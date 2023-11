ESENTIAL Luni, 27 Noiembrie 2023, 16:06

Peste 2 kg de obiecte confecționate acum mai bine de 2.000 de ani de către sciți au revenit în Ucraina după zece ani în care și muzee din regiunea Crimeea, controlată de Rusia, au încercat să obțină aceste obiecte produse de meșteșugarii din faimosul popor al stepelor din est, scrie Reuters.

Obiect de aur de pe vremea scitilor Foto: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia

În total au fost aduse din Amsterdam la Kiev peste 1.000 de obiecte, printre care un superb coif scitic, dar și ornamente pentru gât. Aceste obiecte erau împrumutate în 2014 pentru o expoziție la Allard Pierson Museum, ar fi trebuit să revină în Crimeea, însă rușii au anexat peninsula.

Expoziția din capitala Olandei se numea „Crimea: gold and secrets of the Black Sea” și piesele cântăresc 2,7 kg.

Patru muzee din Crimeea (parte a Rusiei din anul 2014), de la care aceste obiecte fuseseră trimise în Olanda, au solicitat ca artefactele să le fie înapoiate conform contractelor semnate și a urmat o luptă în justiție, bătălie câștigată de statul ucrainean.

În iunie 2023, Curtea Supremă din Olanda a decis că obiectele trebuie să revină în Ucraina, iar ele au ajuns acum acolo și au fost depozitate în complexul mănăstiresc Pechersk Lavra din Kiev.

Cine au fost sciții

Sciții sunt celebri pentru cazanele de bronz care erau folosite la ritualurile funerare, când se organizau și ospețe. Cazane au fost descoperite și în România, la fel și arme (spade, pumnale, vârfuri de săgeți). Sciții i-au influențat mai ales pe geții din Moldova. Două cazane pot fi văzute și în expoziție, inclusiv unul decorat cu ibecși.

Arta scitică a fost denumită „animalieră” de către arheologi, fiindcă reprezenta în special animale, zeități ale naturii sau simboluri de putere.

Sciții sunt cel mai cunoscut trib nomad din stepele răsăritene cu care au intrat în contact triburile getice în secolele VII și VI î Hr. Sciții sunt considerați a fi o populație de origine iraniană și pătrunderea lor în Transilvania (mai ales în zona râului Mureș) este atestată arheologic de descoperirile materiale din peste o sută de spații care conțin arme (pumnale, topoare de luptă, piese de harnașament. dar și podoabe (oglinzi de bronz, ornamente de aur).