Cancere solide, tratate cu succes, la Spitalul Memorial Băneasa. Pacienții români sunt îngrijiți aici la standardele din Turcia, dar pot beneficia de ajutorul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru decontarea tratamentelor. Mai mult, se pot programa rapid, prin intermediul unui call-center, la cei mai titrați specialiști în domeniul oncologic. Spitalul a investit în tehnologie de ultimă generație și a adunat cei mai buni medici pentru a ajuta pacienții să se trateze, în cel mai uman mod, de cancerele digestive, hepatice, ginecologice, de sân, pulmonare, ORL sau chiar cerebrale.

Traseul pacientului diagnosticat sau suspect de cancer Foto: Spital Memorial

Pentru a beneficia de o diagnosticare corectă sau de o a doua opinie, din partea medicilor de la Spitalul Memorial Băneasa, pacientul trebuie să înceapă prin a lua o trimitere de la medicul de familie. Mai apoi, este nevoie doar de o programare. Odată ajuns la consultație, el este luat în evidența medicului specialist.

,,Pacientului i se investighează dosarul. Dacă are nevoie de analize suplimentare, i se recomandă să fie efectuate într-o perioadă cât mai scurtă de timp. Dosarul complet este discutat în ședințele multi-disciplinare, în colaborare cu specialitățile conexe care pot fi implicate în cazul respectiv, radioterapia, chirurgia. Poate e nevoie de un consult cardiologic, endocrinologic, tocmai pentru a avea o imagine de ansamblu asupra stării pacientului. Ulterior, pacientul, cu un bilet de trimitere de la medicul de familie, poate beneficia de analize, consult și tratamentul corespunzător, prin decontarea Casei de Asigurări, în spitalizarea de zi. Sigur că avem și capacitatea de a asigura internarea multor zile a pacientului care are nevoie de tratamente suplimentare sau un tratament complet, astfel încât confortul și calitatea actului medical să fie îmbunătățite", spuneIoana Luca, medic primar Oncologie Medicală, coordonatoarea secției Oncologie a Spitalului Memorial Băneasa.

În funcție de nevoile pacientului, medicul curant poate trimite dosarul acestuia într-o comisie multi-disciplinară și poate cere investigații suplimentare. Din acest moment, diagnosticarea corectă a pacientului este o prioritate.

,,Avem un serviciu de radiologie complex, care include ecografie, RMN, endoscopie sau proceduri paraclinice, bronhoscopie - putem obține biopsii sau putem face biopsii pulmonare și hepatice sub ecran CT, dar și prelevări de biopsii de pancreas sau stomac, prin intermediul procedurii endoscopice. Legat de tratament, avem posibilitatea de intervenții chirurgicale pe orice specialitate, inclusiv pentru afecțiunile digestive, pulmonare sau cerebrale, iar ca și terapii sistemice, beneficiem de întreaga paletă de terapii pe care o asigură Casa de Asigurări, apropo de chimioterapie, imunoterapie și hormonoterapie", completează medicul Ioana Luca.

După stadializarea bolii, pe baza analizelor efectuate, comisia multi-disciplinară decide planul de tratament. De la deschiderea Spitalului Memorial Băneasa și până în prezent, sute de pacienți oncologici au fost tratați sau operați aici. Iar cei mai mulți dintre ei au ajuns în stadii local-avansate sau metastatice. Cei mai mulți au avut nevoie și de susținere psihologică, întâlnirea cu psihologul fiind parte din procesul de vindecare.

,,Pacientul nou are suportul și consultul psihologului, de la diagnostic și până la final. Poate apela oricând e nevoie sau oricând considerăm și noi. Uneori, chiar membrii echipei observă că rezervele emoționale s-au epuizat și au nevoie de un boost de suport", adaugă dr Ioana Luca.

Deși conduce una dintre cele mai grele și aglomerate secții din cadrul Spitalului Memorial Băneasa, doamna doctor Luca se dedică complet fiecărui caz. Își amintește fiecare pacient și se bucură de cazurile reușite:

,,Îmi amintesc de o doamnă, cu o tumoră de sân, care a fost diagnosticată la un an după ce a născut. În pofida faptului că primul an a fost dificil, după ce am rezolvat un sân, tumora s-a extins și la celălalt sân, iar ulterior au apărut și leziuni osoase, nu s-a dat nicio secundă bătută. A luptat enorm, pentru copilul ei, iar astăzi o văd periodic la consult, la aproape 10 ani de la operație și tratament. Determinarea cu care a luptat pentru viața ei, perseverența și conștiinciozitatea față de tratament și monitorizare, te mobilizează să o respecți extraordinar de mult și să încerci să o ajuți cât mai bine.”

Pentru a nu ajunge însă în astfel de situații, medicii militează pentru prevenție. Controalele periodice sunt șansa depistării precoce a bolii și implicit, șansa la o vindecare mult mai ușoară. În cadrul Spitalului Memorial Băneasa, consultațiile și analizele de screening pot fi făcute tot prin intermediul unei programări prealabile.

