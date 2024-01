ESENTIAL Vineri, 26 Ianuarie 2024, 13:07

HotNews.ro

0

Organizația de tehnologie civică Code for Romania anunță că a lansat o secțiune dedicată Participării Civice pe platforma CeZiceLegea.ro, prin care încurajează „implicarea activă în deciziile ce privesc comunitățile locale și societatea în ansamblu, și facilitând interacțiunea cetățenilor cu autoritățile publice”.

Participarea Civica Foto: Code for Romania

„Secțiunea Participare civică de pe site-ul CeZiceLegea.ro, platforma pe care cetățenii români, dar și cei care tranzitează România, află ce au de făcut pentru a gestiona momente esențiale ale vieții lor - naștere, educație, angajare, căsătorie, deces, participare civică și, în curând, și locuire”, transmite organizația într-un comunicat.

Pe secțiunea Participare civică de pe site-ul CeZiceLegea.ro, cetățenii afă cum pot:

să solicite informații de interes public, inclusiv pașii de urmat în cazul nerespectării termenelor legale de răspuns de către instituții;

să își apere drepturile în relația cu autoritățile, să formulezi și să trimiți petiții, reclamații sau plângeri împotriva actelor administrative sau lipsei de a acțiune a autorităților;

să participe la consultări publice, inclusiv cum poate contribui la discuțiile privind legi sau reglementări în dezbatere;

să se asocieze cu alți cetățeni ca tine pentru a promova cauze comune, prin coaliții sau grupuri de inițiativă cetățenească, să se alături la sau să înființeze organizații neguvernamentale, partide politice sau asociații de proprietari;

să înțeleagă mai bine mecanismele de funcționare a statului și modul în care fiecare dintre noi #putem influența deciziile publice;

să fie participant activ și informat la viața comunității și la procesul democratic.

„Această nouă secțiune de Participare Civică face parte din angajamentul nostru continuu, la Code for Romania, de a promova transparența, responsabilitatea și participarea în societate. CeZiceLegea.ro devine punct central pentru cetățeni în demersul lor de a înțelege mai bine cum pot influența deciziile autorităților și de a contribui la îmbunătățirea guvernanței locale și naționale, promovând o societate mai deschisă, transparentă și participativă. Încă un pas important spre crearea unui mediu în care fiecare cetățean are puterea și resursele necesare pentru a contribui la schimbările pozitive în comunitatea și societatea în care trăiește", spune Olivia Vereha, cofondator și Director of Product Code for Romania.

Noua secțiune de pe platforma CeZiceLegea.ro vine să completeze seria de explicații și informații pe înțelesul tuturor, simple și detaliate, a tuturor pașilor pe care cetățenii îi au de făcut pentru a gestiona legal cele mai importante evenimente ale vieții: naștere, studii, căsătorie, deces, angajare, demisie, dar și alte informații utile, precum drepturile și obligațiile elevilor sau lista universităților la care te poți înscrie în România, mai transmite organizația.

Vezi și: