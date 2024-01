ESENTIAL Vineri, 19 Ianuarie 2024, 16:31

HotNews.ro

1

O femeie însoțită de un bichon, un cățel de talie mică, a reclamat că a fost dată jos de șoferul unui autobuz din municipiul Ploiești. Gestul a nedumerit-o pentru că de fiecare dată când călătorea alături de patruped controlorii îl mângâiau.

Bichon Foto: lucyna onik / Alamy / Alamy / Profimedia

Femeie a povestit pentru Observatorul Prahovean că incidentul a avut loc în urmă cu zece zile.

„În data de 10.01.2024, la ora 14.30, am avut neplăcerea de a fi dată jos din autobuzul 39, datorită faptului că aveam un mic bichon care mă însoțea. Soferul mi-a spus „nu ai voie cu câinele!”. Călătoresc in transportul public de doi ani si nu mi-a spus nimeni nimic in legătură cu asta! Ba chiar au urcat polițiști și controlori care au mângâiat cățelul! Cățelușa mea este foarte îngrijită, dresată, si are toate vaccinurile la zi. Am tot căutat în regulament si nu scrie nimic concret în legătură cu accesul animalelor sau poate regulamentul actual nu este public. Ultimul pe care l-am putut găsi datează din 2015”, a povestit femeia care a cerut informații despre regulamentul privind constatarea și sancționarea contravențiilor la transportul public local de persoane.

Directorul TCE, companie de transport public din Ploiești, Nicolae Alexandri, a declarat pentru Observatorul Prahovean că „în mijlocul de transport nu este permis accesul persoanelor cu câini periculoși, chiar dacă au botniță și animalele sunt însoțite și sunt ținuți de ham de către proprietari”.

Nicolae Alexandri a precizat că a aflat despre incidentul reclamat de femeie.

„În regulament nu există precizare care sunt câinii periculoși, dar acest lucru este reglementat prin lege. Am primit sesizarea cu privire la situația care a avut loc. Un bichon nu este considerat câine periculos. Conducătorul auto va fi reinstruit cu privire la acest aspect”, a precizat Nicolae Alexandri, directorul general al TCE.

În Ploiești sunt în vigoare două decizii accesului câinilor în mijloacele de transport în comun luate Consiliul Local Ploiești luate la distanță de 8 ani.

Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Ploiești din 2015 reprezintă contravenție „transportul cu mijloacele de transport public a câinilor periculoși, conform caracteristicilor lor morfologice, a asimilaților acestora conform reglementării legale a deținerii lor și a metișilor lor, chiar dacă poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham, de către proprietarii lor ori de către deținătorii lor temporari”.

În vigoare este și o altă hotărâre a CL Ploiești din 2007 se precizează însă că „este interzis accesul animalelor de companie în localuri și instituții publice, mijloace de transport în comun, zonele special amenajate pentru copii, parcuri și grădini publice, cu excepția drumurilor publice și căilor de acces. Fac excepție câinii utilitari în situațiile prevăzute de lege”.