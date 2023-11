Articol susținut de Fundația Orange Vineri, 17 Noiembrie 2023, 10:14

Smile Media

Trăim în era dominată de tehnologie, iar competențele digitale devin esențiale pentru succesul personal și profesional. Orange Digital Center (ODC), creat de Fundația Orange și transformat într-un atelier pentru noi șanse, este un hub educațional care oferă tinerilor și adulților oportunitatea să învețe cum să utilizeze în mod eficient tehnologia pentru a se putea reorienta profesional. Totul gratuit, alături de parteneri specializați pe zona de training, precum Fundația Leaders, Digital Stack și Nod Makerspace. Am avut ocazia să particip la unul dintre cursuri și să discut cu Ovidiu Ana, Directorul Executiv al Fundației Orange, și cu Carmen Ciulacu, Co-fondatorDigital Stack.

Orange Digital Center Foto: Fundația Orange

Orange Digital Center este un proiect ambițios ce vizează crearea unui mediu propice de învățare, prin acces gratuit la cursurile din „Atelierul de șanse”. Hub-ul reușește să pună la dispoziție o gamă variată de cursuri practice adaptate cerințelor actuale de pe piața muncii. Indiferent dacă ești la început de drum sau dorești să-ți aprofundezi abilitățile digitale, ODC are un curs potrivit pentru tine.

„Ei sunt curioși să afle mai multe despre ceea ce facem aici și să vadă mediul nostru de lucru. Le putem oferi un tur și să le arătăm birourile de IT sau spațiile creative, inclusiv zonele de co-working din cadrul Nod Makerspace. Acest lucru funcționează bine pentru că dorim să le oferim o experiență confortabilă și să îi inspirăm”, ne-a spus Ovidiu Ana, Directorul Executiv al Fundației Orange.

Orange Digital Center: de la dezvoltare web pana la programare

Cursurile acoperă nevoile diverse ale celor care doresc să-și dezvolte abilitățile, de la design grafic și dezvoltare web, până la analiza datelor și programare. Orange Digital Center își dorește să ofere o soluție accesibilă și educațională pentru toți cei interesați să-și îmbunătățească aceste skill-uri.

„Credem că prin interacțiunea cu specialiștii din domeniu, participanții noștri își vor dezvolta încrederea în ei înșiși, abilitățile de comunicare și curajul de a se prezenta și a-și promova noile competențe. Scopul nostru este să îi pregătim pentru a avea succes în interviuri de angajare și în carierele lor", a mai spus Ovidiu Ana.

La finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, ONG-urile partenere ale programului, Fundația Leaders, Digital Stack și Nod Makerspace, organizează cursuri de orientare în carieră și evenimente pentru a facilita angajarea celor care deja au absolvit cursuri în Orange Digital Center

„În programul 'Atelierul de Șanse', noi am contribuit cu o serie de programe de reconversie profesională. Inițiații sunt tineri care nu și-au găsit până la o anumită vârstă cariera potrivită pentru ei și vor să exploreze partea de IT. Pentru asta noi organizăm o testare la început, apoi după ce s-au înscris în program, organizăm o evaluare a competențelor pe care le au.De asemenea, oferim un program de consiliere în carieră, astfel încât să-i ajutăm să-și aleagă drumul corect pe care să-l urmeze mai departespune Carmen Ciulacu, Co-fondator Digital Stack.

Obiectivul acestor evenimente este de a ajuta participanții să-și descopere domeniile și joburile potrivite pentru ei și să-și definească un plan de acțiune pentru viitorul profesional. Aceste programe oferă participanților cunoștințe practice despre cum să-și creeze CV-uri atractive, să scrie scrisori de intenție eficiente și să se pregătească pentru interviuri. Mai mult, participanții au oportunitatea de a intra în contact cu reprezentanții unor companii din domeniul IT și să exploreze o gamă variată de oportunități de angajare.

Indiferent de vârstă sau experiență oricine poate participa la cursurile oferite de Orange Digital Center

La Orange Digital Center întâlnim cursanți cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani. Se remarcă două categorii de participanți: în prima categorie îî întâlnim pe cei aflați în procesul de studiu, dornici să exploreze diverse limbaje de programare și să acumuleze cunoștințe extinse iar în a doua categorie se află cei care caută o reconversie profesională. A doua categorie include persoane care au fost în concediu maternal și au fost ulterior concediate la întoarcerea în câmpul profesional sau cei care au realizat că vor să-și schimbe cariera.

Adina, o studentă ambițioasă, a ales Orange Digital Center pentru a-și perfecționa abilitățile în domeniul back-end-ului software și pentru a se orienta către o carieră solidă în programare. Cu un focus pe dezvoltarea competențelor cerute de piața actuală, Adina abordează cursurile ca pe o rampă de lansare pentru proiectele sale viitoare, indiferent că este vorba de Python sau Java. În căutarea unui internship de vară, a găsit în Orange Digital Center nu doar criterii de selecție captivante, ci și o comunitate dinamică care să îi ofere suport în creșterea profesională. Investind timp și efort în învățarea algoritmilor, Adina vizează să devină un dezvoltator de succes și să contribuie la această comunitate în continuă expansiune.

