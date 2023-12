ESENTIAL Marți, 19 Decembrie 2023, 10:47

Două clădiri ale liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc au fost renovate în ultimii an cu ajutorul unor fonduri din partea guvernului de la Budapesta, iar internatul urma să fie reabilitat anul viitor cu aceeași sursă de finanțare, potrivit presei locale.

Clădirea internatului liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiescu s-a prăbușit Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Liceul Teoretic „Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc, în trecut Liceul Romano-Catolic, a fost construit în perioada 1909 - 1910. Clădirea - aflată lângă Biserica Romano-Catolică Sfântul Nicolae din Odorheiu Secuiesc - este monument istoric. Internatul a fost construit tot în 1910.

Portalul Szekelyhon scria cu o zi înainte ca o parte din clădirea internatului liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc să se prăbușeașcă peste patru adolescenți că statul maghiar va finanța reabilitarea imobilului.

De altfel, două clădiri în care învață elevii liceului au fost renovate cu fonduri din Ungaria.

Inaugurare celor două clădiri ale şcolii, care se află în proprietatea Bisericii Romano-Catolice, a fost făcută la începutul anului, conform Știrile Transilvaniei.

Primăria Odorheiu Secuiesc plăteşte anual peste 300.000 de lei chirie, conform news.ro.

Două clădiri ale liceului Tamasi Aron, renovate cu bani de la guvernul ungar

Liceul Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc a fost fondat de ordinul iezuit în 1593. Clădirea principală, unul dintre cele mai importante monumente Art Nouveau din Ţinutul Secuiesc, a fost construită în 1910 în cadrul unei cooperări între statul ungar şi biserica romano-catolică.

Renovarea clădirii a început în 2018 cu un sprijin de 1,5 miliarde de forinţi (3,75 milioane de euro) din partea statului ungar, lucrările fiind terminate în 2020.

Anul trecut, guvernul de la Budapesta a mai investit încă 720 de milioane de forinţi (1,8 milioane de euro) pentru finalizarea renovării clădirii anexă care găzduieşte clasele primare şi pentru renovarea internatului.

Conform Szekelyhon, lucrările de reabilitare ale căminului era programate să înceapă în 2024, după cum a precizat Miklós Soltész, secretar de stat responsabil pentru relaţia cu cultele şi minorităţile în cadrul Cancelariei prim-ministrului Ungariei.

Directorul liceului, György Laczkó, a declarat că niște lucrări au început în curtea internatului deoarece nu era conectat la sistemul de canalizare iar apele pluviale nu aveau unde să se scurgă, iar acestea rămâneau în fundația clădirii.

„Practic, vedem deja cum intră apă prin ferestrele sălii de mese în timpul ploilor abundente", a spus el, subliniind gravitatea situației.

György Laczkó a mai spus că faptul că rețeaua de canalizare a fost construită sub clădire le-a cauzat dificultăți în ultimii ani.

Potrivit unui document semnat în 2003 de ministrul Administrației și Internelor, Ioan Rus, liceul Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc a primit în 2002 o finanțare de 1,7 miliarde de lei vechi pentru consolidare și reabilitare.

Zörgő Noémi, purtătorul de cuvânt al Primăriei Odorheiu Secuiesc, a confirmat că se desfășurau lucrări la internat.

„Acum fusese autorizată o lucrare în curtea clădirii pentru legarea canalizării internatului de rețeaua orașului”, a spus reprezentantul Primăriei.

Clădirea internatului nu era încadrată în risc seismic

Inspectorul şcolar general adjunct, Cristinel Glodeanu, a precizat ăentru Agerpres că imobilul nu era încadrat în categoria clădirilor cu risc seismic.

„La începutul anului şcolar au fost verificate mai multe unităţi de învăţământ, în echipe mixte, împreună cu Instituţia Prefectului, cu colegii de la ISU, de la DSP, bineînţeles, şi de la Inspectoratul Şcolar. Această clădire este a Bisericii Romano-Catolice şi momentul în care astăzi (n.r - luni) s-a întâmplat, a fost prima dată când am aflat că există o problemă acolo, la acest internat. Din datele pe care le-au completat unităţile de învăţământ privind clădirile pe care le au, sunt trei clădiri (ale Liceului 'Tamasi Aron' - n.r), două au fost încadrate în risc seismic 3, aceasta era neîncadrată în risc seismic. Celelalte două clădiri au fost reabilitate, o reabilitare a fost făcută la o clădire în intervalul 2018 - 2020, cealaltă a fost reabilitată în intervalul 2020 - 2022, iar aceasta (a internatului - n.r) nu a fost reabilitată şi nici nu era în curs de consolidare. Menţionez, încă o dată, că nu sunt clădirile şcolii, ci sunt închiriate (...), se află în proprietatea Arhiepiscopiei Romano-Catolice”, a declarat Cristinel Glodeanu.

La rândul său, şeful Inspectoratului Şcolar Harghita, Demeter Levente, a menţionat că în internat erau găzduiţi 97 de copii de la mai multe unităţi şcolare din localitate, iar o parte dintre cei care se aflau în clădire în momentul surpării peretelui au reuşit să se autoevacueze.

