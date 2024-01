ESENTIAL Vineri, 05 Ianuarie 2024, 16:19

România apare pe lista țărilor care au contribuit la averea lui Donald Trump pe vremea când era președintele SUA, potrivit unui raport de peste 150 de pagini initulat „Casa Albă de vânzare” întocmit de o comisie de anchetă democrată a Congresului american. O delegație română a avut cazare VIP la unul dintre hotelurile fostului lider american într-o perioadă care coincide cu vizita președintelui Klaus Iohannis în iunie 2017.

Klaus Iohannis și Donald Trump în conferință comună în 2017 Foto: Chip Somodevilla / Getty Images / Profimedia

Potrivit raportuluii, în perioada 31 mai - 11 iunie 2017, o delegație a țării noastre a avut o cazare VIP contractată de Ambasada României în SUA.

Potrivit agendei oficiale a Administrației prezidențiale în perioada 5-9 iunie 2017, Klaus Iohannis a făcut o vizită în SUA.

Programul vizitei a cuprins: întrevederi cu președintele SUA Donald Trump, secretarul de stat Rex Tillerson, directorul CIA Mike Pompeo, președintele pro-tempore al Senatului SUA Orin Hatch.

Pe 31 mai 2017, Ambasada României la Washington anunța că pe 9 iunie 2017 că „preşedintele Donald J. Trump îl va primi la Casa Albă pe Preşedintele României, Klaus Iohannis, pentru o vizită de lucru. Preşedintele Trump aşteaptă cu interes să discute despre modalităţile de aprofundare a legăturilor dintre Statele Unite şi România şi de consolidare a parteneriatului strategic”.

Pe 9 iunie 2017, după convorbiri tete-à-tête în Biroul Oval, cei doi lideri au ținut o conferință de presă comună, aceasta fiind prima conferință de presă susținută de un președinte român la Casa Albă după Revoluție.

România apare în raportul „Casa Albă de vânzare” alături de un grup mai mic de țări, Azerbaidjan, Georgia, Namibia și Costa Rica, care au plătit pentru cazare în hotelurile lui Trump, dar nu este specificată suma.

„Având în vedere lipsa de informații relevante, acest raport nu poate determina scopurile și sumele cheltuite de aceste țări pentru proprietățile deținute de Trump în timpul mandatului președintelui Trump”, se arată în raport.

Viorica Dăncilă, cazată într-un hotel al lui Trump

Deși nu apare în raport, fostul premier Viorica Dăncilă a fost cazată, în timpul vizitei sale la Washington din 2019, la hotelul președintelui Donald Trump, fiind primul șef al unui guvern străin despre care se știa la vremea respectivă că a rezervat o cameră la acel hotel în ultimul an, potrivit WNYC, postul public de radio din New York.

Viorica Dăncilă a participat, la Washington, la reuniunea anuală a Comitetului pentru Afaceri Publice Americane din Israel (AIPAC), iar șederea premierului român la Trump International Hotel „furnizează ultima dovadă că organizația lui Trump continuă să facă afaceri cu oficiali străini”, nota presa americană.

„Asemenea plăți ar putea încălca prevederile constituționale anticorupție, care interzic președintelui să accepte cadouri sau „recompense” din partea guvernelor străine”, scriau jurnaliștii americani în 2019.

Jurnaliștii americani mai relatau că doi aliați-cheie ai lui Donald Trump au „curtat" Guvernul României după alegerea lui Trump. Unul dintre ei este Rudolf Giuliani, avocatul președintelui în dosarul procurorului special Robert Mueller. În august 2018, Giuliani a trimis o scrisoare președintelui României în care și-a exprimat „îngrijorările legate de degradarea continuă a statului de drept în România”.

Un alt asociat al lui Trump, Elliot Broidy, ar fi făcut, de asemenea, afaceri în România - The New York Times a scris că Circinus, firma de securitate a lui Broidy, a încercat să încheie contracte cu Guvernul României. Jurnaliștii americani de la postul de radio mai scriu că în ianuarie 2017 liderul partidului din care face parte Dăncilă, Liviu Dragnea, a fost invitatul lui Broidy la evenimentul de învestire a lui Trump, de la Hotelul Trump International.

Jurnaliștii americani mai notau că Viorica Dăncilă, este un aliat al lui Dragnea, care „a fost ținta procurorilor din România".

Scandalul „Casa Albă de vânzare”

Averea fostului președinte republican Donald Trump s-a mărit cu 7,8 milioane de dolari de la 20 de țări, printre care China și Arabia Saudită, când acesta se afla la Casa Albă, încălcând astfel Constituția americană, au denunțat joi deputați democrați, potrivit AFP.

În urmă cu un an, Partidul Democrat a pierdut controlul Camerei Reprezentanților în Congres, deși o comisie parlamentară investiga posibile încălcări ale unei clauze constituționale care interzice oricărui oficial, ministru sau președinte să primească „stimulente străine” - cadouri sau bani - de la alte guverne fără acordul Congresului.

Potrivit unui raport intitulat „Casa Albă de vânzare”, aprobat de minoritatea democrată din comisie și dezvăluit de Washington Post, în 2017 și 2018 oficiali din 20 de țări - China, India, Turcia, Arabia Saudită, Qatar și Republica Democrată Congo - au plătit chirii și facturi la patru proprietăți din cele 500 de entități și companii deținute de Donald Trump și de grupul său familial Trump Organization.

„În calitate de președinte, Donald Trump a acceptat plăți în valoare de peste 7,8 milioane de dolari de la state străine și de la liderii acestora, inclusiv de la unele dintre cele mai josnice regimuri de pe planetă”, a descris raportul, acuzându-l pe fostul președinte (2017-2021) că a văzut „o parte din acești bani trecând prin mâinile (sale)”.

Cele patru proprietăți vizate sunt birouri și apartamente în Trump Tower, un zgârie-nori emblematic de pe Fifth Avenue din Manhattan, precum și proprietăți hoteliere și rezidențiale la New York, Washington și Las Vegas.

Banca chineză de stat ICBC, de exemplu, a închiriat birouri în Trump Tower, iar cheltuielile totale ale Beijingului pentru bunurile imobiliare ale fostului șef de stat s-au ridicat la 5,5 milioane de dolari, potrivit raportului.

„Fostul președinte Trump a încălcat Constituția atunci când companiile sale au acceptat aceste contracte fără acordul Congresului”, au denunțat democrații.

Și „Arabia Saudită a plătit cel puțin 615.422 de dolari companiilor fostului președinte Trump când acesta era în funcție”.

Potrivit sondajelor, omul de afaceri în vârstă de 77 de ani este favorit pentru alegerile primare republicane pentru alegerile prezidențiale din SUA, care încep pe 15 ianuarie.

Trump, care are patru acuzații penale împotriva sa, se confruntă cu mai multe procese în acest an. El și fiii săi, Donald Jr și Eric, apar în prezent în fața unui tribunal civil din New York, fiind acuzați de fraudă financiară.