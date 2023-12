Articol susținut de Metigla Luni, 18 Decembrie 2023, 09:28

​Din acest an, românii au la dispoziție acoperișul solar, o variantă modernă, eficientă și estetică de acoperiş fotovoltaic. Acest acoperiș 2-în-1 protejează casa, dar produce și energie verde.

Acoperiș solar Foto: Metigla

Descoperă puterea Soarelui cu Metigla Falt Solar – primul acoperiş solar metalic din România

Angajamentul Metigla faţă de inovaţie şi soluţii ecologice pentru construcţii devine evident cu Falt Solar by Roofit.Solar – acoperişul solar 2-în-1, care integrează celulele fotovoltaice direct în tabla prefălțuită. Această nouă soluţie a fost lansată în România la finalul anului trecut, iar în 2023 românii au îmbrățișat cu entuziasm acoperişul solar Metigla.

Parteneriatul care a adus Falt Solar în România este o îmbinare a cunoștințelor Roofit.Solar, un start-up estonian apreciat în Europa pentru inovația sa în materie de tehnologie solară, și expertiza Metigla, în calitate de producător de soluții premium de acoperire metalică.

Acoperișul solar nu doar că reduce facturile la energia electrică dar aduce și o contribuție importantă în protejarea mediului. Astfel, Metigla deschide calea către un viitor mai curat pentru România, prin multiple proiecte rezidențiale ce au optat pentru acest sistem eficient, durabil și estetic care transformă fiecare rază de soare într-o sursă de energie verde.

Un pas semnificativ către un viitor sustenabil: UE adoptă Directiva Europeană privind performanța clădirilor și Standardul Solar

Pe 7 decembrie, în cadrul negocierilor Uniunii Europene, a fost încheiat un acord crucial privind performanța și eficiența energetică a clădirilor din UE. Prin semnarea Standardului Solar al UE, utilizarea energiei solare pentru a satisface o parte semnificativă din cererea de energie electrică va fi în centrul atenţiei în următorii ani. Pe lângă impunerea instalării soluțiilor fotovoltaice pe categorii de clădiri, o altă măsură adoptată a fost cea de integrare eficientă a instalațiilor fotovoltaice în procesele de construcție. În acest fel vor fi stimulate soluțiile fotovoltaice integrate, aşa cum este și Falt Solar. Un alt aspect foarte important va fi facilitarea accesului la soluții de finanțare, sprijinind astfel inovaţia în industrie, ceea ce înseamnă inclusiv integrarea sistemelor de producţie a energiei solare în fațadele clădirilor. Astfel, toate clădirile publice și comerciale noi vor trebui să aibă instalații solare până în 2026, în timp ce clădirile rezidențiale noi vor urma până în 2029. De asemenea, clădirile nerezidențiale care sunt supuse unor renovări semnificative vor trebui să fie echipate cu instalații solare până în 2027, iar clădirile publice existente vor adopta această tehnologie până în 2030.

Anticipând această abordare la nivel european, Metigla a introdus deja în România acoperişul solar Falt Solar. Acest acoperiș este o soluție fotovoltaică integrată (BIPV), aplicabilă oricărui tip de clădire, cu funcție dublă, de generare de energie verde, cât și de material de construcție.

Românii optează pentru cea mai estetică și inovativă soluţie fotovoltaică, acoperişul solar Metigla

În luna martie a acestui an, în localitatea Păulești, județul Prahova, Metigla a instalat primul acoperiș Falt Solar din România, cu o putere de 9 kW. Proprietara casei, doamna Ana Ardelea, ne-a vorbit cu entuziasm despre soluția Metigla: “Am ales să investesc într-un acoperiș solar și sunt extrem de fericită cu rezultatele pe care le am. Echipa Metigla a fost incredibil de profesionistă și m-a ghidat pe tot parcursul procesului. Astăzi, am un acoperiș solar care îmi furnizează energie curată și mă ajută să economisesc bani în fiecare lună.”

Cum un asemenea acoperiş inovator, de nouă generație, nu poate trece neobservat, au urmat și alte locații. Printre proiectele semnificative se numără:

un acoperiş solar în localitatea Strejnic, Prahova, cu o putere instalată de 8 kW;

capela unei biserici din localitatea Poenari, Giurgiu, cu un acoperiş solar de 9 kW;

un acoperiş Falt Solar în Dragomireşti Vale, Ilfov, cu o putere instalată de 6,2 kW;

cel mai recent acoperiş Falt Solar, cu o putere instalată de 8 kW, în Bucov, Prahova.

Cu o putere de 15,5 kW, o suprafață activă de 100 mp și o producție de energie estimată la 17.000 kWh/an, un alt acoperiş Falt Solar a fost instalat în decursul acestei toamne și la Brașov. Proprietarul, Tiberiu Kantor, spune: “Procesul de instalare a fost foarte rapid, iar Falt Solar este o soluţie estetică. Nici nu se observă că am panouri fotovoltaice pe casă! A fost o decizie excelentă şi sunt recunoscător Metigla!”.

Un alt exemplu de casă independentă energetic vine de lângă București, din Chitila, Ilfov, unde Margareta Chiriţă, proprietara unui acoperiş solar de 9 kW, mărturisește: “Ne-am dorit un acoperiş premium, dar am vrut şi să devenim independenţi energetic, de aceea am ales acoperişul solar. Procesul a fost fără stres de la început până la sfârșit. Echipa Metigla a fost atentă la detalii, profesionistă și a răspuns la toate întrebările noastre. Recomand tuturor acest acoperiş!”

Acoperişul solar Metigla alimentează cu energie verde refugiul montan Scara

În această vară, ca parte a angajamentului companiei faţă de sustenabilitate, Metigla a contribuit în mod activ la realizarea noului refugiu montan Scara, într-o zonă unde accesul pentru metodele tradiţionale de construcţie şi alimentarea cu energie electrică sunt aproape imposibile. Ridicat pe Şaua Scării din Munţii Făgăraş, adăpostul este astăzi protejat de un acoperiş solar Metigla, cu o putere instalată de 1,6 kW.

Aceste inițiative marchează etape esențiale în promovarea locuințelor eficiente din punct de vedere energetic, şi reprezintă primii paşi ai unei strategii financiare și de investiții pe termen lung.

Cu o garanție de putere lineară de 25 de ani, o rezistență mecanică ridicată și o performanță remarcabilă, chiar și în condiții de lumină scăzută, acoperișul solar Metigla devine alegerea optimă pentru românii care sunt în căutarea unei soluţii fotovoltaice estetice, doresc să-şi micşoreze costurile facturilor cu energia electrică, și susţin conservarea mediului înconjurător.

Acoperișul Falt Solar transformă, pas cu pas, nu doar casele, ci și modul de viață al românilor, oferindu-le independență energetică și un acoperiș estetic, durabil și eficient.

Despre Metigla

Metigla este o afacere de familie pornită în urmă cu 40 de ani în Belgia, iar pe piața din România este prezentă din anul 2000. Creșterea organică și continuă a portofoliului de produse și servicii se bazează pe inovație, calitate premium, pasiune și sustenabilitate.

Portofoliul companiei oferă soluții pentru închideri metalice de cea mai înaltă calitate, pentru proiecte industriale, rezidențiale, dar și pentru fațade şi drenaj al apei pluviale de pe acoperiș. Metigla este prezentă şi în Belgia, Franța, Olanda, Luxemburg și Congo.

