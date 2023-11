Articol susținut de Dr. Max Miercuri, 22 Noiembrie 2023, 08:46

Consumul de vitamina B12 ajută la menținerea unei stări bune de sănătate, în principal pentru că această vitamină are numeroase beneficii pentru corp, cum ar fi faptul că ajută la producerea ADN-ului și a celulelor roșii din sânge. Deoarece corpul nu produce vitamina B12, aceasta trebuie obținută din alimente de origine animală sau din suplimente. B12 este stocată în ficat timp de până la 5 ani, dar în cazul unei diete deficitare nivelul optim de vitamina B12 nu poate fi menținut. Vitamina B12 este cunoscută și sub numele de cobalamină și este o vitamină esențială de care organismul are nevoie, dar pe care nu o poate produce. Despre vitamina B12 vorbim în acest articol, mai precis despre deficiența de vitamina B12. Îți spunem care sunt sursele alimentare ale vitaminei B12, care sunt simptomele deficienței și când vitamina B12 nu este sigură pentru organism.

Vitamina B12 Foto: freepik.com

Ce este vitamina B12

Vitamina B12 este o vitamină solubilă în apă, care reprezintă un element esențial pentru funcționarea optimă a creierului, a sistemului nervos și pentru formarea sângelui. Aceasta este implicată în metabolismul fiecărei celule din corpul uman, având un rol esențial în sinteza ADN-ului, precum și în metabolismul acizilor grași și al aminoacizilor. Vitamina B12 are o importanță crucială în menținerea sănătății. Ea contribuie la prevenirea și tratamentul unor boli precum anemia megaloblastică, o afecțiune care apare atunci când măduva osoasă produce prea puține globule roșii sau când acestea sunt prea mari. De asemenea, un nivel adecvat de vitamina B12 poate preveni deteriorarea nervilor, poate îmbunătăți memoria și poate crește energia (3).

Absorbția vitaminei B12 în organism este un proces complex, care necesită o proteină secretată de stomac. Orice perturbare a acestui proces, cauzată de o boală sau de vârsta înaintată, poate duce la un deficit de vitamina B12, chiar dacă persoana consumă suficiente alimente bogate în această vitamină.

Cât de multă vitamina B12 trebuie să iei?

Doza de cobalamină de care ai nevoie depinde de mai mulți factori cum ar fi:

vârstă;

obiceiuri alimentare;

condiții medicale;

medicamente pe care le iei.

Cantitățile medii zilnice recomandate, măsurate în micrograme (mcg), variază în funcție de vârstă:

sugari până la vârsta de 6 luni: 0,4 mcg;

bebeluși cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 luni: 0,5 mcg;

copii cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani: 0,9 mcg;

copii cu vârste de 4-8 ani: 1,2 mcg;

copii cu vârste cuprinse între 9-13 ani: 1,8 mcg;

adolescenți cu vârste cuprinse între 14-18 ani: 2,4 mcg;

adulți: 2,4 mcg (2,6 mcg pe zi în cazul gravidelor și 2,8 mcg pe zi în cazul femeilor care alăptează) (1).

Surse alimentare de vitamina B12

Poți obține vitamina B12 din alimentele de origine animală, care o au în mod natural, sau din produsele care au fost îmbogățite cu cobalamină. Sursele animale includ:

produse lactate: brandurile de produse lactate și (unele) non-lactate sunt îmbogățite cu vitamina B12. Dacă ești alergic sau ai intoleranță la lactate și bei alte tipuri de lapte (cum ar fi laptele de migdale, soia, ovăz sau caju) asigură-te că verifici eticheta nutrițională pentru vitamina B12.

cereale fortificate: dacă ești vegan sau vegetarian, unele cereale sunt o sursă excelentă de vitamina B12.

ouă: gălbenușurile de ou conțin mai multă vitamina B12 decât albușurile de ou. Este important să consumi oul întreg dacă vrei să crești aportul de vitamina B12. Dar dacă ai colesterolul ridicat, consultă mai întâi medicul.

