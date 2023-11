ESENTIAL Miercuri, 29 Noiembrie 2023, 15:47

Se va încălzi puternic vremea în zilele de vacanță și vor fi 21 C maxima în țară, sâmbătă, când la București și Constanța sunt prognozate 20 C. Va fi și ploaie în acest zile, iar temperaturile vor scădea semnificativ duminică, arată hărțile ANM.

Vremea în București

30 noiembrie, cer variabil -2/7

1 decembrie, cer variabil 1/15

2 decembrie, cer variabil 5/20

3 decembrie, cer mai mult noros, ploaie slabă 9/9

4 decembrie, cer variabil 1/7

Vremea în țară

Joi 30 noiembrie

Minimele vor fi cuprinse între - 2 C și 9 grade, iar maximele vor fi între 1 grad și 10 grade. Va ploua în unele zone din Transilvania, Crișana, Banat și Maramureș.

Vineri 1 decembrie

Se va încălzi puternic, temperaturile nocturne vor fi cuprinse între -1 C în Moldova și +15 C în Banat, iar în timpul zilei, maximele vor fi cuprinse între 4 și 20 C. Vor fi 20 C în Banat, dar și 17 C în Transilvania. Cel mai rece va fi în unele zone din Moldova, Transilvania și Maramureș.

Sâmbătă 2 decembrie

Se răcește puternic în vest, minimele putând scădea la -5 C în Crișana, dar va fi cald în cea mai mare parte a țării, cu minime nocturne chiar și de 9 C în Dobrogea și Muntenia. Maximele zilei vor fi cuprinse între 5 C în Moldova și 21 C în Dobrogea. Sunt prognozate 20 C la Constanța și București.

Duminică 3 decembrie

Vremea se mai răcește, maximele vor fi de 12 C în Dobrogrea, de numai 2 C în nordul Moldovei și temperaturile vor trece în puține locuri din Transilvania de 1 grad Celsius.