Andreea, la 32 de ani, a găsit în Orange Digital Center un refugiu în programare, în urma unei perioade de șomaj și incertitudine profesională. Susținută de către prietenul ei, Andreea a fost atrasă de ideea de a participa la cursuri susținute de traineri, cu un program bine definit. A descoperit inițial oferta de cursuri printr-un mesaj de la Orange pe care l-a primit prietenul ei și a decis să înceapă această călătorie. A urmat cursul de testare manuală condus de Florin Bărbuceanu și Codruț Ciulacu, unde simțit o conexiune puternică cu comunitatea pe care a întâlnit-o și a decis să se înscrie în alte cursuri, precum cel de Python, Andreea a experimentat o atmosferă de învățare motivantă și sprijin reciproc în cadrul grupului de WhatsApp activ. Își dorește să devină trainer ca să-i poată ajuta la rândul ei pe ceilalți.

De la Ovidiu Ana am aflat o altă poveste de viață despre Bogdan, „un om de 35 de ani, a dedicat jumătate din viața sa livrării de pizza, însă la un moment dat a simțit nevoia să schimbe direcția. Fără studii superioare și cu un trecut dificil, el a luat decizia curajoasă de a se îndrepta către domeniul IT. Participând la diverse cursuri în acest an, noi îl încurajăm să exploreze și să aprofundeze cunoștințele într-un domeniu care îl captivează. În ciuda provocărilor, Bogdan este un exemplu de perseverență, iar noi ne bucurăm să vedem mulți participanți cu motivații extraordinare revenind și investind în dezvoltarea lor pe termen lung.”

Adina a reușit sa treacă și testele mai complexe

Am discutat cu una dintre beneficiare, care consideră că programul este o oportunitate unică de dezvoltare a abilităților în domeniul back-end software. „Am observat că există oameni care își doresc să învețe sau să-și schimbe cariera, ceea ce m-a făcut să apreciez și mai mult cursul. Testul de Python pe care l-am susținut părea să solicite cunoștințe avansate, dar am reușit să-l trec”, ne-a spus Adina.

Ea a mai subliniat și că „În ceea ce privește comunitatea și susținerea, am observat că interacțiunea cu colegii și împărtășirea experiențelor sunt aspecte care mă motivează cu adevărat. Acest lucru mă ajută și mai mult să învăț și să progresez. În plus, mă simt responsabilă să îndeplinesc anumite așteptări ale trainerilor și să finalizez proiectele pe care le încep. A fost o oportunitate să pot participa la acest curs gratuit, a trebuit să demonstrăm cu toții seriozitate, să lucrăm în echipe, să fim implicați și să trecem prin mai multe etape.”

Punctul central în misiunea Orange Digital Center este comunitatea. Participanții sunt încurajați să se implice la ore și au chiar posibilitateasă revină ca traineri odată ce stăpânesc domeniile aprofundate, contribuind la creșterea viitoarelor generații de profesioniști IT.

„Cursanții care termină programul trebuie să se implice la rândul lor și să îi ajute pe ceilalți care au nevoie de sprijin. Comunitatea este construită de jos în sus, iar experții formează viitoarele generații de profesioniști IT”, ne-a mai povestit Carmen Ciulacu.

Cursurile gratuite oferite de Orange Digital Center, esențiale pentru cei cu venituri sub nivelul minim pe economie

De la lansarea sa, Orange Digital Center a avut un impact semnificativ în rândul participanților. Peste 50% dintre cei care au participat la cursuri nu au venituri sau au venituri sub nivelul minim pe economie. Cursurile gratuite le-au permis să-și dezvolte competențele în cadrul unor traininguri de specialitate și astfel să-și crească șansele de angajare. Ceea ce e și mai impresionant este faptul că oamenii nu se limitează doar la participarea la un curs, ei revin pentru aprofundarea cunoștințelor, se pot înscrie și la alte teme și iau parte la evenimentele din comunitate.

„Ne dorim ca Orange Digital Center să crească și să devină un model de bune practici. Planurile noastre pentru viitor includ extinderea la categorii dezavantajate și la persoane din mediul rural. Vrem să dezvoltăm parteneriate și să implicăm cât mai multe IMM-uri și companii în procesul de educație digitală”, a mai subliniat Ovidiu Ana.

Orange Digital Center este un loc unde inovația, educația digitală și dezvoltarea personală se întâlnesc. Aici, abilitățile pot să prindă viață, iar visele se pot transforma în realitate, cu ajutorul educației non-formale. Detalii despre cursuri și calendarul acestora se regasesc pe www.orangedigitalcenter.ro.

Articol susținut de Fundația Orange