somon: multe persoane care încearcă să mănânce mai sănătos includ somonul în dieta lor. Acesta are acizi grași omega-3 și proteine, precum și vitamine B. Doar jumătate dintr-un file de somon gătit conține peste 200% din valoarea zilnică de vitamina B12.

ton: atât tonul conservat cât și cel gătit furnizează mulți nutrienți esențiali, inclusiv vitamina B12.

carne de vită: se recomandă carne slabă, pregătită la grătar, nu prăjită.

ficat și rinichi: organele de carne sunt incredibil de bogate în vitamina B12, dar conțin și o cantitate mare de colesterol. Se recomandă moderație.

scoici: o sursă slabă de proteine, fier și antioxidanți, o porție de scoici mici oferă mai mult de 4.000% din valoarea zilnică recomandată de vitamina B12.

carne (păsări de curte) (2).

Sursele alimentare de vitamina B12 sunt în principal de origine animală. Există și unele alimente vegetale care pot fi fortificate cu vitamina B12 pentru a compensa lipsa acesteia în dieta vegetariană sau vegană. Totuși, cantitatea de vitamina B12 din aceste alimente variază în funcție de produs, așa că este important să verifici eticheta nutrițională. Este important de subliniat că o dietă echilibrată și variată este esențială pentru a asigura aportul suficient de vitamina B12. Într-adevăr, este posibil să obții vitamina B12 dintr-o singură sursă alimentară, însă o dietă variată te va ajuta să obții un spectru larg de nutrienți de care corpul tău are nevoie (1).

Simptomele deficitului de vitamina B12

Dacă ești obosit și te simți slăbit, ești palid, pierzi în greutate și nu ai poftă de mâncare poate însemna că ai deficit de vitamina B12. Este esențial de subliniat că simptomele deficienței pot varia de la o persoană la alta și pot fi, de asemenea, semne ale altor afecțiuni de sănătate. Deficitul de vitamina B12 poate avea un impact semnificativ asupra sistemului nervos, manifestându-se prin simptome neurologice precum:

dificultatea de a merge;

senzație de amorțeală sau furnicături în mâini și picioare;

probleme de memorie;

confuzie;

depresie.

De asemenea, deficitul de vitamina B12 poate afecta diferit, în funcție de vârsta și sexul persoanei. La copii, simptomele deficitului de vitamina B12 pot include întârziere în dezvoltare și dificultăți de mișcare. La femei, deficitul de vitamina B12 poate duce la probleme de fertilitate și la un risc mai mare de naștere prematură sau avort spontan. De asemenea, este mai probabil să ai o deficiență de vitamina B12 dacă:

ai gastrită atrofică: mucoasa stomacului s-a subțiat.

ai anemie pernicioasă: organismul absoarbe greu vitamina B12.

ai afecțiuni care afectează intestinul subțire: boala Crohn, boala celiacă, o creștere bacteriană sau un parazit,

faci abuz de alcool: îngreunează absorbția nutrienților de către organism.

ai tulburări ale sistemului imunitar: boala Graves sau lupus.

iei medicamente care interferează cu absorbția de B12: medicamente pentru arsuri la stomac, inclusiv inhibitori ai pompei de protoni.

De asemenea, poți avea deficiență de vitamina B12 dacă urmezi o dietă vegană (nu consumi produse de origine animală, inclusiv carne, lapte, brânză și ouă) sau dacă ești vegetarian și nu consumi suficiente ouă sau produse lactate. În ambele cazuri, poți adăuga alimente îmbogățite în dietă sau poți lua suplimente pentru a satisface acest necesar.

Cum previi deficitul de vitamina B12?

Cei mai mulți oameni pot preveni deficiența de vitamina B12 consumând suficientă carne, carne de pasăre, fructe de mare, produse lactate și ouă. Dacă nu consumi produse de origine animală sau dacă aveți o afecțiune medicală care limitează modul în care organismul dumneavoastră absoarbe nutrienții, poți lua vitamina B12 într-o multivitamină sau alt supliment și alimente îmbogățite cu vitamina B12. Dacă alegi să iei suplimente de vitamina B12, anunță medicul, pentru ca acesta să-ți spună de ce cantitate ai nevoie sau să se asigure că nu va afecta medicamentele pe care le iei (1).

