la Berlin sprijină în următoarele 18 luni proiectul „Humanitarian Assistance Digital Infrastructure" al organizației neguvernamentale Commit Global / Code for Romania cu suma de 1,35 milioane de euro, anunță organizația. Scopul proiectului este eficientizarea accesului la ajutorul umanitar prin construirea unei infrastructuri digitale conectate global, astfel încât cei aflați în nevoie să primească ajutor mai rapid.

Echipa Code for Romania Foto: Inquam Photos

Commit Global / Code for Romania se va baza pe experiența acumulată din implementarea acestei infrastucturi umanitare pentru susținerea refugiaților ucraineni, creată la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin intermediul acestei infrastructuri digitale, agenții guvernamentale, organizații internaționale sau neguvernamentale, companii și inițiative private au putut gestiona centralizat distribuția de informații și servicii medicale, de cazare și resurse necesare către refugiați, mai transmite organizația într-un comunicat de presă.

„Mă bucur foarte mult că, în cadrul colaborării noastre cu Commit Global / Code for Romania, putem contribui semnificativ la furnizarea mai rapidă a ajutorului către cei aflați în nevoie”, a declarat ambasadorul Germaniei la București, Dr. Peer Gebauer.

„Având în vedere înmulțirea crizelor la nivel global, a conflictelor armate și a catastrofelor umanitare, este crucial ca ajutorul umanitar să fie distribuit eficient, să ajungă rapid la cei aflați în nevoie și să pună la dispoziție informații importante accesibile tuturor. Munca excelentă a celor de la Commit Global / Code for Romania arată cum, prin soluții software inteligente și implicarea voluntarilor dedicați, sprijinul pentru cei în nevoie poate fi coordonat mai bine, salvând astfel vieți omenești. Acest proiect demonstrează din nou faptul că România are un rol important în dezvoltarea aplicațiilor IT inovatoare”, a mai spus Gebauer.

„Pentru noi, România este un partener important și constructiv, cu care colaborăm strâns, în special pentru sprijinirea Ucrainei. Prin această platformă, Code for Romania a avut un aport important încă de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, asigurându-se că refugiații ucraineni au putut avea acces rapid la toate serviciile de sprijin, atât cele guvernamentale, cât și cele neguvernamentale. Prin acest proiect comun, această expertiză va fi folosită la nivel global, pentru alte situații de criză. Aștept cu nerăbdare această colaborare”, a declarat ambasadorul german.

„Realitatea este că trăim într-o lume marcată de crize. Efectele schimbărilor climatice devin tot mai dure, conflictele armate se înmulțesc, iar democrația și protecția drepturilor omului sunt supuse la niște presiuni fără precedent. În mijlocul acestor crize care se adâncesc una pe cealaltă, ne punem cu toții speranța în societatea civilă pentru a veni cu soluții practice. Însă realitatea este că societatea civilă însăși este epuizată de aceste provocări. Tehnologia poate sprijini societatea civilă și partenerii instituționali să reacționeze mai rapid și mai eficient la provocări tot mai mari”, a declarat Bogdan Ivănel, fondator și președinte al Commit Global / Code for Romania.

„Și putem face asta oriunde, nu doar la nivel local, pentru că tehnologia este agnostică de limbă și de geografie. Infrastructura Binelui construită în România poate fi reutilizată oriunde în lume. Commit Global, prima organizație globală pornită din România, este organizația care dorește să contribuie la digitalizarea societății civile la nivel global. Astfel, sistemele informaționale necesare pentru asigurarea asistenței umanitare, managementului dezastrelor, protecției drepturilor omului, oferite gratuit de un ONG, pot ajunge la zeci de mii de alte organizații neguvernamentale, pentru ca milioane de oameni aflați în situații critice să primească ajutorul de care au nevoie, la timp”, a mai declarat Ivănel.

Code for Romania, organizație non-guvernamentală din România, este cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, cu o comunitate de peste 3000 de voluntari. Din 2016 identifică probleme sociale sistemice și generalizate și construiește infrastructura digitală gratuită de care societatea are nevoie. Misiunea organizației: să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei digitale. Până acum, Code for Romania a dezvoltat 58 de soluții digitale vitale pentru România, inclusiv infrastructura digitală pentru gestionarea crizei Covid-19 și a crizei refugiaților din Ucraina. Commit Global derulează munca internațională a Code for Romania, se mai arată în comunicatul de presă transmis.