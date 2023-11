ESENTIAL Vineri, 17 Noiembrie 2023, 12:52

Preşedintele Klaus Iohannis a invitat-o vineri pe preşedinta Tanzaniei în România, el afirmând că a împărtăşit acesteia viziunea României privind redinamizarea relaţiilor României cu statele continentului african. Am convenit să dezvoltăm cooperarea în domenii cu rol crucial atât pentru România, cât şi pentru Tanzania, cum ar fi educaţie, protecţie civilă, agricultură, silvicultură, IT şi securitate cibernetică, a spus preşedintele Iohannis, potrivit News.ro.

Klaus Iohannis și președinta Tanzaniei, Samia Hassan Foto: Presidency.ro

„Îmi face mare plăcere să mă aflu astăzi în vizită de stat în Republica Unită Tanzania. Avem o relaţie îndelungată, caracterizată prin respect şi încredere reciprocă, iar anul viitor vom marca deja 60 de ani de la stabilirea relaţiilor bilaterale. Obiectivul acestei vizite este intensificarea dialogului politico-diplomatic şi deschiderea de noi perspective de cooperare. În acest spirit, i-am adresat doamnei Preşedinte Samia Hassan invitaţia de a întreprinde o vizită în România, pentru a continua discuţiile foarte bune pe care le-am avut astăzi”, a transmis preşedintele Klaus Iohannis în declaraţiile comune cu preşedinta Tanzaniei. Şeful statului a arătat că a stabilit o serie de priorităţi de urmărit de către autorităţile din cele două ţări în perioada imediat următoare.

„I-am împărtăşit doamnei Preşedinte viziunea României privind redinamizarea relaţiilor noastre cu statele continentului african, în contextul în care România a adoptat recent Strategia Naţională pentru Africa. Tanzania este un partener valoros în demersurile strategice ale ţării noastre în raport cu partenerii africani. Convorbirile noastre au fost deschise şi productive. Am constatat că avem teme de interes comun şi poziţii similare faţă de multe dintre provocările globale actuale”, a spus şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că „avem o bază solidă pentru extinderea relaţiilor noastre bilaterale”.

„Am convenit să dezvoltăm cooperarea în domenii cu rol crucial atât pentru România, cât şi pentru Tanzania, cum ar fi educaţie, protecţie civilă, agricultură, silvicultură, IT şi securitate cibernetică. În acest sens, salut semnarea astăzi a două memorandumuri de înţelegere care urmăresc intensificarea cooperării bilaterale în domeniul managementului riscului de dezastre şi al asistenţei umanitare internaţionale, precum şi a cooperării ştiinţifice, economice şi tehnice în domeniul agriculturii şi al mediului”, a declarat Iohannis.

Preşedintele a afirmat că a constatat că avem şi un număr de antreprenori români în Tanzania, activi în special în domeniul turismului.

„Am convingerea că vom continua să lucrăm împreună pentru a încuraja mediul de afaceri din Tanzania şi din România să demareze şi alte proiecte comune”, a subliniat el.

„I-am transmis, totodată, doamnei Preşedinte că Tanzania poate conta pe România în ceea ce priveşte promovarea şi dezvoltarea relaţiilor cu Uniunea Europeană. În cadrul discuţiilor de astăzi am avut şi un schimb de opinii cu privire la evoluţiile înregistrate într-o serie de dosare regionale şi internaţionale de actualitate. România, ca şi Tanzania, este interesată de soluţionarea situaţiilor de criză la nivel global prin dialog, prin instrumente multilaterale şi prin respectarea dreptului internaţional”, a adăugat Klaus Iohannis.

El a menţionat că, în calitate de vecin direct al Ucrainei şi stat riveran la Marea Neagră, i-a prezentat Preşedintei Tanzaniei evaluările României cu privire la situaţia de securitate din regiunea noastră şi în legătură cu evoluţiile războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

„De asemenea, am discutat concret despre modul în care putem gestiona multiplele consecinţe ale războiului, inclusiv din perspectiva asigurării securităţii alimentare a statelor din Africa. Am prezentat amplele măsuri politico-diplomatice, logistice şi administrative luate de România pentru facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, inclusiv către ţările africane. Nu în ultimul rând, am abordat situaţia din Orientul Mijlociu, subliniind necesitatea ca violenţele să nu se extindă, civilii să fie protejaţi, ajutoarele umanitare să aibă acces în zonă şi dreptul internaţional să fie respectat. România are convingerea că doar soluţia celor două state poate asigura pacea şi stabilitatea pe termen lung în regiune”, a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele a anunţat că „România a decis să transfere către populaţia civilă din Gaza peste 230 de tone de ajutoare umanitare, în valoare de aproape 2 milioane de euro”.