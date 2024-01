Articol susținut de Huawei Marți, 30 Ianuarie 2024, 14:41

Huawei a găzduit Seeds for the Future Grand Finale în China pentru alumnii europeni și a anunțat o nouă ediție a programului emblematic de cultivare a talentelor.

Seeds for the Future Grand Finale Foto: Huawei

Marea finală europeană Seeds for the Future European Grand Finale, care a durat o săptămână și a reunit o cohortă selectă de alumnii ai programului Seeds for the Future din aproape douăzeci de țări europene, a culminat cu o ceremonie de închidere extraordinară. Găzduit de Huawei Europa, evenimentul a prezentat realizările colective ale viitorilor experți și lideri talentați în domeniul TIC, care au participat anterior la programele de formare organizate în țările lor. De-a lungul întregii săptămâni, participanții s-au implicat în sesiuni interesante cu experți în domeniul tehnologiei, au aprofundat domeniile conectivității și inovării și au contribuit la discuții de grup pătrunzătoare pe teme cruciale, precum diversitatea, competențele ecologice și durabilitatea.

Punctul culminant al evenimentului, ceremonia de închidere, a avut ca temă cooperarea internațională ca piatră de temelie pentru crearea unui viitor durabil pentru talentele europene. Huawei recunoaște, cu mândrie, progresele colective făcute în vederea promovării inovației, a schimbului de cunoștințe și a unui angajament comun pentru un viitor durabil.

Prof. Shahbaz Khan, director al Biroului Regional Multisectorial UNESCO pentru Asia de Est, a deschis oficial ceremonia prin următoarele cuvinte: ,,Suntem încântați să vedem că viziunea UNESCO și cea a Huawei se aliniază reciproc în ceea ce privește eradicarea analfabetismului digital în rândul tinerilor. În februarie 2023, Huawei devine membru asociat al Alianței globale pentru alfabetizare (GAL) a UNESCO. Fiind prima companie privată care devine membru asociat al GAL, Huawei se angajează să îmbunătățească utilizarea tehnologiei de către educatori în țările în curs de dezvoltare."

În cadrul ceremoniei, Radoslaw Kedzia, Vice Preșesinte Senior al Huawei Europa, a anunțat planurile Huawei de a accelera eforturile de cultivare a talentelor: ,,Acum, când lumea își redeschide porțile, Huawei este mândră să dezvăluie un nou capitol al programului Seeds for the Future, o ediție imersivă, complet offline, care va avea loc la Roma, Italia, în iulie 2024. Această inițiativă, animată de spiritul colaborării și dialogului internațional, va reuni studenți din diverse colțuri ale Europei pentru a se reuni într-un singur oraș, promovând un ecosistem vibrant de învățare și dezvoltare colaborativă a ideilor de startup-uri tech-for-good. Astăzi invităm oficial studenții care urmează studii în domeniul STEM să se alăture acestei experiențe transformatoare offline și să facă parte din modelarea în bine a viitorului tehnologiei”.

,,Această experiență pe care am parcurs-o la Seeds for the Future Grand Finale m-a redefinit, conturând un nou eu, mai înțelept și mult mai bogat în cunoștințe. Am pornit la drum fără multe așteptări și am fost plăcut surprins să primesc unul dintre premiile acordate. Aici zace esența acestui program minunat: munceşte fară a aştepta recompense în schimb, căci aşa se dezvăluie adevărata pasiune”, a declarat Emanuel Rusu, studentul din România, care a primit premiul pentru ,,Critical Thinker”, urmând a fi invitat să se alăture Huawei în luna iulie, în Roma, pentru a împărtăși experiența sa de alumni Seed cu noua generație de participanți în ediția din 2024.

În plus, Huawei a dezvăluit lansarea unui program de burse Seeds for the Future, conceput pentru a sprijini studenții talentați în domeniul TIC din Olanda, Bulgaria și Cipru. Această inițiativă subliniază angajamentul ferm al companiei de a cultiva talentele excepționale.

Subliniind importanța unor astfel de oportunități pentru studenți, ambasadoarea Ciprului, Martha Mavrommatis, vorbind în numele ministrului Educației, Sportului și Tineretului, Dr. Athena Michaelidou, a felicitat Huawei pentru evenimentul de succes și pe studenți pentru toate eforturile lor în vederea unei dezvoltări durabile și ecologice. Ea a declarat: ,,Companiile precum Huawei fac ele însele investiții, în paralel cu inițiative instituționale, precum cele ale Uniunii Europene și ale statelor membre. Programul Huawei Seeds for the future, așa cum sugerează și numele, este profund implicat în identificarea talentelor și în sporirea schimbului de cunoștințe între profesioniști și tineri".

În urma acestei remarci, Annette Nijs, fost secretar de stat pentru educație în Olanda, a subliniat: ,,Angajamentul Huawei de a încuraja studenții care îmbrățișează tehnologia este pe cât de admirabil, pe atât de important. La urma urmei, tehnologia va continua să creeze o schimbare fundamentală în modul în care lucrăm și trăim. Studenții TIC de astăzi vor folosi tehnologia în carierele lor pentru a da aripi schimbărilor din societățile noastre".

,,Seeds for the Future Grand Finale a dovedit că nu există limite geografice. Mă bucur că am avut șansa să arăt că și cineva dintr-o țară atât de mică precum Moldova poate avea oportunități incredibile. În codul complicat al vieții, uneori variabilele neașteptate duc la cele mai inspirațioanle recompense, drept dovadă, am obținut unul dintre premiile acordate la sfârșitul acestui program în China”, a declarat Alina Dușchina, studenta care a reprezentat Republica Moldova. Studenta a primit premiul pentru ,,Diversity Front Runner”, oferindu-i-se șansa de a participa la cel mai mare Summit al femeilor din tehnologie din Europa Centrală și de Est, numit Perspektywy Women in Tech Summit de la Varșovia, în iunie 2024.

În încheierea evenimentului, Ambasadorul Republicii Moldova a concluzionat: ,,Seeds for the Future, ca program emblematic de CSR al Huawei, nu numai că este un exemplu de bune practici în ceea ce privește responsabilitatea corporativă, dar și demonstrează angajamentul de a ghida tinerele talente la nivel global. Programul, conceput pentru a forma următoarea generație de lideri în era digitală, merge dincolo de competențele tehnice. Acesta promovează un sentiment de cetățenie globală, încurajează schimbul cultural și stimulează spiritul antreprenorial".

