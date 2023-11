ESENTIAL Luni, 27 Noiembrie 2023, 19:02

3

​Mai mulți utilizatori ai platformei TikTok îi răspund premierului Marcel Ciolacu, după ce a declarat, într-o emisiune, că societatea românească nu este pregătită să accepte parteneriatul civil între persoanele de același sex. Zeci de oameni îl contrazic pe premier, folosind #EuSuntPregătit/ă.

Marcel Ciolacu Foto: Guvern

Unii utilizatori ai platformei TikTok spun că, de fapt, societatea românească ar fi pregătită să accepte parteneriatul civil, printre argumentele aduse fiind și un studiu realizat de Asociația Accept, care arată că 68% dintre români consideră că toate familiile din țară ar trebui să fie protejate de lege, inclusiv familiile formate din cupluri de același sex.

Mai mult, cei care au ales să îi răspundă premierului Ciolacu fac referire și la decizia CEDO prin care România este obligată să recunoască cuplurile de același sex.

Mesaje pentru Ciolacu: lucruri pentru care „România este aparent pregătită”

Unii dintre cei care i-au răspuns premierului României au ales să enumere o serie de alte lucruri pentru care societatea românească nu a fost pregătită, dar care fac totuși parte din realitatea de zi cu zi a fiecărui cetățean român, cum ar fi lipsa autostrăzilor sau a infrastructurii medicale.

„Domnule Ciolacu, și eu sunt parte a societății românești și nu sunt pregătită pentru multe lucruri: nu sunt pregătită să mă îmbolnăvesc și să mă tratez într-un spital de stat, nu sunt pregătită nici să nasc într-unul, n-aș fi pregătită să raportez un abuz domestic, deoarece știu că statul nu mi-ar oferi niciun fel de ajutor real”, spune o tânără într-un răspuns la declarațiile lui Marcel Ciolacu.

@malinairimia Intr-un interviu recent, premierul a motivat nerespectarea directivelor CEDO prin a declara ca societatea romaneasca nu este pregătită pentru acceptarea parteneriatului civil. #EuSuntPregatita ♬ original sound - Mălina Irimia

Un alt tânăr a enumerat o serie de lucruri pentru care „România este aparent pregătită”.

„Uite câteva lucruri pentru care aparent România este pregătită: pensii speciale, avioanele lui Iohannis, corupție în școli, șpăgi și nepotisme, un sistem de educație precar care își împinge valorile spre a emigra, unde vor avea resursele și respectul să profeseze. Un sistem sanitar precar și insalubru, care își împinge pacienții să caute alternative mult mai costisitoare”, susține utilizatorul TikTok.

„Mai mulți bani pentru pensii speciale”

Un alt tânăr susține că dacă și cuplurile de același sex s-ar putea căsători asta s-ar vedea direct în creșteri la bugetul de stat.

„Eu zic că trebuie să lăsăm persoanele gay să se căsătorească. Gândiți-vă la beneficii. Foarte mulți organizatori de nunți vor face foarte mulți bani. Și-n consecință statul va face foarte mulți bani. Adică vor fi și mai mulți bani din care puteți să vă trageți pe dreapta pentru pensia aia specială”, îi transmite un alt utilizator TikTok premierului României

Alți oameni îi transmit lui Ciolacu că egalitatea este un drept fundamental, însă de care nu se bucură o parte dintre cei care au cetățenia română și fac parte din LGBTQ+.

Influencerul Silviu Faiăr: „Vreau să beneficiez de avantajele unui parteneriat civil”

Și creatorul de conținut Silviu Faiăr, care este urmărit de 134.000 de persoane pe Instagram și are aproape 200.000 de urmăritori pe YouTube, i-a transmis un mesaj premierului.

„Cred că toată societatea românească poate să beneficieze de pe urma parteneriatului civil. Eu, de exemplu, mă regăsesc în ipostaza în care poate nu vreau să mă căsătoresc, dar vreau să beneficiez de avantajele unui parteneriat civil și tot ce aduce acesta. Deci, eu sunt pregătit pentru parteneriatul civil”, spune creatorul de conținut într-un videoclip publicat pe TikTok.

Asociația Accept, care protejează drepturile persoanelor LGBTQ+, i-a îndemnat pe oameni să îi transmită premierului Ciolacu faptul că societatea românească este pregătită pentru parteneriatul civil, prin postarea și pe Instagram a mesajului #EuSuntPregătit/ă.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu despre parteneriatul civil

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, într-o emisiune, că România nu este pregătită pentru decizia CEDO cu privire la statutul juridic al cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex.

„Nu e pregătită societatea românească pentru o decizie în acest moment. Nu este nici prima (decizie CEDO - n.r.), nici ultima care condamnă. România a fost condamnată şi pentru tratamentul din închisori. Nu este una dintre priorităţile mele şi, repet, nu cred că România este pregătită în acest moment. Nu sunt un om obtuz, face parte din lume, nu am nicio reţinere, am prieteni care au relaţii cu un alt bărbat, nu am nicio problemă, eu vorbesc acum din punctul de vedere de prim-ministru”, a răspuns Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Întrebat, în context, dacă România „va încălca această hotărâre a CEDO”, premierul a răspuns: „Nu este nici prima, nici ultima, dar eu consider că societatea românească încă nu este pregătită pentru acest lucru”.

Ministrul de externe Luminiţa Odobescu a cerut Guvernului să transmită un punct de vedere al Executivului până pe 28 noiembrie, pentru că, până pe 25 martie, România trebuie să prezinte Comitetului miniştrilor măsurile adoptate sau propunerile avute în vedere, după decizia CEDO care cere un statut juridic pentru cuplurile formate din persoane de acelaşi sex.

CEDO obligă România să protejeze familiile formate din persoane de același sex

Statul român este obligat să adopte o legislație pentru recunoașterea cuplurilor de același sex. Colegiul de judecători ai Marii Camere a CEDO a respins contestația făcută de Guvernul de la București asupra deciziei istoricepronunțate în luna mai de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin care statul român e obligat să adopte o legislație pentru recunoașterea cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex.

În luna august, statul român a atacat la Camera Superioară decizia CEDO din 23 mai care obligă România să recunoască prin lege și să protejeze drepturile cuplurilor formate din persoane de același sex care vor să devină oficial o familie. Ministerul Afacerilor Externe este instituţia care exercită, în numele Guvernului, prerogativele de agent guvernamental în faţa CEDO.

Marea Cameră a CEDO a respins însă solicitarea României de rejudecare a cauzei, conform site-ului CEDO.

„Practic, hotărârea este acum definitivă și executabilă. Autoritățile trebuie să ofere o formă de protecție juridică cuplurilor homosexuale, conform standardelor CEDO. Aceste standarde nu te obligă să recunoști o căsătorie între aceste cupluri, ci măcar un parteneriat civil. Acesta este minimum”, a explicat un expert pentru HotNews.ro.

Ce a stabilit CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a admis în 23 mai plângerea formulată de Asociația ACCEPT și de mai multe persoane împotriva statului român prin care s-a sesizat încălcarea Articolului 8 din Convenția Curții care prevede „dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”.

Decizia a fost pronunțată de CEDO în cazul Buhuceanu și Ciobotaru și al altor 20 de familii formate din persoane de același sex. În decizia sa, CEDO a constatat că România a încălcat articolul 8 din Convenție în privința „vieții private”, cât și al „vieții de familie”.

Ce prevede articolul 8 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie: