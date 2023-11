ESENTIAL Luni, 13 Noiembrie 2023, 18:03

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a redus cu un an pedeapsa fostului deputat PSD Cristian Rizea pe motiv că a intervenit prescripţia pentru infracţiunea de spălare a banilor. Rizea - care a fugit din România la Chișinău după ce a fost condamnat în 2019, fiind extrădat în acest an - are acum de executat o trei ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de influenţă.

Cristian Rizea Foto: Agerpres

Luni, instanța supremă i-a admis lui Rizea contestația în anulare față de decizia definitivă de condamnare din 2019.

„Cu majoritate, admite contestaţia în anulare formulată de contestatorul Rizea Cristian împotriva deciziei penale nr. 62 din data de 18 martie 2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători (...). În baza art. 432 alin. (1) din Codul de procedură penală, desfiinţează, în parte, decizia penală nr. 62 din data de 18 martie 2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2648/1/2018, numai în ceea ce îl priveşte pe condamnatul Rizea Cristian şi doar sub aspectul omisiunii constatării prescripţiei răspunderii penale pentru infracţiunea de spălare a banilor (....), şi rejudecând, în aceste limite, apelul declarat de apelantul inculpat Rizea Cristian împotriva sentinţei penale nr. 680 din data de 7 decembrie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1291/1/2016”, se arată în minuta instanţei, conform News.ro.

Magistraţii au decis să descontopească pedeapsa rezultantă de patru ani şi opt luni de închisoare şi de doi ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

Instanţa a repus pedepsele în individualitatea lor, astfel: trei ani închisoare şi doi ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, pentru trafic de influenţă, trei ani închisoare şi doi ani pedeapsă complementară a interziceri unor drepturi, pentru spălare de bani şi doi ani de închisoare şi un an pedeapsă complementară a interzicerii unor drepturi pentru influenţarea declaraţiilor.

Deoarece a încetat procesul penal entru infracţiunea de spălare a banilor ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, magistraţii au menţinut pedepsele aplicate pentru celelalte infracţiuni. Instanţa a contopit pedepsele, a aplicat-o pe cea mai grea, de trei ani de închisoare, la care a adăugat un spor de opt luni de închisoare. În final, Cristian Rizea trebuie să execute o pedeapsă de trei ani şi opt luni de închisoare, din care îi va fi scăzută perioada în care a stat până acum în închisoare (din 27 aprilie 2023).

Decizia instanţei este definitivă.

Fuga în Republica Moldova

Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat în martie 2019 la patru ani şi opt luni de închisoare într-un dosar de corupție. El a fugit în Republica Moldova pentru a scăpa de închisoare, fiind adus în țară în aprilie 2023.

În noiembrie 2020, fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon i-a retras cetățenia lui Cristian Rizea. ​Dodon susținea că nu el i-ar fi acordat cetățenia moldovenească fostului deputat PSD, că i-o va retrage și-l va extrăda în România. În aceeași zi, Poliția a anunțat că Rizea a fost reținut și audiat la Chișinău, iar în 4 noiembrie ministerul român al Justiției anunța că a trimis o cerere autorităților din Republica Moldova pentru extrădarea fostului deputat Cristian Rizea. Pe 6 noiembrie 2020, Judecătoria Chișinău a emis mandat de arest pe numele fostului deputat PSD Cristian Rizea.

În februarie 2021, Cristian Rizea a fost eliberat pe motiv că a expirat termenul maxim de zile până la care o persoană poate fi reținută în Republica Moldova până să fie extradată.

În 31 martie 2021, Rizea a fost trimis în judecată de Procuratura din Republica Moldova, pentru fals în declarații comis la obținerea cetățeniei acestei țări, prin procedura de recunoaștere a cetățeniei, în anul 2017. Potrivit procurorilor, în cadrul acestei proceduri, în formularul completat, Rizea ar fi indicat date care nu corespund adevărului.

Acuzațiile aduse în dosarul în care a fost condamnat

În martie 2016, deputatul PSD Cristian Rizea a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, alături de omul de afaceri Lucian Colţea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca să intervină la RAAPPS pentru retrocedarea unui teren într-o zonă rezidenţială din Bucureşti şi la Primăria Chiajna pentru un teren aflat în litigiu.

Potrivit DNA, în 2 decembrie 2009, în baza unei înţelegeri anterioare, Cristian Rizea a primit de la Lucian Colţea, om de afaceri cu cetăţenie americană, suma de 200.000 de euro, iar la câteva zile, la data de 6 decembrie 2009, a primit alţi 100.000 de euro, pentru ca în schimb să intervină la Regia Autonomă - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi la Primăria comunei Chiajna.

În schimbul banilor, Lucian Colţea voia urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat într-o zonă rezidenţială din Bucureşti, pentru o persoană din familia sa, şi obţinerea dreptul de proprietate asupra unui alt teren aflat în litigiu cu Primăria comunei Chiajna. “Pentru a disimula adevărata natură a provenienţei sumei de 300.000 euro, primită de deputatul Rizea Cristian ca obiect al traficului de influenţă, au fost întocmite patru contracte de împrumut false”, conform procurorilor DNA.

Anchetatorii îl mai acuză pe Rizea că, în decembrie 2015, în timpul desfăşurării anchetei penale, i-a abordat pe doi dintre martori şi le-a spus să nu relateze adevărul organelor de urmărire penală. Rizea le-ar fi promis celor doi că, în perspectiva că va deveni primar al Sectorului 5, le va oferi gratis un spaţiu comercial în zona Cotroceni, pentru deschiderea unei clinici.

Cristian Rizea a fost pus sub control judiciar pe 10 martie 2016, la o zi după ce Camera Deputaţilor a aprobat reţinerea sa, dar a respins cererea DNA de încuviinţare a arestării preventive. Rizea trebuia să depună o cauţiune de 1,5 milioane de lei, în cadrul măsurii preventive.

Cristian Rizea a publicat o carte, „Spovedania lui Rizea”, în care acuză mai mulți oameni de afaceri, politicieni, jurnaliști sau ofițeri din servicii că sunt organizați în grupuri infracționale care au „jefuit România”.