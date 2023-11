Articol susținut de Mediastandard.ro Miercuri, 22 Noiembrie 2023, 11:48

În această ediție a articolelor pe care am dori să vi le recomandăm să le citiți, ne întoarcem la știrile (false). De data aceasta, am ales două articole din The Conversation, ambele bazate pe cercetări profunde. Unul se referă la modul în care prea multă informație ne poate afecta mental, în timp ce celălalt se referă la modul în care dezinformarea ne poate afecta democrațiile.

Fake news Foto: freepik.com

Articolul analizează utilizarea istorică a terorii ca avantaj tactic sau strategic și explorează modul în care tehnologia modernă, în special expunerea constantă la imagini violente prin intermediul știrilor și al rețelelor de socializare, afectează creierul uman. Făcând o paralelă între tacticile medievale de asediu și cazurile contemporane de mărturie generalizată a traumelor, articolul evidențiază consecințele psihologice ale „supraîncărcării cu informații de știri” și ale mărturiei unor evenimente traumatice generalizate.

