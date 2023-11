Articol susținut de Philips Marți, 21 Noiembrie 2023, 09:51

Tehnologiile medicale evoluează de la un an la altul, iar de multe ori, tinerii care intră pe piața muncii ajung să fie puși în situații în care sunt nevoiți să dedice mult timp pentru a învăța cum se folosesc cele mai performante echipamente. Din acest motiv, practica în cadrul unor companii care le poate oferi acces la cele mai noi tehnologii medicale, pentru a învăța cum se folosesc și care sunt beneficiile acestora, este un must have.

Practica, un must have pentru studenții care vor lucra cu cele mai noi tehnologii medicale Foto: Philips

Pentru a obține un loc de muncă după finalizarea studiilor, absolvenții au nevoie atât de cunoștințele academice pe care le-au acumulat la facultate, cât și de aptitudini practice. Practica profesională joacă un rol crucial în dezvoltarea viitorilor specialiști. Aceasta contribuie la consolidarea și actualizarea competențelor în funcție de cerințele pieței muncii.

Rolul practicii în educația medicală

Domeniul medical este unul dinamic, în evoluție rapidă. Inevitabil, necesită ca absolvenții, în momentul în care ajung în câmpul muncii să aibă o bază academică solidă, dar și experiență practică. Cu toate acestea, accesul la formarea practică este limitat, ceea ce reprezintă un obstacol în educația viitorilor experți medicali.

Să luăm un exemplu: raportat la populație, România are al doilea cel mai mare număr de absolvenți de medicină umană din Uniunea Europeană. În acest conext, o idee este clară: experiența practică este de extrem de valoroasă, pentru că îi echipează pe studenți cu gândire critică și cu abilitățile de a adresa o gamă diverse de probleme cu care se pot confrunta la muncă, zi de zi.

Inițiative care le-au oferit studenților șansa de a face practică

O inițiativă de referință pentru reducerea acestui decalaj între teorie și practică este parteneriatul care s-a format recent între Philips România și Facultatea de Inginerie Medicală, Politehnica București. Lansată în anul 2023, această colaborare se concentrează pe familiarizarea studenților cu aspectele cheie ale îngrijirii medicale moderne, inclusiv tehnologia medicală, digitalizarea sistemului și importanța inovării continue.

„Angajamentul nostru este de a pregăti următoarea generație de profesioniști din domeniul sănătății nu doar cu cunoștințe, ci și cu instrumentele și mentalitatea potrivite pentru a putea lucra, fără probleme, cu viitoarele echipamente și soluții inovatoare care vor deveni o regulă, nu o excepție, în domeniul sănătății din țara noastră”, spune spune Ionuț Ionescu, Liderul Echipei de Service, Philips România.

În această vară, zece studenți din anul al treilea au avut ocazia de a face parte din acest program de practică organiza de Philips și au avut șansa de a-și aplica cunoștințele teoretice în contexte practice, îmbunătățindu-și astfel înțelegerea industriei de îngrijire medicală.

„Datorită acestui program, am văzut ce înseamnă cu adevărat activitatea pe care o desfășoară un inginer medical, mai ales că la facultate nu reușim să dezvoltăm îndeajuns partea practică, axându-ne mai mult pe cea teoretică. Toate informațiile învățate de-a lungul anilor s-au materializat, ajutând foarte mult procesul de învățare și înțelegere. Toate activitățile la care am participat ne-au ajutat și să ne dezvoltăm abilitățile de comunicare, de analiză, dar și cele tehnice, atât de necesare unui inginer”, explică Alexandra Caravan, studentă la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica București, specializarea Echipamente și sisteme medicale.

„Atelierele de la începutul perioadei de practică au fost foarte interactive și educative, arătându-ne diferitele posturi și responsabilități din cadrul Philips România, dar și atribuțiile lor. Am avut parte de o experiență inedită, chiar ieșită puțin din zona de confort, care m-a lăsat plăcut surprins. Eu văd astfel de acitvități ca fiind importante, deoarece m-au ajutat să îmi fac o idee despre viața de inginer de după facultate. Acest stagiu de practică m-a învățat foarte multe lucruri pe care nu le-aș fi putut experimenta sau învăța pe timpul facultății, fără ajutorul Philips România”, spune Cetincan Cokmez, student la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica București, specializarea Biomateriale și dispozitive medicale.

De asemenea, proiectul „Inginer pentru o zi” realizat de Universitatea Politehnică București, vizează promovarea relațiilor dintre mediul academic și mediul de afaceri local. Acest proiect, care a fost lansat în anul 2021, permite studenților să viziteze companii relevante pentru domeniul lor de studiu.

Anul acesta, proiectul a fost găzduit și de Philips. Un autocar cu 30 de studenți ai Facultății de Inginerie Medicală a dus la unul dintre birourile companiei tineri entuziaști care au petrecut o zi dinamică, plină de învățare, sesiuni teoretice și practice și de dialoguri constructive cu echipa Philips.

În concluzie, integrarea pregătirii practice în educația medicală, exemplificată de inițiativele Philips România, este vitală în pregătirea unor profesioniști pricepuți în domeniul sănătății. Aceste programe nu numai că reduc decalajul dintre teorie și practică, dar inspiră, de asemenea, inovația și o înțelegere mai profundă a domeniului medical. Privind în viitor, astfel de colaborări promit un viitor mai luminos și mai competent pentru educația medicală din România.

