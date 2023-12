Parteneriat media Vineri, 22 Decembrie 2023, 13:46

​Nu contează subiectul, important e rezultatul. Până la urmă, poți face artă în publicitate și dintr-o răceală, jocuri de noroc sau hârtie igienică. Teme românești, de nădejde, cu care creativii autohtoni au luptat și au câștigat, după cum arată Top ADC*RO noiembrie 2023.

​Muzele sunt răcite și flămânde în Top ADC*RO noiembrie 2023 Foto: ADC*RO

Miruna Dumitrescu, Group Creative Director Publicis, parte din juriul ADC*RO, explică mecanismele evaluării și cum se acordă locurile fruntașe în acest top:

"În primul rând, aș vrea să reiau, chiar dacă probabil s-a mai comunicat asta, dar cred că e ok să repetăm, că am decis împreună ca în top ADC*RO premiile de silver, dar mai ales gold – să se ofere cu o exigență mult mai mare și cu o atenție mai sporită la tot ce ar trebui să conțină un work de advertising bun: de la insight, la idee, execuție și craft. Asta și pentru că lucrările notate cu gold și uneori și silver merg mai departe în competiții europene și trebuie să fie la un nivel pentru a avea o șansă reala și acolo.

Cu toate acestea, Topul ADC*RO rămâne un barometru al day to day work-ului de calitate, care are ca scop încurajarea de creații publicitare peste medie, care să apară din ce în ce mai des în calup. Tocmai de asta, un shortlist sau un bronze nu e deloc puțin lucru și ca atare îi și felicităm pe toți cei care ajung în pozițiile astea. Explicarea alegerilor noastre cu fiecare top poate fi interpretată ca un feedback pentru lucrările selectate și scopul este să oferim oamenilor din agenții o părere obiectivă pe care, dacă o consideră relevantă, să o poată folosi pentru a-și face work-ul mai bun", spune Miruna.

Miruna face și o scurtă prezentare a campaniilor din topul ADC*RO noiembrie 2023 și dă un feedback detaliat:

Trecem la jurizarea de luna asta: Shortlist avem pentru Salvați Copiii și campania Joacă nu jocuri. Gestul în sine este de mega apreciat. Orice campanie care își propune să țină copiii departe de jocurile de noroc merită încurajată. Ne-a plăcut și mesajul joacă nu jocuri și folosirea lui contextual, în apropierea liceelor și a școlilor. Problema pentru noi a fost la folosirea simbolului din online cu tacâmurile și farfuria care se adresează altcuiva, anume influencerilor care fac reclamă la categoria asta de produse.

Am înțeles că folosirea simbolului cunoscut de targetul din licee și scoli trebuia să le facă mai ușor de înțeles la ce se referă mesajul joacă nu jocuri, însă în afara targetului ăstuia, am simțit că simbolul aduce confuzie. “Nu fii fripturist”-Joacă nu jocuri – în traducere liberă – te îndepărtează de ideea principala – copii, stați departe de asta. În tot cazul, am considerat că este o campanie importantă, care merita să fie pe listă.

Black Friday – Adăpostul Kola Kariola și Thank You. În contextul aglomerat de black Friday takeover-ul cu adopții de caței ni s-a părut foarte fresh. Da, e, yet another “different” black Friday campaign, dar e cu sens și scop și well, e cu caței. Da, chiar și noi punem botu’ la asta. Asocierea cățeilor cu gadget-uri de ultima generație în love giving ni s-a părut drăguță, desi poate pe alocuri cheesy, dar din nou, cu sens.

Faptul că există o problema reală: cățeii cu blană neagră au cu 50% mai puține șanse să fie adoptați aduce din nou și mai mult meaning unei campanii care nu are ca scop doar să aducă ceva diferit sau neobișnuit în contextul de black Friday. Un minus pe care l-am simțit, și o zicem cu durere în suflet, este că nu pare că acei caței, desi extrem de simpatici (nu discriminăm), sunt câini pentru adopție real. Am simțit cumva că s-au folosit modele – imagini cu titluri de prezentare, ceea ce, pe undeva, putem înțelege, dar nu putem să nu observăm. Oricum, berry nice campaign :D

Tazz Știe cu Poftele – Pe echipă, ne prindem direct că e “forza Dinamo!”, pe muzica însă, ne surpinde Direcția 5 care face că toată execuția asta să prindă un cu totul alt gust. (pun intended) Chiar dacă nu am simțit puterea unui concept în sine, e un exemplu excelent de ridicat totul la alt nivel din execuție și din găsirea unor situații la care iți place pur și simplu să te uiți. E, din nou, un exemplu excelent de use of music. Fiecare detaliu al execuției este exploatat la maximum și pentru asta a și primit bronze-ul.

