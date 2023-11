ESENTIAL Marți, 28 Noiembrie 2023, 16:36

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) spune că a fost încălcată independenţa procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin declarațiile făcute în legătură cu instrumentarea dosarului privind achiziţia de vaccinuri anti-COVID.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis joi că s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila încălcare a independenţei procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, „în raport cu afirmaţiile formulate de liderii unui partid politic cu privire la instrumentarea unui dosar penal de către parchetul anticorupţie, în cadrul căruia s-a impus formularea unor solicitări de ridicare a imunităţii faţă de foşti membri ai Guvernului României”.

Conform sursei citate, marți, Secţia pentru procurori a constatat în unanimitate „încălcarea independenţei procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie în raport cu afirmaţiile formulate, în sensul ca dosarul instrumentat de DNA este cel mai mare malpraxis judiciar, fiind un atac politic al procurorilor anticorupţie”.

„Secţia pentru procurori, respectând dreptul la opinie al fiecărui cetăţean, reiterează în mod categoric că activitatea de urmărire penală se desfăşoară numai de către organele abilitate în drept, în cadrul legal incident, precum şi cu respectarea independenţei procurorilor în privinţa soluţiilor adoptate în cauzele penale pe care le soluţionează şi a separaţiei puterilor în stat”, mai arată CSM.

Cătălin Drulă: Dosarul DNA privind vaccinurile este cel mai mare malpraxis judiciar pe care l-am văzut

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat luni că dosarul privind achiziţia de vaccinuri este „cel mai mare malpraxis judiciar" pe care l-a văzut de când a intrat în politică.

El a menţionat că dosarul reprezintă „un atac politic" la Opoziţie şi a precizat că Vlad Voiculescu va rămâne pe lista de candidaţi ai USR pentru alegerile europarlamentare.

Înţeleg că domnul procuror are convingeri antivacciniste

„Nu se potriveşte nimic în această poveste. Este cel mai mare malpraxis judiciar pe care l-am văzut de când sunt în politică. E un dosar - nu înţeleg de unde vine, am nişte bănuieli, despre unele dintre ele a scris şi presa. Înţeleg că domnul procuror de acolo are convingeri antivacciniste. Înţeleg că domnul Bologa, care a fost şeful DNA şi nu a fost destul de comod cu actuala Putere, a fost schimbat pentru că i s-a părut că acest dosar nu are structură, nu se susţine”, a spus Drulă, pentru B1 Tv.

Liderul USR a acuzat că dosarul „criminalizează o procedură" a Uniunii Europene şi nu face referire la „niciun act de corupţie". Liderul USR a subliniat că vaccinurile au fost achiziţionate de UE, care a contractat 4,5 miliarde de doze pentru o populaţie de 450 de milioane de cetăţeni.

„Cei de la Comisia Europeană care au participat la aceste negocieri asta au decis. România nu a contractat de zece ori cât populaţia, ci 80 de milioane la 19 milioane de cetăţeni. (...) De fapt, nici UE nu a luat de zece ori, pentru că până la urmă s-au cumpărat efectiv 2,5 miliarde de doze la nivelul UE. Nici România nu a luat 80 de milioane, ci doar 35. Niciun stat membru nu a făcut achiziţii directe în afară de Ungaria, care şi-a cumpărat singură vaccinuri din Rusia şi din China. Restul statelor membre au participat într-un mecanism de achiziţie comună, în care la fiecare dintre aceste contracte şi acte subsecvente, stabilite de CE, a participat conform cu populaţia sa", a spus Drulă.

„Deciziile privind vaccinarea au aparţinut „în întregime” preşedintelui Iohannis şi premierului Florin Cîţu”

Preşedintele USR a apreciat că este „revoltător" modul în care este construit dosarul.

„Se iau comenzile Uniunii Europene, nu ale României, şi decide domnul procuror care sunt OK. Primele cinci, care sunt făcute de Nelu Tătaru, zice că sunt OK. Prima comandă, făcută de Vlad Voiculescu, la patru zile de la învestirea ca ministru, e bună şi aia. A doua comandă îi transformă într-un infractor şi pe el, şi pe Florin Cîţu şi pe toată lumea. (...) Am citit acest referat, este referatul unui antivaccinist, al unui om care nu crede în ştiinţă şi al unui om care interpretează nişte decizii ale UE, nu ale României, la doi ani înainte", a mai spus el.

Drulă a subliniat că deciziile privind vaccinarea au aparţinut „în întregime" preşedintelui Klaus Iohannis şi fostului premier Florin Cîţu. El a menţionat că preşedintele Klaus Iohannis a fost cel care a discutat la nivel european despre cota de participare a României.

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, i-a transmis marți procurorului general cererile de urmărire penală formulate de președintele Klaus Iohannis împotriva fostului premier PNL Florin Cîțu și a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Amintim că DNA a cerut ridicarea imunității în cazul celor trei foști membri ai Guvernului, pentru a-i urmări penal în dosarul privind achiziția de vaccinuri anti-COVID, fiind acuzați că ar fi cumpărat în plus față de cantitatea existentă și necesară peste 52,8 milioane de doze de vaccin Pfizer și Moderna, în valoare de peste un miliard de euro.

Dosarul este instrumentat de către procurorul George Adrian Matei, șeful Secției de combatere a corupției din DNA. George Adrian Matei este procurorul care l-a trimis în judecată pe Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, dosar în care fostul lider al PSD a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare.