Intr-o era a digitalizarii si a lucrului in principal de acasa, companiile au parte de multe oportunitati, dar si de responsabilitati pe masura. Zona digitala ofera eficienta, flexibilitate si conectivitate, dar consuma energie si resurse semnificative. Pe masura ce planeta noastra se confrunta cu provocari de mediu tot mai mari, este imperativ ca fiecare companie sa ia masuri proactive pentru a-si reduce amprenta de carbon si consumul de energie din mediul online.

Curățenia digitală Foto: Social Innovation Solutions

Acest mod de viata hiperconectat a facut ca sectorul digital sa devina un consumator major de energie si un producator de gaze cu efect de sera. Consumul de energie al sectorului digital (legat de productia si utilizarea dispozitivelor, precum si de traficul si stocarea de date) este in continua crestere cu 9% pe an, iar in anul 2020 a reprezentat 3,3% din consumul economic de energie electrica la nivel mondial, potrivit statisticilor publicate de Uniunea Europeana. In acest context, devin evidente efectele nocive pe care tehnologia digitala le pot avea asupra mediului.

Ca si in cazul altor aspecte din viata noastra moderna, consumul excesiv determina supraincalzirea planetei, iar pentru a diminua acest efect este important sa reducem utilizarea tehnologiei in exces, prin revizuirea si schimbarea anumitor comportamente

Ce poate facemediul de business in acest context? Mai intai este nevoie sa intelegem cat mare este impactul nostru online, cat de mult influenteaza tool-urile pe care le folosim zilnic si ce metode pot fi implementate la locul de munca pentru a diminua acest impact. Exista o nevoie tot mai mare de a intelege durata de viata a tool-urilor si aplicatiilor in ceea ce priveste impactul acestora asupra mediului si al societatii.

De exemplu: o aplicatie de partajare a fisierelor ar putea contribui la emisiile de dioxid de carbon (CO2) de fiecare data cand este rulat codul aplicatiei. Conteaza in aceeasi masura si modul in care este stocata aceasta aplicatie, dimensiunea fisierelor care sunt pastrate si modul in care se transmit datele prin intermediul acestei aplicatii. Modul in care informatiile sunt prezentate pe numeroase dispozitive, precum si specificatiile hardware si UX/design, toate contribuie la agregatul de CO2.

Toti acesti factori influenteaza de cele mai multe ori negativ mediul inconjurator si consuma cantitati mare de resurse importante. Ca sa diminuam acest impact, mai ales in mediul de business, companiile pot adopta solutii sustenabile si isi pot incuraja angajatii sa reproduca practicile responsabile- si in mediul online.

Grupul Societe Generale se dedica de multi ani sa construiasca impreuna cu clientii sai, un viitor mai bun si durabil. Aceasta strategie este impartita pe patru piloni: urgentarea tranzitiei energetice, a avea un impact local pozitiv, a actiona ca un angajator responsabil si a mentine o cultura a responsabilitatii in cadrul organizatiei.

Aceste directii sunt, de asemenea, si in centrul strategiei noastre. Noi, SG GSC, ne angajam sa implementam cat mai multe activitati ecologice si sustenabile. Printre aceste initiative se numara reducerea consumului de energie din mediului online, dar si sustinerea colegilor nostri in a dezvolta comportamente responsabilie in munca de zi cu zi.

Astfel, incercam sa includem in mediul nostru organizational modalitati de reducere a impactului negativ prin:

Reducerea si reciclarea deseurilor electronice

Deseurile electronice reprezinta o preocupare tot mai mare. In colaborare cu organizatii specializate, in principal cu ajutorul oamenilor dedicati de la Ateliere Fara Frontiere (AFF), ajutam la eliminarea responsabila si la reconditionarea sau reciclarea aparaturii pe care nu o mai folosim. Recent am si extins durata de viata cu un an pentru laptopuri si telefoane.

Stocare in cloud

Una dintre modalitatile cele mai de impact pentru o companie de a-si reduce consumul de energie este sa adopte solutii de stocare in cloud. Prin mutarea datelor si aplicatiilor in cloud, am putut profita de eficienta centrelor de date la scara larga, care consuma o cantitate redusa de energie in comparatie cu serverele locale.

Curatenia digitala

Promovam si incurajam constant un mediul de lucru unde se aplica practici responsabile de gestionare a datelor pentru a reduce dezordinea digitala. Astfel, ii sustinem pe colegii nostri in demersul de a curata si a-si organiza in mod regulat fisierele digitale, prin organizarea unor initiative ce au ca scop reducerea datelor digitale cu rezultate satisfacatoare din exercitiul din luna martie de pana la 1,2 TB stersi. Aceasta initiativa anuala se numeste Digital Clean-up Day, o competite internationala intre colegi, prin intermediul careia acestia isi pot restrange spatiul de stocare al datelor, iar cei care reusesc sa reduca considerabil numarul fisierelor sunt rasplatiti cu vizibilitate in cadrul companie dar si diferite premii pentru cei mai performanti. In conditiile in care fiecare dintre noi este responsabil pentru producerea, in medie, a aproape 400 g de echivalent de CO2 anual, ca amprenta digitala cu impact negativ asupra mediului, devine obligatorie necesitatea de a fi constienti si cumpatati si in mediul online, inclusiv prin optimizarea spatiul de stocare.

Reducerea amprentei noastre de carbon in sfera digitala demonstreaza responsabilitate corporativa colectiva si contribuie la conservarea planetei noastre pentru noi si generatiile viitoare. Este o misiune care combina practici de business inteligente cu angajamentul pentru o lume mai sustenabila.

