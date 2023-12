Articol susținut de ButanGas Miercuri, 13 Decembrie 2023, 17:58

​Compania ButanGas a fost înființată în Italia la 13 decembrie 1948, datorită intuiției deosebite a Prof. Iosif Constantin Drăgan, care, după ce a absolvit Facultatea de Drept la București, a obținut o bursă în 1940 și s-a mutat în Italia pentru a studia Științe Politice și Economie la Universitatea „La Sapienza” din Roma. Imediat după terminarea studiilor, dl Drăgan a realizat potențialul uriaș al GPL și, grație unui spirit de pionier, a decis să înființeze ButanGas SpA. Intuia, astfel, uriașul potențial al acestui combustibil, puțin cunoscut la acea vreme, dar care avea să devină unul dintre principalii combustibili autohtoni - ceea ce a permis companiei sale să se dezvolte rapid, devenind unul dintre principalii jucători din sector.

Coloana automobilelor publicitare ButanGas, Catania, anii 1950 Foto: Arhiva ButanGas

• Este o aniversare importantă pentru unul dintre principalii jucători pe piața italiană de GPL, combustibilul-punte către decarbonizarea din 2050

• Pe lângă GPL, Grupul și-a diversificat activitățile și este prezent în diverse sectoare precum energia regenerabilă

Acest lucru a favorizat răspândirea unui combustibil care putea fi livrat practic oriunde, chiar și acolo unde nu exista o rețea de distribuție a gazelor, făcând ca piața să ia avânt odată cu dezvoltarea economiei italiene în perioada postbelică. De atunci, misiunea ButanGas a însemnat viziune, angajament și dezvoltare.

Iosif Constantin Drăgan, fondatorul ButanGas, alături de angajații săi la sărbătoarea de 1 Mai 1952, Varese

Veroniki Holding, structură unică de coordonare

Îndelungata activitate umanitară și industrială a ButanGas continuă și astăzi sub umbrela Veroniki Holding, companie înființată în martie 2010, la Milano, ca structură unică de coordonare a Grupului, de către doamna Daniela Veronica Gușă de Drăgan, care se află la conducerea grupului de 30 de ani, după ce a primit încrederea și misiunea direct de la Fondator.

Conducerea Holdingului este formată în prezent din: Daniela Veronica Gușă de Drăgan - Președinte Executiv; Ing. Christos Christofides - Director General, Paolo Pellegrini - Director pentru Dezvoltarea Pieței GPL și Control Intern, Riccardo Gerosa - Director Financiar, Av. Alberto Gallazzi - Director Departament Juridic, Ing. Mario Caruggi - Manager Energie Regenerabilă și Francesco Lopez - Manager Marketing și Comunicare.

Veroniki Holding se află în fruntea unui grup multinațional cu 1.420 de angajați distribuiți în 9 țări europene (Italia, Grecia, România, Germania, Polonia, Serbia, Austria, Franța și Spania), unde activează în sectorul GPL, imobiliar și al energiei regenerabile (eoliană, hidroelectrică și fotovoltaică), în sectoarele naval, sănătate, ambalaje alimentare r-PET și PP, cultură și învățământ.

Distribuția GPL reprezintă activitatea de bază a Grupului. În acest sector, în afară de Italia (ButanGas), Veroniki Holding coordonează filialele din Grecia (PetroGaz), România (ButanGas România), Germania (DrachenGas), Polonia (DragonGaz), Austria (PropanGas) și Serbia (ButanGas International).

În vederea diversificării afacerilor, Grupul și-a consolidat prezența de-a lungul anilor și în sectorul energiei regenerabile, prin investiții în proiecte care vizează energia eoliană - un parc de 25 MW în România, (inaugurat în 2011), energia hidroelectrică - 7 centrale în Italia și energia fotovoltaică - un parc în Catania.

Încă din 1948, anul înființării sale, Grupul a rămas în proprietatea aceleiași familii, confirmându-și valorile an de an. În special, misiunea este de a crea valoare cu integritate, în beneficiul clienților, angajaților și părților interesate, reprezentând o organizație din ce în ce mai eficientă, puternică, atentă la mediul înconjurător și sustenabilă.

