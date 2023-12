Articol susținut de HILS Development și Investing in Property Joi, 21 Decembrie 2023, 11:32

Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar magia și bucuria încep să se simtă în aer! După agitația de sfârșit de an și goana după cadouri, ne adunăm cu toții acasă alături de cei dragi unde se așterne liniștea și atmosfera de sărbătoare. Și ce poate fi mai frumos decât o zi festivă petrecută într-o casă caldă și spațioasă, cu toată familia sănătoasă? Confortul spațiului de locuit și lipsa grijilor legate de sănătate se află în topul dorințelor de sărbători pentru că, odată îndeplinite, toate celelalte vin, parcă, de la sine.

Dezvoltatorii imobiliari lansează noi oferte în perioada sărbătorilor Foto: HILS Development

Iarna aceasta, HILS Development îndeplinește cele mai importante dorințe cu locuințe noi pregătite pentru mutare imediată și sănătate în dar. În parteneriat cu clinica Medikali, HILS Development oferă un abonament Medikare Plus valabil 12 luni pentru fiecare apartament achiziționat în oricare din ansamblurile HILS până la data de 31 ianuarie 2024.

O casă nouă de Crăciun: apartamente gata de mutare și TVA redus 5% în ansamblurile HILS

Pentru cei ce sunt în căutarea unei locuințe și visează la Crăciunul în casă nouă, dorința încă poate deveni realitate. HILS Development are apartamente gata de mutare în trei din cele șase proiecte lansate. Studiouri și garsoniere primitoare, apartament cu două și 3 camere sau duplexuri spațioase pentru o familie mare sunt gata să fie noul tău acasă la HILS Pallady, HILS Brauner și HILS Splai. Achiziția unei locuințe până la sfârșitul acestui an vine cu un beneficiu în plus. Fie că este vorba de un apartament cu mutare imediată sau un apartament cu termen de finalizare până la sfârșitul anului 2024, achizițiile încheiate în 2023 vor beneficia de taxa pe valoare adăugată de 5%.

Comunitatea HILS: locuințe noi și facilități pentru un trai de calitate

HILS Development, brandul de dezvoltări imobiliare fondat în anul 2018 de către omul de afaceri Ionuț Negoiță cu o experiență de aproape 20 de ani în domeniu, s-a lansat pe piață cu o viziune de dezvoltare în București pe următorii 20 de ani și misiunea de a le oferi un trai de calitate tuturor locuitorilor. În primii 5 ani, HILS Development a lansat 6 proiecte de mari dimensiuni, cu un impact pozitiv semnificativ asupra pesajului și calității traiului în Estul Capitalei. În prezent, ansamblurile HILS Pallady, HILS Brauner și HILS Splai găzduiesc o comunitate de peste 6.000 de locuitori ce continuă să crească. La HILS, rezidenții nu beneficiază doar de locuințe confortabile la standarde de calitate premium, ci și de toate facilitățile necesare unei comunități, dezvoltatorul implicându-se în dezvoltarea zonei dincolo de proiectul rezidențial. Un bun exemplu de comunitate cu toate nevoile de proximitate asigurate este HILS Pallady, ansamblul cu 1.908 apartamente, localizat la 50m de stația de metrou Anghel Saligny, ce beneficiază de spații verzi, zone de relaxare și socializare, loc de joacă, parcare terană și supraterană, spații de birouri și spații comerciale, cafeneaua 5 to go și, în premieră, o clinică medicală privată integrată în proiect. Clinica Medikali ce oferă servicii medicale private la standarde europene, cu peste 80 de medici și 30 de specialități pentru o gamă largă de diagnostic și tratament a fost integrată în proiectul HILS Pallady pentru a le oferi locuitorilor acces rapid la o rețea privată de sănătate ce lipsea din zonă. Însă nu doar ansamblurile HILS finalizate sunt remarcabile, dezvoltatorul continuă să activeze în Estul Capitalei cu planuri ambițioase. Cel mai nou proiect lansat, HILS Republica, este cel mai amplu proiect de regenerare urbană din București. Proiectul lansat anul acesta are o perioadă de dezvoltare de 10 ani și va reda locuitorilor fosta zonă industrială Faur-Republica sub forma unui nou oraș în oraș, amplasat la 600m de stația de metrou Republica, întins pe 180.000mp cu 5.000 de locuințe, peste 50.000mp de parcuri și spații verzi, clinică medicală privată, școală și grădiniță privată, spații comerciale și de birouri, piste pentru biciclete, tot ce este necesar într-o comunitate.

Sănătate cadou pentru tine și familia ta la HILS Development în parteneriat cu clinica Medikali

Iarna aceasta stă sub semnul generozității la HILS Development. În parteneriat cu clinica Medikali, dezvoltatorul oferă un abonament de servicii medicale private Medikare Plus valabil 12 luni pentru fiecare nou rezident ce achiziționează un apartament în oricare din ansamblurile HILS până la 31 ianuarie 2024. În plus, în cadrul abonamentului Medikare Plus, clinica Medikali oferă aceleași beneficii cadou pentru copilul tău. HILS Development are, însă, grijă de toți membrii comunității sale, astfel, în perioada sărbătorilor, oferă rezidenților HILS vouchere cadou pentru servicii medicale private în cadrul clinicii Medikali.

Clinica Medikali, amplasată în ansamblul HILS Pallady, pe Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, oferă acces la un nou tip de experiență medicală, concepută și organizată în jurul pacientului și a nevoilor sale, maximizând calitatea actului medical, cu acces rapid la consultație și implicare totală din partea echipei medicale. Cu peste 80 de medici, 30 de specialități și echipamente de ultimă generație, clinica Medikali acoperă o gamă largă de diagnostic și tratament. Abonamentul Medikare Plus oferă acces la toate serviciile clinicii pentru a te asigura că tu și familia ta sunteți în cele mai bune mâini.

Găsește casa pe care ți-o dorești și bucură-te de cadoul pentru sănătatea ta pe https://hils.ro/.

Un material susținut de HILS Development și Investing in Property