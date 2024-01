ESENTIAL Joi, 11 Ianuarie 2024, 10:20

Primul termen al procesului în care Marcel Ciolacu contestă respingerea cererii sale de recunoaștere a meritelor de luptător anticomunist are loc joi la Tribunalul Buzău. Amintim că Secretariatul de stat pentru revoluționari, organism aflat în subordinea Executivului, i-a respins premierului cererea de a fi declarat luptător cu rol determinant la Revoluția din decembrie 1989. Trei luni mai târziu, Ciolacu l-a demis pe Mihai Iulian Dodu din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cel care a iniţiat respingerea cererii sale.

Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ciolacu a susținut că a participat la Revoluție la Buzău și are încă din anii ’90 certificat de „luptător remarcat pentru fapte deosebite”, iar în 2019 a depus o cerere pentru a obține cel mai nou titlu introdus prin lege, de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției Române”.

În 22 iunie 2023, la scurt timp după ce Marcel Ciolacu a devenit premier, o comisie din cadrul Secretariatului de stat pentru revoluționari i-a respins cererea de a fi declarat luptător cu rol determinant la Revoluția din decembrie 1989.

Premierul s-a adresat instanței, cerând anularea deciziei prin care i-a fost respinsă cererea. Dosarul a fost înregistrat în 25 iulie la Tribunalul Buzău, la Secția de contencios administrativ.

Primul termen a fost stabilit pentru 11 ianuarie 2024.

Argumentele Comisiei care i-a respins lui Ciolacu cererea de a fi declarat luptător cu rol determinant la Revoluția din decembrie 1989 / Ce susține premierul

„În urma verificării înscrisurilor din dosarul administrativ, comisia constată că în perioada 14-22 decembrie 1989 domnul Ion Marcel Ciolacu nu a îndeplinit condiția cumulativă de a ocupa și apăra obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, respectiv ora 12.10, motiv pentru care comisia respinge cererea LRD nr. 6725/02.04.2022 cu majoritate de voturi (cererea de acordare a titlului de luptător cu rol determinant la Revoluția din decembrie 1989 - n.r)”, arată comisia care i-a respins lui Ciolacu cererea.

În 2019, Recorder a scris că liderul PSD are certificat de revoluţionar şi a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizaţie.

La acea vreme Marcel Ciolacu a susținut că nu a solicitat indemnizație de la stat pentru că a participat la Revoluția din 1989. „Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție”, afirma Ciolacu.

„Eu niciodată nu am vorbit despre acest lucru. Eu în Municipiul Buzău am participat la Revoluție. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzău. Sunt doar 52 de membri. Am și spus în statut că suntem cei care am apărat, am acționat în raza Palatului comunal al Muncipiului. Nu am fost niciodată contestat, n-am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereți să-mi fie și rușine. Nu am solicitat niciodată nicio indemnziație pentru acest lucru de la statul român. Mă consider îndreptățit să las copilului meu să arate și el la nepoți că bunicul sau străbunicul lor a făcut ceva pentru această țară", a declarat atunci Marcel Ciolacu.

În luna decembrie, Premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Mihai Iulian Dodu din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cel care a iniţiat respingerea cererii prim-ministrului de a fi declarat luptător cu rol determinant în Revoluţia din decembrie 1989.

Dodu a declarat că hotărârea este una politică, iar „graba” cu care a fost luată „trădează nişte sentimente”, care sunt strâns legate de decizia comisiei din iunie.

„Nu am niciun argument, este doar o decizie politică. Postul este politic. Desigur că se poate lega foarte clar de cazul premierului Ciolacu. Din momentul în care, conform legii, cazul premierului trebuia să intre în comisie (de analiză a dosarului de revoluţionar – n.r.), a început cumva numărătoarea inversă în ceea ce priveşte rămânerea mea în funcţie”, a declarat pentru PRESSHub, Mihai Dodu.

Fostul secretar de stat a mai spus că demiterea lui s-a desfășurat cu o vitează uluitorare.

Actualul premier Marcel Ciolacu are un certificat de revoluționar încă din 1992, pe când era mic afacerist la Buzău și student al controversatei Universități Ecologice. Că să obțină acest prim brevet, vânat de mulți oportuniști ai tranziției, a depus un dosar cu declarații olografe despre participarea sa la Revoluție, precum și alte dovezi pe care le-a considerat relevante, a scris recent Recorder, care a publicat și a analizat aceste documente.