GPL: Energia viitorului

În prezent, GPL este considerat una dintre cele mai importante surse de energie și, datorită caracteristicilor sale, poate fi considerat una dintre „energiile viitorului”, care va juca un rol esențial în tranziția energetică. Valoarea sa este dată de faptul că este combustibilul fosil cel mai sustenabil, putând fi, astfel, un sprijin foarte valoros în lupta împotriva schimbărilor climatice.

GPL poate fi considerat combustibilul-punte către decarbonizarea din 2050, continuând să joace un rol proeminent în mixul energetic. Speranța este că, alături de alți combustibili gazoși alternativi, va înlocui treptat combustibilii lichizi și solizi mult mai poluanți.

GPL este, de fapt, un subprodus rezultat din extracția și rafinarea țițeiului și gazelor naturale și, dacă nu ar fi valorificat, ar fi oricum ars și pierdut. În plus, în comparație cu alți combustibili tradiționali, GPL are emisii scăzute de monoxid de carbon și hidrocarburi nearse. Chiar și emisiile de oxizi de azot (NO), dioxid de carbon (CO2) și particule fine sunt mult mai mici decât cele rezultate din utilizarea altor combustibili și asta îl face să fie un gaz care nu favorizează efectul de seră.

Când vorbim despre tranziția energetică, atunci ar trebui să ne referim la o tranziție corectă și justă pentru toată lumea. Chiar dacă sursele regenerabile vor avea o pondere tot mai mare, până în anul 2050, combustibilii lichizi, gazoși și solizi de diverse tipuri vor continua să aducă o contribuție importantă la mixul energetic. Sustenabilitatea nu poate să nu aibă în vedere analiza întregului lanț de aprovizionare, respectiv neutralitatea combustibililor, neutralitatea tehnologică și analiza ciclului de viață.

Acest ultim aspect ar trebui să fie instrumentul de comparație de bază pentru luarea tuturor deciziilor: nu există doar zone urbane, ci și zone rurale, care în Europa adăpostesc 137 de milioane de persoane și pentru care sunt necesare politici ad-hoc. GPL este combustibilul-punte pentru atingerea obiectivelor Acordului Verde European deoarece, împreună cu BioGPL, este o sursă de energie disponibilă și economică, care poate ajuta la decarbonizarea zonelor aflate în afara rețelei, datorită ușurinței transportului și depozitării în stare lichidă.

Responsabilitatea socială

Prin intermediul entităților culturale asociate – precum Universitatea Europeană Drăgan, Fundația Europeană Drăgan și Fundația Generală Ștefan Gușă, Grupul Drăgan continuă să realizeze proiecte care contribuie la diseminarea culturii, educației și a tuturor acelor principii pe care s-a bazat și își bazează propria filozofie.

O mențiune aparte o merită Decebalus REX, reproducerea gigantică a chipului lui Decebal, ultimul rege al dacilor, realizată și finanțată de Prof. Iosif Constantin Drăgan. Monumentul este unic prin dimensiunile sale, având 42,9 metri înălțime și 31,6 metri lățime fiind, în prezent, este cea mai înaltă lucrare megalitică din Europa. Decebalus REX a fost sculptat într-o stâncă și domnește pe un mal al Dunării, în Orșova, România.

Totodată, Grupul acordă o atenție maximă Responsabilității Sociale, prin donații către organizații non-profit, asociații de copii, asociații culturale, spitale și instituții de cercetare. Dintre cele mai recente proiecte, amintim realizarea a 5 laboratoare de patologie clinică, dotate cu echipamente medicale de ultimă generație și 3 centre școlare frecventate de copiii străzii din India – proiecte gestionate și implementate de Katia Ambrosini și echipa sa de la Skychildren Onlus Monza –, iar în sectorul sănătății donarea către Fundația IRCCS National Cancer Institute a unui sistem robotizat pentru tratamentul chirurgical al patologiilor oncologice. Persoana principală a acestui proiect a fost Prof. dr. Ugo Pastorino care, prin profesionalismul și disponibilitatea sa, a acționat ca o verigă între cele două instituții. Datorită acestei donații, serviciul public își va putea îmbunătăți tratamentele, oferind un mesaj puternic și valoros despre modul în care sectorul privat poate contribui la compensarea deficiențelor din sectorul public.

