Joi, 14 Decembrie 2023, 16:16

În seara de 22 decembrie, sărbătorim împreună Crăciunul la cea mai frumoasă casă din București și marcăm un an de la deschiderea La Mița Biciclista Stabiliment Creativ.

Inspirați de eleganța, arhitectura și istoria bogată a casei, Crăciunul La Mița Biciclista va fi deschis de formația de swing și hot jazz „Roaring Cats” din Amsterdam care revine la București și promite să aducă înapoi, în aceste două nopți, atmosfera anilor nebuni ‘20-‘30 ai secolului trecut, „când se dansa frenetic trei sferturi din noapte până la epuizare, și când totul îți era permis dacă aveai îndrăzneală și forță”.

Codul vestimentar pentru Crăciunul La Mița Biciclista este Glitter Party. Fiți pregătiți, așadar, să scoateți din dulap hainele strălucitoare, accesoriile și energia pozitivă și să vă lăsați inspirați din tematica Anilor Nebuni, luând parte la o experiență memorabilă în Ajunul Crăciunului. La Mița Biciclista Stabiliment Creativ se remarcă astăzi printr-o nouă istorie care a început anul trecut, fiind cel mai dinamic spațiu cultural și de ospitalitate din București.

La Mița Biciclista și-a propus încă de la lansare reinventarea vieții culturale a Bucureștiului, reinventarea ospitalității și transformarea casei din Piața Amzei într-un adevărat ecosistem cultural cu braserie, bar de cocktailuri și spațiu expozițional și de evenimente culturale.

Fațada Stabilimentului Creativ a devenit, și în acest an, un punct de referință al capitalei, considerat cel mai instagramabil loc din București, un adevărat manifest pentru înfrumusețarea orașului. Spiritul Crăciunului se simte, așadar, de la exteriorul spectaculos, special conceput e unii dintre cei mai renumiți florari din Europa, până la interiorul unde se dezvăluie o lume a atmosferei ideale de sărbătoare.

Detalii eveniment:

● Data și ora: 22 decembrie, de la ora 21.00

● Locație: La Mița Biciclista Stabiliment Creativ (Str. Biserica Amzei, nr. 9)

● Bilete: https://lamitabiciclista.iabilet.ro - 320 RON

Descoperă„Roaring Cats"

„Roaring Cats" este una dintre cele mai promițătoare formații de swing și hot jazz din Europa. Fondată în 2018, în Amsterdam, mica orchestră a acceptat provocarea de a aduce valoare și o semnificație nouă rădăcinilor jazz-ului. Prin abordarea lor filologică conștientă, sunetul produs reflectă evoluția muzicii născute în New Orleans, simbol al unui mix de sunete dintr-o varietate de culturi. Repertoriul lor cuprinde aranjamente inedite ale celor mai bune melodii ale artiștilor de top din anii '20, '30 și '40, precum Fats Waller, Cab Calloway, Duke Ellington și Jimmie Lunceford. În plus, vor interpreta și compoziții originale, completând experiența cu un plus de inovație și energie.

Orchestra îi aduce împreună pe:

● Sam Ghezzi: voce, saxofon tenor ● Mo van der Does: clarinet ● Coos Zwagerman: trompetă ● Joan Codina: trombon ● Oscar Ployart Wetche: pian ● Davor Stehlik: banjo ● Tomek van Leeuwen: contrabas ● Joe Crotch: tobe

