Poliția Harghita a anunțat marți că a început o anchetă după ce un fost profesor de istorie de la Colegiul Naţional „Márton Áron" din Miercurea-Ciuc, fost membru UDMR şi consilier municipal, este acuzat că, în ultimii 20 ani, ar fi abuzat sexual mai multe eleve.

Masina de Politie Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Poliția Harghita a transmis că a început cercetări în urma apariţiei în spaţiul public a unor informaţii conform cărora un cadru didactic al unui liceu din Miercurea-Ciuc ar fi agresat sexual, în trecut, mai multe eleve ale unităţii de învăţământ, iar ancheta este coordonată de către Parchet.

În două articole publicate de un site de investigaţii de limba maghiară sunt prezentate mărturiile unor foste eleve ale profesorului de istorie de la Colegiul Naţional „Márton Áron" din Miercurea-Ciuc, luate sub protecţia anonimatului, scrie Agerpres.

Profesorul nu mai lucrează la acest liceu din luna august, având contractul suspendat, iar la începutul lunii noiembrie a renunţat şi la mandatul de consilier local, unde fusese ales, pentru al patrulea mandat, pe listele UDMR.

Directorul adjunct al Colegiului Naţional "Márton Áron" din Miercurea-Ciuc, György Géza Árpád, a declarat presei, marţi, că din 2018, de când se află în această funcţie, nu a avut cunoştinţă despre cazurile semnalate în presă, nefiind depuse niciun fel de sesizări.

„Sunt numit director adjunct începând cu aprilie 2018, m-am transferat la această şcoală în 2017. De atunci până acum, nici în calitate de cadru didactic, nici în calitate de director adjunct n-am avut cunoştinţă de asemenea cazuri sau de cazurile semnalate în presă. Nu s-a depus nicio sesizare scrisă şi nici verbal nu ni s-a semnalat existenţa unor asemenea cazuri", a declarat György Géza Árpád.

El a spus că a fost deschisă o anchetă internă, fiind analizate toate informaţiile apărute în presă.

"În urma articolului apărut în presă, sâmbătă (25 noiembrie - n.red.) am ţinut o şedinţă cu Consiliul profesoral, la care am stat de vorbă cu profesorii de la Colegiul Naţional, încercând să analizăm, să prelucrăm acele informaţii care au apărut. Ieri (luni - n.red.) am lansat procedura anchetei interne. Azi (marţi - n.red.) urmează să avem o altă şi şedinţă cu Consiliul profesoral pentru a încerca să stabilim paşii pe care trebuie să-i facem, demersul legal, pentru a face clarificări, pentru a obţine o imagine clară în ceea ce privesc informaţiile apărute în presă", a declarat directorul adjunct.

El a mai arătat că a fost surprins de acuzaţiile apărute, "atât personal, cât şi ca director adjunct şi în calitate de coleg", iar dacă sunt adevărate, "atunci într-adevăr sunt grave".

Întrebat cum era ca şi profesor, acesta a precizat că era un cadru didactic apreciat de elevi.

"Nu cunosc exact data de când are contract sau lucrează la şcoala noastră, dar în calitate de profesor era apreciat de elevi, era chiar admirat, aş putea să spun, şi munca lui, din punct de vedere ştiinţific, este una de calitate. Deci, numai cuvinte bune aş putea să spun despre el", a afirmat György Géza Árpád.

Directorul adjunct al liceului a mai spus că, în luna august, profesorul a depus o cerere de suspendare a contractului său cu Colegiul Naţional "Márton Áron", invocând motive personale, fără a semnala că ar fi subiectul unei investigaţii de presă.

"Contractul domnului profesor este suspendat, în urma unei cereri depuse în luna august, pe motive personale. A solicitat un an de întrerupere a activităţii de cadru didactic. Deci, începând cu 1 septembrie nu mai lucrează, nu mai predă la colegiul nostru", a mai spus György Géza Árpád.

Profesorul de istorie respectiv a fost, timp de 15 ani, şi consilier local UDMR, dar la începutul lunii noiembrie şi-a dat demisia din această funcţie şi a renunţat şi la calitatea de membru al Uniunii.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat presei, că în decizia luată, acesta a argumentat că vrea să nu includă aspectele vieţii personale în activitatea Primăriei.

"Şi-a dat demisia acum două săptămâni, Consiliul Local a luat notă de demisia dumnealui. A fost o decizie în care argumentează că nu vrea să includă viaţa personală şi aspectele vieţii personale în activitatea Primăriei şi este bine că a făcut lucrul acesta. A renunţat şi la statutul de membru UDMR. El este la foarte multe mandate deja în Consiliul Local. În Miercurea Ciuc, listele sunt stabilite cu sistem de prealegeri, vot universal, de aceea cumva, accesul, nu dă din pixul cuiva, ci în spate sunt mandate ale voturilor pe care le exprimă cetăţenii. Dar bine a făcut lucrul acesta, pentru că este o situaţie foarte gravă şi aici instituţiile trebuie să-şi facă treaba", a declarat, marţi, Korodi Attila.

Primarul a mai arătat că nu era la curent cu acuzaţiile respective, că a fost şocat de ceea ce a citit în presă şi că este nevoie să se facă o anchetă instituţională.

"Şi eu am fost şocat de ceea ce am citit în presă. Prima dată, un semnal puternic a venit când acum două-trei săptămâni publicaţia care a făcut ancheta (...) a pus primele întrebări şi am rămas şocat să văd de situaţia ce se întâmplă. Pur şi simplu aici, deja fiind o anchetă de presă, trebuie dus mai departe şi ancheta instituţională trebuie făcută, pentru că este inadmisibil ca şcolile, în general, să închidă aceste informaţii în sânsul corpurilor profesorale şi să nu facă anchetele interne, să nu facă diligenţele, ca toată lumea, pentru că şi eu sunt părinte, să poată să se simtă în siguranţă din punct de vedere al educaţiei copiilor", a conchis Korodi Attila.

În presa de limba maghiară se precizează că fostul profesor de istorie lucrează acum ca director de studii la Academia de Fotbal din Miercurea-Ciuc. De asemenea, în urmă cu trei zile, un site de limbă maghiară a publicat o scrisoare în care profesorul respinge acuzaţiile aduse.