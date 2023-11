ESENTIAL Vineri, 24 Noiembrie 2023, 13:45

Administratorul depozitului de unde călugării de la mănăstirea Florești au cumpărat peștele pangasius folosit pentru preparea aleimentelor oferite pacienților de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, unde trei oameni au murit, spune că peștele a fost ținut în condiții optime, iar dacă ar fi fost probleme cu el, ar fi fost semnalate și de alți clienți.

Spitalul de Psihiatrie Murgeni Foto: Google Street View

Trei pacienţi de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, judeţul Vaslui, au murit, după ce toţi cei internaţi au mâncat alimente pe bază de peşte, oferite de mănăstire.

Șeful depozitului din Bârlad, Octavian Bâgu, a declarat pentru Vremea Nouă că mănăstirea a cumpărat aproximativ 40 de kilograme de pangasius, ultimele 5 baxuri pe care le mai avea pe stoc.

„Dacă era probleme cu peștele ăsta, trebuia să fie și în alte localități. La mine în depozit a stat marfa 20 de zile. Nu se putea strica așa de repede. Peștele a fost adus din afară, că noi nu avem așa ceva, cel mai probabil din Norvegia. Acum nu mai am deloc pește din ăla, pentru că cei de la mănăstire au luat ultimele cinci baxuri”, a declarat adminstratorul depozitului.

Inspectorii DSVSA Vaslui au făcut un control la depozitul de pește din Bârlad, de unde au ridicat 19 probe pe care le-au trimis pentru analiză la Intitutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din București, aflat în subordinea ANSVSA.

Administratorul depozitului a mai spus că a vândut peștele cu factură și autoritățile nu au avut motive să îl amendeze.

„Eu nu am auzit, în 30 de ani, ca cineva să moară de la pește. Din punctul meu de vedere, cauza e alta. Nu am fost amendat pentru că am vândut totul cu factură, totul a fost legal. Peștele a fost depozitat în condiții optime. Dacă lași un pui în congelator 30 de zile nu se strică, asa si cu peștele”.

Șeful depozitului a declarat că nu a mâncat niciodată pește pangasius deoarece țara de proveniență nu este sigură.

„Eu n-am consumat pangasius pentru că nu mănânc așa ceva. Ați auzit că pangasius e crescut în Taiwan și Taiwan-ul…”, a spus Bâgu.

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui a demarat, în noaptea de miercuri spre joi, controale la Mănăstirea Floreşti şi la Spitalul de Psihiatrie Murgeni - unde trei pacienţi au murit şi alţi 29 au fost internaţi în spital - verificările arătând că aproximativ 170 de porţii de ciorbă şi peşte pangasius cu legume au fost trimise de la mănăstire la spital.

40.000 de lei amendă pentru mănăstire

Având în vedere că lăcașul de cult nu are înregistrare sanitară veterinară pentru activități de alimentație publică, pentru a putea livra alimente gătite și nici autorizație pentru mijlocul de transport produse alimentare, a fost aplicată o amendă contravențională de 40.000 de lei.

Spitalul, amendat cu 12.000 lei

Verificările inspectorilor DSVSA Vaslui la cantina spitalului psihiatric au indicat că unitatea este înregistrată sanitar veterinar, are fluxuri corespunzătoare și o stare bună de întreținere și igienă.

Inspectorii DSVSA Vaslui au recoltat probe de alimente din blocul alimentar aparținând de cantina spitalului, care au fost expediate în noaptea de 22 spre 23 noiembrie către Institutul de Igiena și Sănătate Publică Veterinară din Bucuresti, pentru efectuarea analizelor microbiologice, fizico-chimice și toxicologice, pentru obținerea unor rezultate care să orienteze cursul investigațiilor.

În blocul alimentar al spitalului s-au identificat și pus sub sechestru, până la obținerea rezultatelor analizelor, produse din pește din diverse sortimente.

Pentru încălcarea normelor privind asigurarea trasabilității produselor alimentare servite pacienților, acestea fiind primite ca donație de la o entitate neînregistrată sanitar veterinar, unitatea spitalicească a fost amendată cu suma de 12.000 lei.

În cursul dimineții zilei de joi, s-au extins verificările la depozitele care au furnizat produsele alimentare din loturile incriminate, de unde se recoltează probe pentru examene de laborator.

Inspectorii DSVSA Vaslui colaborează în această anchetă cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică și cei ai Inspectoratului de Poliție Vaslui.

