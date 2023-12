ESENTIAL Joi, 14 Decembrie 2023, 15:16

DNA a reacționat după ce Rise Project a scris că instituția a încheiat în ultimii patru ani contracte de peste două milioane de lei cu firma Asseco See, unde lucrează soția șefului biroului de IT, Corneliu Sterea, cel care ar fi decis cine câștigă licitațiile. DNA susține că procurorul șef a cerut Curții de Conturi, în vara acestui an, să verifice un contract încheiat cu această firmă, iar verificările nu au fost finalizate.

DNA a transmis, joi, că una din procedurile de achiziție derulate de către Direcția Națională Anticorupție în cadrul Proiectului finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 s-a finalizat prin încheierea unui contract la 26.10.2020 cu SC ASSECO SEE SRL.

În 6 iulie 2023, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție a adresat Curții de Conturi o solicitare de verificare a modalității în care s-au respectat dispozițiile legale în procedurile de achiziție, conform DNA.

„La acest moment, procedura de auditare nu a fost finalizată, Direcția Națională Anticorupție având obligația de a păstra confidențialitatea până la finalizarea acesteia.

După definitivarea concluziilor cu privire la constatările misiunii de audit vizând legalitatea procedurii și eventualele responsabilități, Direcția Națională Anticorupție va informa cu privire la măsurile stabilite la nivel intern.

Conducerea Direcției Naționale Anticorupție subliniază încă odată că asigurarea respectării legalității, transparenței și tratamentului egal în procedurile de achiziție pe care le-a derulat sau le derulează sunt principii fundamentale în desfășurarea activității”, arată DNA.

DNA a încheiat în ultimii patru ani contracte de peste două milioane de lei cu firma Asseco See, iar una dintre persoanele care au decis cine câștigă licitațiile este șeful biroului de IT, Corneliu Sterea, a cărui soție lucrează chiar la Asseco See din mai 2020. Contractele cu DNA au început să curgă după angajarea ei, a scris Rise Project.