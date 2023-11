Articol susținut de Little Prints Vineri, 24 Noiembrie 2023, 12:17

Smile Media

0

Ce bucurie poate fi aceea a venirii pe lume a unui bebeluș? Dintr-o dată toate interesele părinților s-a schimbat, ei gravitând doar în jurul puiului de om. Acesta are nevoie de atenție, iubire, dar și de anumite accesorii precum suzete, nemaivorbind de îmbrăcăminte adecvată sau lenjerie pentru pat.

Suzetele Bibs de la Little Prints Foto: Little Prints

Toate acestea trebuie să fie de o calitate impecabilă și confecționate din materiale cât mai naturale posibil, ca să nu irite pielea sensibilă. De la suzete de firmă până la îmbrăcăminte adecvată, toate aceste produse se găsesc la magazinul online Little Prints.

Suzetele Bibs, produse preferate de top

Părinții știu, în anumite momente este nevoie de mai mult decât o simplă suzetă pentru a calma accesele de plâns ale bebelușului. Dacă îți dorești și tu să afli de unde să poți cumpăra aceste suzete, e simplu: aici gasesti suzete Bibs. Fie în seturi, fie separate, modele diverse, culori calde și pastelate, aceste suzete nu pot fi înlocuite cu nimic altceva.

Suzetele Bibs de la Little Prints sunt disponibile în trei dimensiuni, de la 0-6 luni, de la 6-18 luni și plus 18 luni. Sunt realizate din latex sută la sută natural, material despre care se știe că este moale, flexibil, cu un plus pentru culoarea naturală, de miere.

Forma tetinei este și ea accesibilă bebelușului, mai ales că imită sânul mamei. În felul acesta bebelușul se va calma imediat, când va primi suzeta Bibs.

Suzete disponibile și în perioada de noapte

Una dintre inovațiile majore a celor de la Bibs este crearea suzetei care luminează noaptea. Aceasta este deosebit de utilă pe timpul nopții, deoarece emite o lumină fosforescentă, după care poate fi ușor găsită. În felul acesta părinții o vor găsi mai rapid, iar bebelușul se va liniști imediat.

Varianta de noapte a acestei suzete este denumită glow in the dark și poate fi găsită la categoria suzete Bibs.

Părinții este bine să rețină faptul că, deoarece suzeta este folosită frecvent, ea își modifică în timp forma și volumul, pe măsura utilizării. Tocmai de aceea se recomandă înlocuirea ei la o lună după prima utilizare. În acest sens părinții responsabili pot cumpăra din timp seturi de câte două suzete Bibs Colour, pentru a evita să rămână fără ele.

Înainte de prima utilizare, suzetele se sterilizează cu apă clocotită.

Alte accesorii importante pentru nou-născuți

Pe lângă nelipsitele suzete și pe măsură ce cresc, este nevoie și de alt gen de accesorii și produse specifice pentru copiii mici. Astfel, la fel ca suzetele, se recomandă achiziția protecțiilor pentru aceasta, apoi de lănțișoare pentru a evita pierderea ei și, nu în ultimul rând, sticluțe Bibs sau jucării pentru dentiție.

Toate aceste produse pot fi comandate de la magazinul online Little Prints. Tot aici se pot găsi și vase pentru diversificarea alimentației, dar și îmbrăcăminte adecvată pentru bebeluși și copii.

Pentru un cadou special se pot comanda produse esențiale pentru nou-născuți, seturi de lenjerie din materiale delicate, dar și accesorii pentru cap cum ar fi bentițele și banderolele elegante.

Detalii suplimentare aflăm online și comenzi pot fi efectuate doar pe pagina oficială littleprints.ro.

Contact: hello@littleprints.ro

Articol susținut de Little Prints