Elfi couture – Hârtia igienica de lux – Shortlist. Aici am apreciat din nou ideea însă credem că a fost prezentată un pic complicat sau nu cât să îi facă cinste. Dacă citim board-ul până la sfârșit, vedem că banii pe care acest sku Elfi îi făcea erau integral donati către spitalul de pneumofiziologie din Cluj. Ceea ce înseamnă că aceasta prima hârtie de lux nu doar că avea un mesaj – că nu ar trebui să fie un lux igiena – ci și ajuta un spital să fie mai curat.

În etapele descrise în board pornim de la: suntem un brand mic românesc despre care nu se vorbește – așa că am creat prima hârtie igienica de lux – ca să se vorbească despre noi – și când s-a vorbit despre noi și ni s-a cerut prețul, am anunțat că toți banii merg la x. Am petrecut trei rânduri că să ajung la scopul nobil, iar scopul nobil pare un pic forțat conectat la cauză – igiena nu ar trebui să fie un lux. However, există un teasing, există un reveal, a fost o campanie vizibilă, credem doar că putea fi prezentata mai bine și mai direct.

Bixtonim – Pieta – silver. Aici am premiat în primul rând craft-ul. Ni se pare un print realizat cu foarte mult craft și cu idee mișto în spate într-o categorie în care nu vezi reclame de genul ăsta mai niciodată. Pieta asta în varianta modernă în care bărbatul este răcit și se comportă că și când ar fi pe moarte ni se pare funny și smart, ne-a lipsit însă un pic din ce am regăsit în spot – insight-ul ăla că la o răceală femeia și bărbatul reacționează în mod particular diferit. Acel: “Nimic, tati, are ce are și mami, doar că exagerează” ne-a lipsit din print, însă în continuare ni s-a părut o lucrare peste medie de luna asta, spune Miruna Dumitrescu, Group Creative Director Publicis.

Să vedem, deci, cele mai cele campanii din noiembrie din publicitatea din Ro, așa cum au fost ele desemnate de juriul ADC*RO.

SILVER

Ultima suflare - Rusu+Bortun & Bixtonim

BRONZE

Tazz stie cu poftele - Jam Session Agency & Tazz by eMAG

Black Pet Friday - DDB Romania & Adăpostul Kola Kariola, Thank’Q

SHORTLIST

Efli Couture - MAINSTAGE THE AGENCY & Elfi

Joaca, nu jocuri - Salvati Copiii & Golin

Juriul TOP ADC*RO din această ediție a fost format din membrii ADC Romania de mai jos:

Miruna Dumitrescu, Publicis

Cătălin Rusu, Rusu + Bortun

Theodor Sandu

Andreea Ghenoiu, Jam Session Agency

Silviu Antohe, Mullen Lowe

Liviu Turcanu, Mercury 360

Laura Belc, The Geeks

Alexandra Buligescu, Jam Session Agency

Dani Macarie, Ogilvy

Următoarea ediție TOP ADC*RO

Edițiile sunt lunare.

Înscrierea lucrărilor:

>> Orice agenție din România își poate înscrie creația/campania pentru Topul ADC*RO prin acest form.

>> Orice membru al comunităților creative din România poate propune o lucrare/campanie pe email TopADC@IQads[dot]ro

Procesul de jurizare va dura 2 săptămâni iar rezultatele le vom avea și anunța la mijlocul lunii următoare.

ADC România îşi propune să facă din ideea creativă cea mai importantă temă de interes şi de conversaţie a domeniului, să apere criteriile ce definesc ideea creativă, să evidenţieze şi să onoreze rolul omului de creaţie în cadrul industriei.

Parteneriat media