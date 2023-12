Panorama.ro Luni, 11 Decembrie 2023, 17:13

O analiză care ne arată unde am ajuns după trei decenii de democrație.

Cum s-a schimbat viața în România după 1990 Foto: Panorama.ro

„M-am născut în 1989. Am făcut primii pași la Revoluție, când mama m-a luat cu ea, să vadă ce era cu agitația de după colț, la Primărie. La majoratul meu, România a aderat la UE. Am votat pentru prima dată la Europarlamentare. Am intrat pe piața muncii taman când a ajuns și la noi criza economică din 2008. Momentele definitorii din viața mea au coincis, așadar, cu cele ale țării. Sunt doar cu câteva luni mai bătrână decât această Românie, am crescut în paralel cu ea.

Nu pot să-mi închipui țara pe care oameni din familia mea, oameni pe care i-am intervievat de-a lungul anilor o regretă. Încerc, dar nu pot să-i cred pe cei care spun că viața era mai bună, România mai prosperă și disciplinată.

Mi-am propus, în schimb, să analizez, pas cu pas, singura Românie pe care o știu. Ce rămâne dacă dăm la o parte nostalgiile unui trecut ale cărui nuanțe s-au estompat, un trecut în care eram mai tineri și mai sănătoși? Cum s-a schimbat viața în România în primii 30 de ani de democrație?

Fără pretenția de a oferi imaginea completă a României post-decembriste, schițez, în continuare, un portret al vieții din 1990 și până în 2020. Cern statisticile, analizez câțiva dintre cei mai relevanți indicatori; mă uit la ce au de zis unele dintre cele mai importante voci din sociologie, economie și istorie despre tranziția și post-tranziția noastră; compar, când e cazul, și cu alte țări care s-au eliberat de comunism odată cu noi, pentru a vedea ce au făcut ele mai bine decât noi.

Ce iese, după cum veți vedea, e un portret care, cu toate umbrele și greșelile de execuție, spune povestea unui succes. Succesul care s-a putut".