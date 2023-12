Parteneriat media Vineri, 15 Decembrie 2023, 15:53

Radu Paraschivescu va realiza, din 22 decembrie, sub "acoperișul" Academiei "Studiourile Buftea", cunoscuta sa rubrică în care analizează cele mai frecvente greșeli ale folosirii limbii române. Pastila de limbă se va numi de acum "De veghe-n lanul de română" si va fi difuzată saptămânal, pe canalele de TikTok și Instagram ale Academiei.

Radu Paraschivescu Foto: Academia Studiourile Buftea

“Mă bucur că pot să mă alătur unei iniţiative generoase. Şi să răspund invitaţiei pe care mi-a făcut-o Academia "Studiourile Buftea" privind o serie de ghidaje în câmpul limbii române şi al exprimării corecte. Nu am de gând să fiu un pedagog înăcrit sau străbătut de deziluzii fataliste. Sper să formulez sugestii referitoare la buna stăpânire a limbii române într-un registru relaxat şi colocvial, cu exemple din actualitate. Şi cu un recurs la ironie care provoacă zâmbete, nu răni sau duşmănie. Sper să vă pot convinge să-mi fiţi alături şi să stăm împreună "De veghe în lanul de română"”, spune Radu Paraschivescu.

Rubrica, cu o durată de aproximativ 2 minute și jumătate, va avea un format adaptat noutăților și dinamismului rețelelor sociale și se va adresa, deopotrivă, părinților și copiilor. În fiecare ediție, Radu Paraschivescu va analiza cele mai frecvente greșeli gramaticale în care, câteodată făra să ne dăm seama, alteori din neștiință, alunecăm cu toții.

"De veghe-n lanul de românăreprezintă cadoul pe care Academia "Studiourile Buftea" îl face de Crăciun României. Conștientă de rolul său tot mai important în educația copiilor și adolescenților prin film și teatru, oferită deja celor peste 2000 de cursanți care ne-au trecut pragul în trei ani de existență, Academia noastră își face o misiune din a lărgi spectrul activităților și de a pune o căramidă solidă la educația generației tinere. Conștientizăm cu toții că educația începe și se dezvoltă și prin citit, iar stăpânirea limbii române reprezintă un pilon al dezvoltării și reușitei viitoare a oricărui copil și adolescent. În acest sens, domnul Radu Paraschivescu își asumă un rol dificil si plin de provocări, acela de a resădi dragostea pentru citit și pentru limba română, un rol ce ar fi trebuit sa fie prioritatea numărul unu a școlii românești, dar în care a rămas deficitară în ultimii 34 de ani." - declară Loreta Constantin, CEO Academia "Studiourile Buftea".

"Pastila domnului Radu Paraschivescu se alătură proiectelor ambițioase ale Academiei pentru anul 2024: Festivalul de Teatru de la Teatrul Metropolis cu cele două ediții, de iarnă și de vară, primul serial pentru copii și adolescenți de după anul 1989, serial intrat deja în preproducție și la care participă cursanții noștri din anul IV de studiu, stagiunea de teatru de la Teatrul Replika, cu cele 5 spectacole în care aceeași cursanți de anul IV vor "îmbrăca" pentru prima oară haina de actor profesionist, și, în fine, Festivalului European de Film pentru copii și adolescenți, a cărui primă ediție se va desfășura, la începutul lunii septembrie, la Mangalia. Iar noutățile nu se vor opri aici în 2024. Proiectele de implicare civică ale Academiei vor merge pe mai multe paliere și direcții." – spune Ilinca Maria Ionescu, Head of New Projects Academia "Studiourile Buftea"

"Realizăm că rolul nostru, al trainerilor, al profesioniștilor de film și teatru, nu se oprește doar la cursurile săptămânale și la producțiile de anvergură în care suntem implicați. Trebuie să fie unul continuu, substantial, iar venirea domnului Paraschivescu alături de Academie ne ajută enorm în construcția dezvoltării personalității și caracterului cursanților. Astfel, împreună, vom reuși în cea mai mare ambiție a nostră: reînvierea serialului și filmului pentru copii din România." – declară Daniel Nuță, Production Manager și Head of Trainers Academia "Studiourile Buftea"

"Studiile interne realizate de Academie în toamna acestui an au relevat dorințele și, deopotrivă, temerile părinților legate de proprii copii. Cititul și stăpânirea limbii române reprezintă o proritate pentru părinți. De aceea, vrem să încurajăm adulții, să le promitem, de fapt, prin comunicarea noastră, că Academia "Studiourile Buftea" nu este doar un loc cool, prietenos, potrivit spiritului tânăr și efervescent, ci și un hub educațional sigur, cu puternice valori morale. În acest sens, pe parcursul anului 2024, vom continua să investim în producții video care să răspândească acest mesaj pozitiv. Rubrica domnului Radu Paraschivescu este doar un prim pas în drumul nostru", spune Dana Coancă - Head of PR and Social Media Academia "Studiourile Buftea"

Academia "Studiourile Buftea" este cea mai mare școală de teatru și film din România, dedicată exclusiv copiilor și adolescenților cu vârste între 5 și 18 ani. Academia este o investiție 100% privată, oferă cursuri de actorie, regie, imagine, scenaristică și producție și este implicată în realizarea a peste 60 de filme de scurt metraj și a peste 70 de spectacole de teatru în fiecare an.

Academia "Studiourile Buftea" colaborează cu 48 de traineri actori, regizori, scenariști, scenografi, directori de imagine si coregrafi și pregătește în acest moment peste 800 de cursanți în sediile sale din București, Cluj și Ploiești, împărțiți pe categorii de vârstă și ani de studii. Cursanții din anul IV participă la producții profesioniste de film și teatru alături de nume importante din industria de specialitate din România. De asemenea, Academia a inițiat și realizat prima platformă profesionistă de casting din estul Europei, dedicată exclusiv actorilor cu vârste până în 18 ani, www.abcasting.ro

"De veghe-n lanul de română” va fi difuzată in fiecare vineri pe platformele de social media ale Academiei “Studiourile Buftea”:

https://www.instagram.com/academiastudiourilebuftea/

https://www.tiktok.com/@academiabuftea

Mai multe detalii pe www.academiabuftea.ro

