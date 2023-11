ESENTIAL Joi, 30 Noiembrie 2023, 18:04

Editura ZYX Books a publicat recent într-o nouă ediție volumul „Părinți liniștiți, frați fericiți” al dr. Laura Markham, psiholog clinician, unul dintre cei mai cunoscuți autori și specialiști în parenting. Cartea este, în esență, un ghid care ajută părinții să navigheze în apele învolburate ale familiei care crește mai mulți copii și în care arhitectura relațiilor se schimbă radical odată cu venirea fiecărui nou membru, care trebuie integrat.

Dacă sunt îndrumați corect de părinți, frații pot deveni prieteni buni Foto: Shutterstock

Cartea, o excelentă idee de cadou pentru familiile cu mai mulți copii, este disponibilă AICI iar transportul este gratuit.

„Ah! El este fratele meu? Îl putem duce înapoi la maternitate?” Câți părinți nu au auzit dezamăgirea primului născut, care spera că venirea unui alt copil în familie va însemna un partener de joacă gata echipat, și nu o zgâtie care plânge mereu și care acaparează toată atenția mamei?

Fără îndoială, fiecare copil este unic și relația părintelui cu el este, la rândul ei, unică. În familiile cu mai mulți copii însă, balanța atenției egale între frați poate fi greu de ținut. Orice situație poate degenera într-un conflict, iar părintele este sfătuit să evite postura de arbitru – să nu împartă dreptatea, folosind etichete și alegând ,,copilul bun”, ci să susțină în egală măsură toți copiii și să-i îndrume pas cu pas spre aplanarea conflictului.

O carte care oferă soluții

„Puțini sunt autorii din domeniul educației parentale care reușesc să aducă o perspectivă atât de echilibrată și de complexă privind creșterea copiilor, așa cum o face Dr. Laura Markham. Dedicată celei mai lungi relații din viața noastră – cea cu frații și surorile –, cartea Părinți liniștiți, frați fericiți oferă părinților, cu respect și empatie, numeroase soluții, instrumente, explicații și recomandări, pentru gestionarea celor mai dificile momente din relațiile dintre frați. Dr. Markham ne vorbește cu blândețe despre oportunitățile ascunse în conflictele dintre copiii noștri, ghidând părinții către înțelegerea profundă a rivalității dintre frați”, subliniază psihologul Diana Stănculeanu.

Cartea conține informații valoroase despre înzestrarea copiilor cu abilități de reglare emoțională care să faciliteze navigarea situațiilor copleșitoare; consolidarea autonomiei copiilor în managementul conflictului; abilitățile de împărțire a resurselor comune și așteptarea rândului; diminuarea competiției și încurajarea conectării și a colaborării, prin celebrarea unicității și valorii intrinseci a fiecărui copil.

Frații pot deveni prieteni pe viață, îndrumați corect de părinți

Totodată, cartea abordează aspectele delicate ale acomodării la noua formulă de familie, cum ar fi regresia în dezvoltare a fratelui mai mare sau gestionarea agresivității față de bebeluș.

Printre ideile regăsite în carte se numără aceea că familiile sunt laboratoarele în care copiii devin adulți. Frații pot deveni prieteni pe viață dacă disensiunile se rezolvă amiabil, iar îndrumarea fără pedepse duce la mai puține certuri între frați. Părinții pot ajuta la modelarea relației dintre copii și pot fi pentru ei îndrumători care creează cu răbdare ocazii ca fiecare să crească și să se bucure de fiecare pas făcut în direcția potrivită.

Nu controlați

Autoarea este de părere că un părinte liniștit îndrumă, nu controlează, iar obiectivul acestuia trebuie să fie acceptarea cu înțelegere a perspectivei copilului, chiar și atunci când nu este de acord cu ea.

Copiii crescuți prin disciplină punitivă sunt mai predispuși la furie și la depresie, subliniază autoarea, care-i îndrumă pe părinți să prevină conflictele prin instituirea unei rutine, prin empatie și timp special acordat fiecăruia.

Instrumentele de negociere care le pot fi oferite fraților sunt schimbul reciproc avantajos, împărțirea recompensei, lucrul în echipă și înțelegerile scrise. Iar fiecare copil are nevoie de iubire necondiționată pentru a-și putea exploata darurile sale unice.

„O carte musai pentru orice părinte”

Cartea s-a bucurat de recenzii internaționale favorabile. „În această carte plină de idei valoroase, dr. Markham își întemeiază strategiile pe cercetări științifice. Orice părinte poate folosi aceste strategii pentru a-și ajuta copiii să-și rezolve conflictele cu empatie și calm. O carte musai pentru orice părinte”, susține dr. Shefali Tsabary, NYT.

Dr. Laura Markham este psiholog clinician, format la Columbia University, și mamă a doi copii. Trei dintre cărțile sale au avut un mare ecou în rândul părinților și au devenit bestsellere internaționale: „Părinți liniștiți, copii fericiți” (ZYX Books, 2023), „Părinți liniștiți, frați fericiți” (ZYX Books, 2023) și Părinți liniștiți, copii fericiți. Caiet de lucru cu tine (în curând, la ZYX Books).

Articolele sale au fost publicate în The Wall Street Journal, The New York Times, Men’s Health sau Parents Magazine. Dr. Laura Markham editează și un newsletter săptămânal la care sunt înscriși 150.000 de părinți. Locuiește la New York și are apariții frecvente la emisiuni de radio și de televiziune.

