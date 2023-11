Articol susținut de Energynomics Miercuri, 29 Noiembrie 2023, 10:50

Pe 16 și 17 noiembrie, Energynomics împreună cu Fondul Român pentru Eficiența Energiei – FREE și Direcția pentru Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Energiei au organizat la București conferința finală din campania “Eficiență energetică pentru tranziție energetică”, parte dintr-un amplu proiect de comunicare a temelor legate de eficiență energetică finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

Eficiență energetică pentru tranziția energetică – București Foto: Energynomics

Eficiența energetică este una dintre primele cinci priorități ale Uniunii Europene (UE) și nu se poate realiza fără sume considerabile, a reamintit Adrian Ghiță, directorul executiv al Fondului Român pentru Eficiență Energiei (FREE). Potrivit lui Ghiță, deși intensitatea energetică a României a scăzut cu 30% în ultimii zece ani, se situează încă peste media țărilor UE. În istoria sa de 22 de ani, FREE a finanțat de 30,1 milioane de dolari care au atras investiții totale de 87 milioane de dolari. Aceste contracte au generat o reducere a emisiilor anuale de carbon de peste 206.000 de tone. „Este datoria finanțatorilor privați să contribuie la suportul public”, a mai spus el.

BEI a majorat bugetul destinat finanțării unor proiecte de eficiență energetică

Banca Europeană pentru Investiții (BEI) a majorat recent bugetul programului European Local ENergy Assistance (ELENA) și se află în căutare de noi proiecte, a declarat Ana Maria Lupașcu, senior economist EIB/JAPSPERS. Prin acest instrument au fost deja finanțate sau sunt în curs de derulare peste 160 de proiecte la nivel mondial cu o valoare totală de 9 miliarde de euro, din care ponderea granturilor este de peste 280 milioane de euro.

Prin ELENA au fost finanțate trei proiecte în România care vizează încălzirea centralizată din sectorul 6 al Capitalei (investiție totală de 26,9 milioane de euro), lucrări de eficiență energetică în zona de activitate a ADR Muntenia Sud (investiție totală de 63,8 milioane de euro) și un proiect de eficiență energetică pentru ADR Sud-Est (proiect cu o valoare totală de 80,3 milioane de euro).

ELENA oferă asistență tehnică pentru investiții în eficiență energetică și energie regenerabilă care vizează clădiri și transport urban inovator.

Investițiile BERD în proiecte verzi au depășit 2 miliarde de euro în România

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) înregistrează rezultate „foarte bune” în privința finanțărilor verzi în România, care totalizează două miliarde de euro, a declarat Ștefania Racolța, director asociat, șef al departamentului de strategie climatică și realizări regionale CSEE BERD.

„În România avem rezultate foarte bune în ultima perioadă. Peste 80% din volumul finanțărilor pe care le acordăm s-au dus către investiții verzi, respective peste două miliarde de euro investiți în peste 150 de proiecte și programe”, a spus Racolța.

Eficiența energetică a clădirilor publice este una dintre priorități pentru Sectorul 6

Primăria Sectorului 6 din București are patru priorități de mediu, respectiv crearea de spații verzi, eficiența energetică a clădirilor publice și private, gestionarea deșeurilor și digitalizarea administrației.

Din perspectiva eficienței energetice, există cerințe ca tot mai multe clădiri publice precum școli, grădinițe și creșe, să își diminueze consumul de energie, a declarat Paul Moldovan, Administrator Public al Sectorului 6.

Probleme apar însă în cazul imobilelor private, iar de acest aspect ar trebui să se ocupe proprietarii acestora, iar nu primăria. „Ar trebui ca proprietarii să se ocupe, în parteneriat cu mediul privat, de acest aspect. Din păcate, primarii și primăriile au obișnuit comunitățile cu finanțări. Noi am accesat toate fondurile pe care le-am avut la dispoziție”, a spus Moldovan.

Primăria sectorului 6 și-a impus un ritm de reabilitare termică a 50 de blocuri pe an, dintr-un total de 1.400 de blocuri care necesită astfel de lucrări, însă are nevoie de noi surse de finanțare întrucât costurile sunt ridicate. Până în prezent, primăria a reabilitat peste 400 de blocuri.

Sph3ra: Cinci surse de finanțare pentru tranziție și eficiență energetică

Pe lângă fondurile proprii și finanțarea bancară, sursele nerambursabile constituie o atracție de înțeles și un motor pentru dezvoltarea proiectelor de eficiență energetică și producție de energie din surse regenerabile. Andreea Carp, Director Fonduri UE și achiziții publice la Sph3ra Management Solutions, a expus principalele programe și linii de finanțare care ar putea fi accesate în următoarele 6-8 luni.

