​Joi va fi vreme mult mai caldă decât normalul, vineri va fi și mai cald, însă masele de aer rece vor face ca sâmbătă să fie în unele zone și cu 14 grade mai rece decât în ziua precedentă. Cum va fi vremea în următoarele zile?

Statie meteo Foto: Editor77, Dreamstime.com

Joi, maximele în țară vor fi cuprinse între 6 și 15 C, cel mai cald fiind în Banat, Crișana, Muntenia și Transilvania, arată hărțile ANM.

Vineri dimineață minimele vor fi cuprinse între -7 C și +2 C, iar la prânz vor fi între +3 și +16 C.

Se va răci puternic sâmbătă, minimele dimineții fiind cuprinse între -14 și -1 C, iar ger va fi în mai multe regiuni. La prânz va fi mult mai frig decât vineri, cu maxime cuprinse între -4 C și +5 C, cu mențiunea că vor fi foarte puține locuri cu maxime de peste 3 C.

În multe locuri vor fi sâmbătă la prânz cu 12-14 C mai puțin decât vineri la prânz, conform hărților ANM.

La București vor fi 11 C la prânz joi, 14 C vineri, iar sâmbătă maxima va fi de numai 2 grade și la fel va fi și duminică. Noaptea vor fi -4 C duminică și -6 C luni. La Constanța vor fi 16 C vineri și numai 2 grade sâmbătă.

La ora publicării articolului temperatura era de -1 C la Târgu Ocna.

