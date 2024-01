ESENTIAL Marți, 30 Ianuarie 2024, 09:36

3

​La Întorsura Buzăului era marți dimineață mai frig decât în nordul Scandinaviei, minima fiind de -24 C, mai rece decât luni. Cel mai cald era pe Litoral, unde temperaturile au fost cu 26 de grade mai mari, arată datele ANM. Vremea se va încălzi spre finalul săptămânii, când vor fi maxime de peste 10 C la prânz.

Temperaturile din Europa in dimineata zilei de 30 ianuarie 2024 Foto: Meteociel

La Întorsura Buzăului au fost -24 C marți dimineață, după ce luni fuseseră -22,9 C. Sunt cele mai mici temperaturi măsurate în țară în acest an și doar la Omu au mai fost temperaturi de sub -20 C.

Temperaturile la ora 9, pe 30 ianuarie 2024 (sursa ANM(

Aceste valori sunt departe de recordurile orașului din Covasna, unde în ianuarie 1985 au fost - 35,5 C, iar în ianuarie 2015 au fost -34,7 C. În prima lună a anului 1963 au fost -35,2 C. Cum valurile de frig intens sunt tot mai rare și țin mai puțin, temperaturile de acum sunt remarcabile.

Maxima zilei de luni la Întorsură a fost de -4,7 C.

Marți dimineață cele mai ridicate temperaturi au fost în Dobrogea: +2,7 C la stația meteo Constanța Dig, în timp ce la cealaltă stație meteo din Constanța au fost +1,9 C. La București, minimele au fost de -6 C la Băneasa și de -2,8 la stația meteo Filaret.

Foarte rece a fost la Poiana Stampei (-18 C), dar și la Târgu Secuiesc (-16,7 C) și Miercurea Ciuc (-16,3 C).