Totul Despre Mame Vineri, 19 Ianuarie 2024, 13:56

HotNews.ro

1

Aceasta este povestea Sofiei, un copil adoptat de o mamă singură, care a visat, încă din adolescență, să înfieze o fetiță. Povestea, pe care o redăm integral, ne-a fost trimisă chiar de mama adoptivă, Ana-Maria Gomboș.

Ana- Maria e mamă singură, dar lipsa unui soț nu a împiedicat-o să-și realizeze visul Foto: Arhiva personala

„Mereu am fost convinsă că destinul nostru este scris undeva, altfel nu îmi pot explica gândul de acum mulți ani, când, în clasa a X-a fiind, am ȘTIUT că vreau să adopt un copil, că vreau să am o fetiță adoptată, chiar dacă mă voi căsători sau nu. Presentiment? Premoniție? Nu știu.

Tatăl meu îmi spunea că sunt urâtă și că nu voi avea un partener

Cert este că anii au trecut și, în goana mea nebună după formarea profesională, de a demonstra lucruri efemere, am trecut cu succes peste capitolul căsătorie. Un complex teribil din copilărie, determinat de insinuările repetate ale tatălui meu care îmi spunea „ești urâtă, nu o să te ia nimeni, niciodată”, mi-a trasat oarecum acest parcurs nefericit al absenței unui bărbat în viața mea. Sunt o fire solitară, dar foarte sociabilă. Îmi fac ușor prieteni, însă iubesc să stau și singură, să citesc, să ascult muzică, să călătoresc.

Acum 5 ani însă, într-o zi în care casa îmi sclipea de curățenie, dar era și extrem de tăcută, mi-am spus că trebuie să fac ceva…Să adopt un copil. Am dat sens dorinței mele din adolescența și iată-mă la DGASPC Giurgiu, unde am întâlnit oameni deosebiți, care m-au ajutat cu adevarat în tot procesul de adopție. Am depus dosarul pe 2 februarie 2017. În luna iunie am obținut atestatul de părinte adoptiv și din acel moment au început căutările.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTUL DESPRE MAME