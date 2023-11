ESENTIAL Sâmbătă, 11 Noiembrie 2023, 22:06

​Un leu a scăpat sâmbătă dintr-un circ din orașul italian Ladispoli, iar autoritățile încearcă, de cel puțin trei ore, să prindă animalui. Deși inițial leul era pe cale să fie capturat, acesta a reușit să se îndepărteze din nou și a ajuns chiar în zone locuite. Autoritățile așteaptă să ajungă în zonă un veterinar de la Roma, iar cetățenilor li s-a cerut să rămână în case, scrie Corriere della Sera.

Leu Foto: Thomas Theodore | Dreamstime.com

Leul a reușit să iasă din cușcă într-un moment de neatenție al angajaților de la circ, iar primarul din Ladispoli, Alessandro Grando, le-a cerut oamenilor să evite să iasă din case.

„Un leu a scăpat de la circ. Animalul a fost urmărit imediat (...). Personalul circului implementează operațiuni de capturare, cu sprijinul polițiștilor care au intervenit prompt la fața locului. Vă rugăm să acordați maximă atenție și să evitați călătoriile până la o nouă notificare”. a transmis sâmbătă Alessandro Grando.

L’Italia è quel paese che se può tutelare gli interessi degli aguzzini di animali lo fa fregandosene altamente dei loro diritti . Uno dei pochi paesi rimasti a permettere allora il circo con i selvatici, roba da terzo mondo. Vergogna assoluta #ladispoli #leone pic.twitter.com/sxMx9H4OSA — Daniela Martani (@dany_martani) November 11, 2023

Leul a fost la un pas de a fi prins

Inițial, leul a fost găsit în apropierea locului din care a reușit să scape, de-a lungul unui pârâu. Însă autoritățile nu au reușit să îl captureze.

În căutarea sa au fost trimise forțe de ordine, au fost instalate puncte de control și chiar și un elicopter survolează zona.

Autoritățile verifică acum și dacă actele circului sunt în regulă și au fost respectate toate măsurile de siguranță pentru evitarea unei astfel de situații. Circul Rony Roller are programat duminică un spectacol în orașul italian.

Conform presei locale, animalul șchioapătă și pare amețit, însă chiar și așa acum autoritățile așteaptă să ajungă un veterinar de la Roma pentru a-l tranchiliza și, astfel, să poată fi în final capturat.

O parte dintre cetățenii orașului Ladispoli critică autoritățile pentru această situație, pentru că nu ar fi luat toate măsurile de siguranță pentru ca asemenea evenimente să nu aibă loc. Unii cer chiar ca circurile să fie interzise.

„Pentru cei care vor începe să întrebe: de ce mai aduci circul cu animale la Ladispoli? De ce a autorizat primarul circul? Răspunsul este că nu am autorizat nimic, nu depinde de mine să o fac și că, din păcate, nu putem interzice circurile cu animale să vină în orașul nostru. În 2017 am încercat dar am pierdut contestația (...) și am fost nevoiți să rambursăm și cheltuielile de judecată contestatorilor. Până nu se vor schimba regulile, nu vom putea face altfel. Vă voi oferi informații suplimentare de îndată ce mi se vor comunica”, a răspuns primarul din Ladispoli acuzațiilor.

Foto: Dreamstime.com