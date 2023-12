ESENTIAL Luni, 11 Decembrie 2023, 16:30

DNA a început urmărirea penală în cazul lui Andrei Baciu, fost șef al CNAS și fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, acesta având calitatea de suspect în dosarul achiziției de vaccinuri. Acuzațiile procurorilor sunt de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, potrivit unui comunicat al DNA.

Andrei Baciu, la DNA Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

În același dosar sunt urmăriți penal fostul premier Florin Cîțu și foștii ministri ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cazul lui Andrei Baciu, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

„La data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre.

Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre.

De precizat este faptul că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de "opt-out", astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

În contextul menționat mai sus, suspectul Baciu Romică Andrei, la data faptelor având funcția de secretar de stat cu atribuții delegate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi susținut un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim - ministru al Guvernului României, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer.

Suspectul Baciu Romică Andrei ar fi întreprins demersurile menționate mai sus în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane”

Înainte de a merge la DNA, Baciu a demisionat de la șefia CNAS

Andrei Baciu și-a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, demisia de la conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, invocând „informaţiile apărute în spaţiul public” şi lăsând astfel să se înţeleagă că este vorba despre ancheta DNA privind achiziţiile de vaccinuri din pandemie, când el a fost vicepreşedinte şi apoi preşedinte al Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

La scurt timp după anunțul demisiei, Andrei Baciu a ajuns la sediul DNA, unde au loc audieri în dosarul achiziţiilor de vaccinuri anti-COVID.

„Am dat o declaraţie cu privire la toate aceste evenimente care s-au desfăşurat în toată această perioadă. (...) A fost o chestiune care s-a desfăşurat pe mai mulţi ani, foarte complexă şi am dorit să răspund la absolut orice fel de întrebări în dorinţa de a clarifica orice fel de nelămurire. Eu sper că, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare, toate întrebările pe care mi le-au adresat (procurorii - n.r.). Am deplină încredere că tot ceea ce am făcut este în conformitate cu legislaţia în vigoare, am avut toată dorinţa de a clarifica orice fel de neclarităţi care ar putea să existe. Am conştiinţa absolut liniştită cu privire la toate lucrurile pe care le-am făcut de când m-am întors în România, de 9 - 10 ani şi, în mod particular, cu tot ceea ce a trebuit să fac în calităţile şi rolurile pe care le-am avut în ultimii patru ani", a declarat Baciu, la ieșirea de la DNA.