Noi programe publice de susținere a investițiilor pentru eficiență energetică sunt în atenția Parlamentului. O deputată a depus în Parlament un proiect de lege care prevede acordarea unor credite de până la 10.000 de euro garantate de stat și cu dobândă subvenționată pentru finanțarea unor lucrări de eficiență energetică în sectorul rezidențial privat.

„Schema de finanțare propusă are potențial 500.000 de beneficiari, iar aproximativ jumătate ar accesa aceste surse financiare pentru a deveni prosumatori”, a declarat Pollyanna Hangan, deputată de Hunedoara,

Companiile de regenerabile cresc ritmul

Compania Elektra Renewable Support are în operare proiecte de producție de energie din surse regenerabile de peste 400 MW la nivel național, în creștere față de nivelul de 350 MW din primul trimestru al acestui an, a declarat Elena Popescu, CEO-ul companiei. Elektra și-a dezvoltat „puternic” departamentul de proiecte noi și am depășit nivelul de 1GW de proiecte noi care se pot construi.

Potrivit lui Răzvan Ilie, Area Sales Manager la Volt, investiția într-un sistem fotovoltaic rezidențial se amortizează într-un termen destul de scurt, de patru sau cinci ani, însă există o serie de factori de risc. Unul este reprezentat de costul ridicat al investiției inițiale în cazul în care cresc costurile de racordare, iar al doilea este generat de desele și inopinatele modificări ale ghidurilor de finanțare ale programelor cu fonduri nerambursabile. Un al treilea factor de risc este cel asociat lipsei de educație tehnice, atât pe partea beneficiarilor, cât și a instalatorilor.

Ensys are 300 de angajați și operează prin două divizii. Una, dedicată clienților rezidențiali, are o capacitate lunară de realizare a 800 de proiecte fotovoltaice, iar cea de a doua, care se adresează clienților industriali, poate derula lunar proiecte fotovoltaice cuprinse între 3 și 5 MW instalați.

În același timp, tranziția energetică și cerințele de eliminare a substanțelor poluante din echipamentele de transport al energiei generează o nevoie de schimbare a foarte multor componente ale rețelelor electrice de joasă tensiune, a declarat Gabriel Tache, Country Sales Manager al Eaton România.

Dumitru Becșenescu, președintele Antares Group, a adus în discuție gazul natural comprimat (GNC) ca singura soluție viabilă în tranziția către neutralitatea climatică întrucât generează cu 25% mai puține emisii poluante decât carburanții tradiționali. Din punctul său de vedere, GNC este un combustibil necesar pentru această tranziție deoarece este mai puțin poluant decât carburanții tradiționali. În plus, România are avantajul de a deține resurse de gaz, iar valorificarea acestora poate avea un impact consistent la bugetul României și la echilibrarea balanței comerciale.

Zentiva a investit peste 2 milioane de euro în proiecte de eficiență energetică

Producătorul de medicamente Zentiva a derulat în ultimii opt ani peste 153 de proiecte de eficiență energetică pentru care a alocat peste două milioane de euro, a declarat Dan Bandrabulă, manager de instalații energetice și tehnice al companiei.

Anul 2022 a fost plin de provocări, mai ales din perspectiva prețului electricității, însă compania a profitat de ocazie pentru a demara mai multe planuri de eficiență energetică pe care intenționa să le deruleze oricum, dar nu într-un ritm atât de alert. De altfel, Zentiva a reușit anul trecut să economisească 4.875 MW de energie, „cel mai mare avans” într-un singur an înregistrat până acum. Spre comparație, în 2015, când compania a inițiat procesul de implementare a soluțiilor de eficiență energetică, economiile de energie au totalizat 779 MW.

Conferința de la București a fost a cincea din seria programată de platforma de comunicare Energynomics, Fondul Român pentru Eficiența Energiei – FREE și Direcția pentru Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Energiei, după cele de la Brașov, Oradea, Constanța și Iași. Proiectul a fost finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021. Scopul programului este să sensibilizeze publicul larg, mediul industrial și autoritățile publice cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă, să informeze, să educe, să responsabilizeze factorii de decizie din cadrul autorităților publice și companiilor din România, precum și publicul larg, în principal tânăra generație, pentru a întreprinde acțiuni pozitive care să contribuie la tranziția energetică verde, prin eficiență energetică și integrarea sigură a energiilor regenerabile.

