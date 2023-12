B365.ro Duminică, 10 Decembrie 2023, 15:39

Ne-a învățat să facem cozonac și pască umplută cu ciocolată cu pasiunea cu care a învățat trei limbi străine.

Ne-a dăruit rețete simple și, în același timp, de mare finețe, cu talentul cu care cânta Sonatele lui Chopin. Sanda Marin a pus bucătăria românească pe harta gastronomiei și nu e român care să nu fi auzit de cartea ei de bucate. O carte veșnic tânără. O carte de bază. Nu e chef român, nu există chef în București care să nu-i fi încercat măcar o dată rețetele.

De ce trebuie fierte sarmalele de două ori, care este diferența între cozonacii făcuți cu 50 de ouă la kilul de făină și cel cu doar opt ouă, ce trucuri trebuie să știi ca să faci mâncarea perfectă, pentru toate Sanda Marin are reguli clare. "De ce să mai fie profesor de literatură universală sau de limbi străine, de ce să mai fie pianistă sau critic de artă, dacă fiică-mea adoră să stea la cratiță, mai ales că nimerește niște mâncăruri nemaipomenite, ca maică-sa, Dumnezeu s-o ierte, și unde mai pui că are și inovații culinare?", se întreba tatăl Sandei Marin, profesorul universitar Ion Simionescu.

"Sanda Marin" este pseudonimul. Citește, pe B365.ro, povestea Ceciliei Maria Zapan (născută Simionescu), căci așa o chema, de fapt.