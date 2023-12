Articol Smile Media Vineri, 15 Decembrie 2023, 09:18

​Reducerea riscurilor asociate fumatului și dezvoltarea unor noi categorii de produse cu nicotină reprezintă un subiect ce apare în mod constant pe agenda publică. În lume există circa 1 miliard de fumători cu diferite preferințe și așteptări, care ar trebui să aibă acces la informații corecte și complete cu privire la aceste alternative.

Dr. James Murphy Foto: BAT

Conform producătorilor, dezvoltarea noilor categorii de produse se bazează pe cercetare și studii științifice, dar comunicarea acestor demersuri și rezultate poate fi inaccesibilă publicului larg. Vorbim astăzi despre ce înseamnă cercetarea științifică în cadrul unei companii de produse cu nicotină și care sunt perspectivele pentru viitor cu dr. James Murphy, Director pentru cercetare științifică în cadrul BAT.

În opinia dumneavoastră, care sunt reperele cheie în promovarea conceptului de reducere a efectelor nocive asociate fumatului?

Contribuția BAT la reducerea efectelor nocive ale fumatului a început acum 10 ani, odată cu lansarea primei noastre țigări electronice, și suntem mândri de progresele pe care le-am făcut de atunci. Astăzi, oferim consumatorilor o gamă largă de produse alternative dezvoltate pe baza studiilor științifice și supuse unor testări și verificări de impact extrem de riguroase înainte de a fi vândute. Produsele noastre care nu implică arderea tutunului joacă un rol importat în reducerea incidenței fumatului în țări precum Japonia, Suedia și Marea Britanie. 100 de milioane de fumători adulți au trecut de la țigări la produse de vapat, produse care încălzesc tutunul și produse moderne cu nicotină pentru uz oral. Cu toate acestea, mai mult de 1 miliard de oameni la nivel global continuă să fumeze, în ciuda riscurilor pentru sănătate. Deci, mai este mult de lucru.

Care este obiectivul BAT în ceea ce privește extinderea globală a portofoliului companiei de noi categorii de produse? Câți consumatori au adoptat în prezent produsele cu risc redus BAT?

Am dezvoltat o gamă de noi produse care conțin nicotină, dar nu implică arderea tutunului. Produsele noastre pentru vapat, cele care încălzesc tutunul și produsele moderne cu nicotină pentru uz oral sunt dezvoltate pe baza dovezilor științifice obținute în urma studiilor publicate și validate de experți în domeniu. Scopul nostru este ca 50 de milioane de consumatori să aleagă aceste produse până în 2030. Cu 24 de milioane de consumatori care au ales deja produsele BAT care nu ard tutunul până la sfârșitul lunii iunie 2023, suntem pe cale să atingem acest obiectiv.

Cum îi veți convinge pe cei care încă fumează să treacă la produsele cu risc redus?

Fiecare fumător este diferit și are preferințe diferite, iar o abordare unică nu poate răspunde tuturor. De aceea, am ales să dezvoltăm mai multe categorii de produse plăcute și mai puțin riscante*. Cu cât mai mulți fumători găsesc alternative la fel sau mai satisfăcătoare decât fumatul, cu atât mai mulți dintre ei vor trece la produsele cu risc redus* și nu se vor mai întoarce la fumat. De exemplu, cercetările au arătat că aromele au un rol important nu doar în a ajuta fumătorii adulți să înlocuiască fumatul cu utilizarea produselor mai puțin nocive, ci și în prevenirea recidivei la fumat.[1]

Cum evoluează portofoliul BAT de noi categorii de produse la nivel global?

Inovăm în mod constant pentru a ne îmbunătăți portofoliul de produse cu risc redus*. Cea mai recentă inovație a noastră este un produs cu nicotină pe bază de plante, fără tutun, care este compatibil cu glo, dispozitivul BAT de încălzire a tutunului. Consumabilele pe bază de plante oferă consumatorilor adulți de nicotină și fumătorilor o alternativă suplimentară, fără tutun.

Pe piața din România suntem prezenți cu mai multe categorii de produse cu risc redus: produse care încălzesc tutunul, produse de vapat și pliculețe cu nicotină pentru uz oral. În România și la nivel global suntem lideri în segmentul produselor pentru vapat și de asemenea lideri la nivel global în categoria de produse moderne cu nicotină pentru uz oral. glo, produsul nostru pentru încălzirea tutunului, are o creștere solidă, iar în România peste 400.000 de dispozitive sunt utilizate de consumatori adulți. În octombrie 2023 am lansat și consumabilele pe bază de plante, fără tutun, pentru glo, comercializate sub marca veo™.

Care ar trebui să fie cea mai eficientă abordare de reglementare în ceea ce privește legislația în domeniu?

Credem într-o abordare pe mai multe categorii de produse care să contribuie la reducerea efectelor nocive asociate fumatului, astfel încât consumatorii adulți să poată alege cel mai potrivit produs cu risc redus* pentru ei. Credem că fiecare categorie de produse cu risc redus* ar trebui să aibă reglementări specifice și că știința ar trebui să fie reperul pentru elaborarea unei reglementări bazate pe dovezi și proporționale cu gradul de risc pentru fiecare categorie. În primul rând, îndemnăm factorii de decizie, organismele de sănătate publică și autoritățile de reglementare să ia decizii informate, pe baza celor mai bune dovezi științifice disponibile. În al doilea rând, să ia notă de progresele înregistrate în țările care au implementat cu succes strategiile de reducere a efectelor nocive asociate fumatului. Și, în al treilea rând, trebuie să asigurăm consumatorilor acces la surse de încredere pentru informații despre produsele cu risc redus*.

Care sunt prioritățile BAT în ceea ce privește călătoria de transformare către un viitor mai bun (A Better Tomorrow™)?

Pentru a accelera următoarea etapă a călătoriei noastre de transformare, ne angajăm să „Construim o lume fără fum”, în care 50% din veniturile noastre să provină din comercializarea produselor care nu implică ardere până în 2035. Vom continua, de asemenea, să ne extindem portofoliul cu o gamă largă de produse plăcute cu risc redus*, pentru a încuraja în mod activ fumătorii să facă schimbarea spre alternative mai bune cu nicotină. Este un amplu proces de transformare, ale cărui evoluții sunt atent monitorizate și publicate periodic.

* Pe baza dovezilor științifice și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de riscuri și creează dependență

[1] Forster, M., Fielbelkorn, S., Yurteri, C., Mariner, D., Liu, C., Wright, C., McAdam, K., Murphy, J. and Proctor, C. (2018). Assessment of novel tobacco heating product THP1.0. Part 3: Comprehensive chemical characterisation of harmful and potentially harmful aerosol emissions. Regul Toxicol Pharmacol. 93:14-33. DOI: 10.1016/j.yrtph.2017.10.006.

Articol susținut de BAT