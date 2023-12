ESENTIAL Joi, 07 Decembrie 2023, 12:03

În vârstă de 65 de ani, Gigi Becali a declarat că nu mai consumă carne cumpărată, fiindcă nu știe sigur de unde provine aceasta. Mai mult, patronul FCSB are un standard diferit: dacă nu sacrifică el animalul, nu se atinge de carne.

Gigi Becali Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Inima mea are putere de tinerețe, dar, dacă stau și mă concentrez la vârstă, nu îmi vine să cred, deci inima e puternică, tânără, dar trupul oricum, oricât ar fi inima de tânăra și puternică, el deja se mai înmoaie, mușchii.

Eu cred că e de la mâncare, mănânc foarte sănătos, nu mănânc carne, dacă nu tai eu animalul, dacă nu tai eu vițelul, nu mănânc dacă nu tai oaia sau mielul și nu mănânc deloc mezeluri.

Dimineața mănânc doar ouă, de fazan, de prepeliță, nici măcar de găină nu mai mănânc, că au colesterolul mai mare, ouă și brânză, carne rar. Eu am fost lacom în viața mea. Și mi-a schimbat Dumnezeu patima de lăcomie și a băgat Dumnezeu patima mea în slujba lui Hristos. Acum am devenit lacom de Hristos. Pentru că am fost lacom în viață, acum sunt lacom de Hristos”, a explicat Gigi Becali

