La Chilia-n port”

La Chilia-n port Foto: Mike Godoroja

vizionează videoclipul "La Chlia-n port" - click aici

În premieră Mike a realizat și un eseu-documentar emoționant despre această piesă :

“O doină ca un blues al durerii”

vizionează documentarul "O doină ca un blues al durerii" - click aici





Mike Godoroja și Marius Mihalache au reușit o nouă piesă care nu mai respectă nicio regulă din trecutele lor colaborări.

Este un cântec protest

Te provoacă, te implică şi te face complice

Este o doină de puşcărie

Este un blues în acelaşi timp

Este o realizare a lor fără precedent

După trei ani de căutări estetice și de experiențe de sunet, de lucru fără odihnă în studio, au reușit o variantă neașteptată la această doină de pușcărie.

De acum Mike și Marius pornesc pe un drum altfel :

“LA CHILIA-N PORT”

O SCHIMBARE NEAȘTEPTATĂ

De pe net l-au aflat pe Puiu Spiru, lăutarul deportat. Într-o după amiază de toamnă au plecat în Deltă ca să înțeleagă cine a fost.

Puiu Spiru s-a născut în 1926 în Luncavița,Tulcea. Părinţii lui erau oameni înstăriţi din comună, familie de senatori de Tulcea. În 1947 partidul comunist îi trimite părinţii la canal, le confiscă proprietăţile iar el este exmatriculat de la Conservator şi trimis la muncă silnică la Bicaz. În aceşti ani este bătut, batjocorit, distrus psihic de liderii noului partid. După o viaţă extrem de chinuită, a fost înmormântat în cimitirul săracilor din Galaţi.

Puiu Spiru a compus cântecul „La Dobrogea" în 1948, aflat la muncă silnică la Bicaz. Acest cântec este interpretat astăzi sub denumirea de “La Chilia-n port”.

“CE DURERE DUREROASĂ”

Piesa la Chila în Port este un demers care a început printr-o descoperire online și care mi-a provocat o curiozitate fără margini . Am observat asemănarea uluitoare între mesajul comunicat într-unul dintre filmele mele de referință ale fraților Joel și Ethan Coen, e vorba de “Oh brother where are thou ?”, acel film care îi are în rolurile principale pe George Clooney, John Turturro și Tim Blake Nelson, iar Chris Thomas King, John Goodman, Holly Hunter, și Charles Durning au roluri secundare.

Acolo era o piesă care se intitula “I’m a man of a constant sorrow”, într-o traducere așa lejeră : ‘Sunt un om al tristeții permanente !” . În momentul în care am pătruns mai atent textul lui Puiu Spiru am realizat corespundențe formidabile între mesajul piesei de country “I’m a man of a constant sorrow” și “La Chilia-n port”... am realizat că este este foarte posibil să pot să fac un mariaj între cele două culturi: cea din care provin eu și în care pot înțelege ușor mesajul lui Puiu Spiru, al doinei lui de pușcărie și cea a culturii nord americane, de unde înțelegerea mea este îngrădită de spațiul meu geocultural dar educația mea însușită de decenii îmi permite să o pot cuprinde totuși. Și i-am dat un telefon lui Marius devenind amândoi interesați de acest experiment .

UN CÂNTEC PROTEST

Puiu Spiru nu a fost un erou. A fost un om care a suferit o tragedie îngrozitoare la viața lui și alături de ceilalți deportați, deținuți politic, el a tânjit după libertate. Dorul lui de casă a fost covârșitor .

Piesa l“La Chilia-n port” nu ar fi fost niciodată atât de cunoscută dacă n-ar fi fost aleasă în filmul “Cel mai iubit dintre pamânteni” cu acea secvență legendară în care Stefan Iordache la masă îl provoacă pe Stefan Bănică cu piesa “La Chilia-n port” .

Cred că oamenii și eu la rându-mi, avem nevoie de legende; avem nevoie de semnificații, avem nevoie de mitologii... nu pentru că ne place să fim mințiți, păcăliți sau amețiți de opiumul irealității, ci pentru că efectiv în fiecare acțiune a noastră poate fi ceva remarcabil . Iar în cazul lui Puiu Spiru remarcabilitatea lui este plasată în viața lui însăși plină de suferință, din care noi putem înțelege că un om simplu poate fi mai important decât un mare academician... pur și simplu prin energia suferinței lui, prin tragismul lui existențial . Durerea nu este ceva care să ne lase indiferenți .

