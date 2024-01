ESENTIAL Duminică, 07 Ianuarie 2024, 08:18

Preşedintele filialei SANITAS Bucureşti, Viorel Huşanu, a anunţat că angajaţii din sănătate vor face grevă, luna viitoare, ei reclamând, pe de o parte, faptul că salariile lor au rămas printre cele mai mici din România, iar pe de altă parte lipsa acută de personal din spitale. „. În aceste zile de când a început acest an noi suntem epuizaţi de muncă, în timp ce alţi bugetari nici nu s-au întors din vacanţe. Camerele de gardă sunt pline, secţiile sunt pline şi noi nu avem personal”, afirmă liderul din cadrul SANITAS.

„Vom organiza un protest în februarie, nu în ianuarie, termenul de 18 ianuarie este pentru a lua suficiente semnături pentru a nu fi declarată ilegală, această grevă. Momentan ne ocupă de organizarea ei, iar la 1 februarie sau la începutul lui februarie acea grevă cu siguranţă se va derula. Noi, de aproximativ doi ani de zile şi de mai mult am tot atras atenţia că nu este ok ce se întâmplă în sistemul de sănătate, salariile au rămas printre cele mai mici din România. Un asistent medical are salariul aproape de salariul minim pe economie, media este între 3000 şi 4000 de lei, iar această blocare a posturilor a dus la epuizare. În aceste zile de când a început acest an noi suntem epuizaţi de muncă, în timp ce alţi bugetari nici nu s-au întors din vacanţe. Camerele de gardă sunt pline, secţiile sunt pline şi noi nu avem personal”, a declarat liderul de sindicat sâmbătă seară, într-o intervenţie telefonică la Digi 24, conform News.ro.

Acesta a reclamat şi lipsa de personal din sistem, arătând că este nevoie de peste 30.000 de noi angajaţi în sistem.

El a afirmat că liderii celor două partide aflate la guvernare au promis, anul trecut, că vor debloca jumătate din acest necesar, însă cele 15.000 de posturi nu au fost scoase la concurs.

Întrebat cine este de vină pentru situaţia din sistemul sanitar, Huşanu a răspuns: „Noi am avut asigurări de la Guvernul României că salariile vor creşte şi posturile vor fi deblocate. Acum, că dă vina domnul Rafila pe domnul Boloş şi invers, nu este problema noastră, problema noastră este că sănătatea moare, sistemul de sănătate este în colaps, or noi nu putem să fim spectatori la aşa ceva”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat sâmbătă despre greva anunţată de SANITAS, că în întâlnirile pe care le-au avut cu sindicatele, atât Ministerul Sănătăţii cât şi premierul şi vicepremierul Marian Neacşu, s-a discutat inclusiv posibilitatea măririlor salariale la personalul TESA, în primul trimestru al acestui an.

El a precizat că aceste tensiuni care există, unele dintre ele sunt justificate, pentru că într-adevăr veniturile trebuie să crească şi la personalul TESA care asigură funcţionarea spitalelor.

„Lucrurile astea se vor întâmpla aşa cum a promit premierul. Sunt convins că atunci această grevă nu va mai avea obiect”, a subliniat el într-o intervenţie la Digi 24.

Rafila a menţionat că cele două domenii prioritare, sănătatea şi învăţământul reprezintă şi pentru Guvern şi pentru toată lumea într-adevăr domenii în care trebuie să putem să funcţionăm cât mai aproape de normal. Ministrul Sănătăţii a anunţat că la sfârşitul anului trecut, s-a aprobat prin Ordonanţă prin care „începând cu 1 ianuarie 2024, toate posturile care se eliberează în sistemul de sănătate pot fi scoase la concurs fără memorandum”.

„Deci ce se eliberează de acum încolo prin pensionare, prin plecare, se pot ocupa fără memorandum tocmai ca să scădem puţin presiunea şi să putem să înlocuim personalul într-un ritm care are legătură cu nevoile sistemului de sănătate”, a mai spus Rafila. (sursă foto Dreamstime)