„Clădirea, din punct de vedere seismic, era neîncadrată. Are trei corpuri de clădire această şcoală, proprietatea Bisericii Catolice, Arhiepiscopiei Alba-Iulia, este închiriată de Primărie, chiria se termină anul viitor. Erau mai mulţi copii în internat, dar în această parte erau mai mulţi, dar unii au reuşit să fugă din camere. Dar erau puţini, oricum, pentru că era în timpul lor liber, de la ora 17,00 începeau activităţile în internat. Dacă se întâmpla la 17,00 era mai grav sau dacă se întâmpla în timpul nopţii, când toţi copiii erau, teoretic, în internat. 97 de copii sunt cazaţi în internat, este un internat destul de mare şi cazează şi copii de la mai multe şcoli, nu numai din şcoala lor', a precizat Demeter Levente.

Acesta nu exclude posibilitatea ca incidentul să fi fost provocat de lucrările pentru racordarea clădirii la reţeaua de canalizare a oraşului.

„Ceea ce ştiu este că toată lucrările erau cu autorizaţie, acest lucru a fost verificat, deci şanţul nu era pentru consolidare, era pentru canalizare, (...) probabil că aceste lucrări au cauzat, dar aveau autorizaţie, aveau de toate”, a mai spus inspectorul şcolar general.

Un elev a murit

Patru adolescenți au fost prinși sub dărâmături după ce o parte din clădirea internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prăbușit.

Trei eleve cu vârste între 15 și 17 ani au fost scoase de sub dărâmături la scurt timp, una dintre ele fiind în stare gravă, în timp ce băiatul care a fost scos după două ore și jumătate de căutări a murit.

David ar fi împlinit 18 ani în prima zi a Crăciunului și era crescut doar de mama sa. Băiatul era înscris la clubul de handbal al orașului.

Adolescentul a fost găsit cu ajutorul unui câine de căutare al salvamontiştilor, deși a fost folosită și o dronă cu termoviziune pentru identificarea acestuia, conform News.ro.

„Pe lângă salvamontiştii participanţi la acţiunea de căutare în dărâmături, alţi doi salvamontişti au cercetat zona cu o dronă cu termoviziune şi cu un câine de căutare Salvamont, câinele fiind şi cel care a identificat a patra victimă”, a precizat Salvamont România.

Potrivit reprezentanţilor Salvamont România, 20 de salvamontişti din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita au participat la acţiunea de căutare-salvare a victimelor din clădirea internatului din Odorheiu Secuiesc.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Harghita face cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

Kelemen Hunor, după tragedia din Ordorheiu Secuiesc: Copiii spun că s-au crăpat pereţii după săparea unui șanț mare lângă clădire

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni seară că „s-a săpat un şanţ mai mare lângă clădire şi de două-trei zile copiii spun că s-au crăpat pereţii”, iar autoritățile trebuie să afle „cine a dat aviz, cine a lăsat copii în clădire în timpul lucrărilor”.

„Nu există tragedie mai mare pentru un părinte decât să afle că i-a murit copilul. Este o tragedie şi nu ar fi trebuit să se întâmple aşa ceva. Condoleanţe pentru familie. Una dintre fete e în drum spre Târgu Mureş, cu o fractură de coloană vertebrală, celelalte sunt la Odorheiu Secuiesc. Atâta ştim, că de câteva zile se lucrează în jurul clădirii, s-a săpat un şanţ mai mare lângă clădire şi de două-trei zile copiii spun că s-au crăpat pereţii. Întrebarea este cine a dat aviz, cine a lăsat copii în clădire în timpul lucrărilor, am înţeles că urma să intre în reparaţii capitale şi dacă lucrările s-au făcut conform avizelor, proiectului. Cei responsabili trebuie pedepsiţi. Eu, ca şi părinte, când trimit copilul la şcoală, vreau să ştiu că este în siguranţă şi orice părinte asta îşi doreşte. E o tragedie ceea ce s-a întâmplat. Nu ar fi trebuit şi nu trebuie să se intâmple în România aşa ceva”, a declarat Kelemen Hunor, luni, la Digi24, potrivit News.ro.

Întrebat dacă este găseşte vreo responsabilitate în acest caz, Kelemen Hunor a afirmat că autorităţile locale dau avizul de reparare a unei clădiri şi se ocupă şi de şantier.

„E mult prea hazardat să arăt eu cu degetul, pentru că nu cunoaştem proiectul, avizele date, nu cunoaştem deciziile luate la faţa locului, findcă nici preşedintele, nici ministrul Educaţiei, nici Guvernul, nu dă aviz pentru o lucrare şi nu supraveghează o lucrare. Asta este în responsabilitatea autorităţilor locale. Nu am cum să arăt cu degetul, până când nu văd exact ce s-a întâmplat. În 2022 şi 2023 guvernul, din care făceam şi eu parte, am aprobat 4 proiecte naţionale pentru renovarea clădirilor de risc seismic şi chiar ultima lege cred că a fost aprobată în aprilie sau mai. Am făcut un proiect uriaş şi am creat condiţiile legale şi financiare pentru a reabilita aceste clădiri pentru că sunt multe clădiri în România care sunt într-o stare deplorabilă şi nu s-a făcut mai nimic. Dar de aici până la cadrul legislativ şi sursele de finanţare, drumul este mult mai lung”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că marţi dimineaţă toate instituţiile implicate în acest caz au fost convocate de prefect.