Blues -ul este o artă care acum a devenit un limbaj universal. În 2024 găsim blues peste tot în lume : din Argentina în Marea Britanie, din Guadelupa în Suedia, din America până în România . Publicul este din ce în ce mai apropiat de această artă care atrage după sine valorile rockului clasic, bucuria improvizației din jazz iar performing -ul și virtuozitatea artiștilor își găsesc un lăcaș sigur și primitor în zona genului blues .

Culturile pe acest pământ, ca și limbile naționale, ca și istoriile fiecărei națiuni sunt binevenite în caleidoscopul omenirii .

Toate acestea se leagă cu un singur fir unificator: OMUL !

“LA CHILIA-N PORT” Mike Godoroja

muzica

compozitor : puiu spiru

producători : mike godoroja. emanuel gheorghe "fisă" orchestrație : mike godoroja, dorian pîrvu

au înregistrat

mikegodoroja : vocal, sintetizatoare

marius mihalache: țambal vali vătuiu : tobe

dorian pîrvu : solo moog D, moog bas synth

alin păun : mandolină, ghitară, programare sintetizatoare

au participat la filmare

alex gavril : ghitară

romeo bejan : bas

ștefan bocioc : claviaturi

sunet

înregistrare, mixaj și mastering de către mike godoroja în studioul din Balotești, Ilfov în perioada 2020-2023

filmare

realizată live de către dragoș burlacu la concertul din pub universătății bucurești în 2022.

videoclip

scenariul și animație grafică AI realizate de mike godoroja în 2023.

PIESA FACE PARTE DIN ALBUMUL TRILOGIE

“VIAȚĂ - iubire.armonie.zbor”

Viață” : Este o lucrare ampla care a început acum 10 ani de zile și care s-a finalizat în toamna lui 2023. Se constituie într-un set de trei părți intitulate : iubire ● armonie ● zbor devenind astfel un triplu album pe Vinil, BluRay (Dolby Athmos) și CD.

Au înregistrat albumul 2016-2023 :

Mike Godoroja - voce, percuție, efecte sintetizatoare, voci acompaniament

Dorian Pîrvu - claviaturi (sintetizatoare, orgă, clavinet, piane)

Gheorghe Emanuel "Fisa" - claviaturi (sintetizatoare, orga, clavinet, piane), ghitare, bas

Tibi Dutu - bas

Alex Vișan - ghitară, voci acompaniament

Alin Păun - ghitare, mandolina, hurdy-gurdy, dulcimer

Alex Moraru - bas

Vali Vatuiu - tobe, percuție, voci acompaniament

Othello Florentin Milcoff - orgă

invitați:

Dan Andrei Aldea - ghitara, sintetizator

Misu Cernea - tobe

Mihai Pocorschi - ghitara, voci

Marius Mihalache - țambal

Crina Mardare - voce

Nelu Dumitrescu (IRIS) - tobe

Nutu Olteanu (ex-IRIS) - ghitara

Artan Adrian Pleșca (Partizan, ex- Timpuri Noi) - eșantioane vocale

cu participarea:

Călin Grigoriu - ghitare

Eugen Cristea - recitativ

Ioana Craciunescu - recitativ

Dan Mircea Cipariu - recitativ

Marcian Petrescu - muzicuta

Rares Totu - ghitara

Alex Godoroja - sintetizatoare

Ana Maria Godoroja - voce belcanto

Codrin Cârdu - rafica

OGLINDA UNEI VIEȚI DEDICATE MUZICII

Am trăit mereu privind cerul !

Cariera lui Mike înseamnă o poveste cu foarte multe capitole... Poate prea multe ! Peste 1000 de emisiuni radio si tv, peste 1500 de concerte , 8 Festivaluri ca director

artistic, peste 30 albume ca producator artistic. Este un vis frumos !

De la prima lui formație PHOEBUS , de la Festivalurile de jazz neoficiale organizate în timpul facultății, până la emisiunile de televiziune cu Florian Pittiș și Florian Lungu, la 14 ani de albume cu formația Iris ca producător, colaborări cu Felicia Filip, Marius Popp, Johnny Răducanu, Laura Stoica,la realizarea primului festival de Jazz în România după 1990 cu Chick Corea , la aducerea în România a lui Ray Charles, James Brown sau Jimmy Smith și până azi când împlinește 26 de ani cu formația Mike Godoroja & Blue Spirit.