Este B12 sigură?

B12 este în general o vitamină considerată sigură, chiar și în doze mari. Organismul excretă surplusul de B12 prin urină, astfel încât nu are capacitatea de a se acumula în organism. În plus, absorbi doar cantități mici de B12 din suplimentele alimentare. De fapt, în prezent nu există un nivel superior de aport tolerabil stabilit pentru B12, datorită nivelului său scăzut de toxicitate. Aportul tolerabil se referă la doza zilnică maximă a unei vitamine care este puțin probabil să provoace efecte nocive în rândul populației generale (1). Suplimentele de B12 sunt în general considerate sigure și nu sunt asociate cu multe efecte secundare. Cu toate acestea, o anumită formă de B12 numită cianocobalamină poate provoca reacții alergice la unele persoane și poate provoca următoarele efecte secundare atunci când este utilizată în doze mari, cum ar fi atunci când o persoană este tratată pentru deficiență de B12:

erupții cutanate;

dificultăți de respirație;

limba umflată;

mâncărimi;

niveluri scăzute de potasiu în sânge.

Reține că efectele secundare legate de B12 sunt de obicei asociate cu terapia de substituție în doze foarte mari, cum ar fi injecțiile cu B12. Dacă întâmpini orice efecte secundare atunci când iei suplimente orale de B12, întrerupe administrarea suplimentului și contactează medicul

Cum alegi vitamina B12?

Atunci când cumperi un supliment de vitamina B12, trebuie să ții cont de câteva lucruri. În primul rând, vei dori să alegi produse de înaltă calitate de la mărci de suplimente de încredere. Unii producători de suplimente sunt certificați, acest lucru înseamnă că producătorii respectă standarde stricte pentru calitatea și siguranța suplimentelor. De asemenea, se recomandă să alegi o formă de B12 care funcționează cel mai bine pentru preferințele tale. Dacă nu poți tolera pastilele, poate dorești să alegi un supliment lichid sau o pastilă dizolvabilă. Poți alege să iei un supliment numai de B12 sau să iei o vitamină din complexul B care conține toate cele opt vitamine B. De asemenea, poți găsi B12 în suplimentele multivitaminice.

Important de reținut

Vitamina B12 este așadar un nutrient care se găsește în mod natural în anumite alimente de origine animală și care este adăugat în unele produse de origine vegetală. Unele persoane trebuie să suplimenteze cu B12 din diverse motive, cum ar fi aportul alimentar scăzut și afecțiunile medicale care afectează capacitatea organismului de a absorbi B12 din alimente. Suplimentele cu B12 sunt în general considerate sigure și pot ajuta persoanele care au un nivel scăzut sau deficitar de B12 să atingă și să mențină niveluri optime. Dacă ești interesat să iei vitamina B12, medicul poate evalua nevoile și poate recomanda un supliment de înaltă calitate, dacă este necesar (3).

Deficiența de vitamina B12 este o problemă de sănătate des întâlnită, care poate avea numeroase cauze. O alimentație necorespunzătoare, care exclude sau include doar în cantități foarte mici alimente bogate în vitamina B12, precum carnea, peștele, ouăle sau produsele lactate, poate duce la apariția acestui deficit. Vârsta înaintată este un alt factor de risc, deoarece cu îmbătrânirea, organismul devine mai puțin eficient în absorbția vitaminelor. Anumite afecțiuni medicale, precum bolile autoimune sau afecțiunile gastrointestinale, pot, de asemenea, să interfere cu abilitatea organismului de a asimila această vitamină. În plus, utilizarea anumitor medicamente, precum inhibitorii de pompă de protoni sau metformina, poate contribui la apariția deficitului de vitamina B12.

Acest articol a fost realizat in baza informatiilor preluate din urmatoarele surse:

