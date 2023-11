ESENTIAL Sâmbătă, 11 Noiembrie 2023, 21:40

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a declarat, sâmbătă, că peste trei milioane de români vor avea pensii mai mari anul viitor, dar a explicat că datorită faptului că va creşte punctul de pensie, fiecare român în 2024 va avea o pensie mai bună. Potrivit acesteia, fiecare român care a muncit peste 25 de ani va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă, astfel că între 25 şi 30 de ani de muncă punctajul este de 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani - 0,75 de puncte pe an, iar după 35 de ani, un punct pe an, relatează News.ro.

Simona Bucura-Oprescu Foto: AGERPRES

„Pot să vă spun că peste trei milioane de români, pe simulările noastre, vor avea pensii mai mari. (…) Este important să ştie toţi românii că în 2024 vor avea pensii mai mari datorită celor două procese. Oricum, fiecare român, datorită majorării de la 1 ianuarie, fiecare român, datorită faptului că valoarea punctului de pensie creşte, fiecare român în 2024 va avea o pensie mai bună”, a explicat Simona Bucura-Oprescu, întrebată la Antena 3 CNN câţi pensionari nu vor avea parte de nicio creştere a pensiei, conform noii formule.

Ea a explicat că la contributivitate şi muncă egală vor exista pensii egale.

„Pe recalculare este foarte important să explicăm cele două elemente pe care le avem, de contributivitate şi de stabilitate. Cu alte cuvinte, la contributivitate şi muncă egală vom avea pensii egale, fiindcă prin această nouă lege a pensiilor, în fapt, noi încercăm să corectăm trei categorii de inechităţi. Pe de o parte, inechităţile apărute între pensionari, care au muncit la fel, dar au ieşit la pensie în ani diferiţi, inechităţi între doamne şi domni şi, nu în ultimul rând, inechităţi între pensionari care s-au aflat în indemnizaţia minimă socială”, a mai afirmat Simona Bucura-Oprescu.

Ce punctaj suplimentar va fi primi fiecare în funcție de anii de muncă

„Este foarte important de spus că pe simulările noastre, pe o situaţie în care aveam un pensionar în indemnizaţie minimă socială care astăzi primea 1.125 de lei, de anul viitor, pentru o vechime în muncă de 35 de ani, creşterea va fi de 87%, peste 1900 de lei. Foarte important de ştiut datorită punctelor de stabilitate, fiindcă pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obţine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă. Între 25 şi 30 de ani - 0,5 puncte pe an, între 30 şi 35 de ani - 0,75 de puncte pe an şi după 35 de ani, un punct pe an. Cu alte cuvinte, dacă munceşti, primeşti”, a declarat Simona Bucura-Oprescu.

Ea a fost întrebată care este cea mai mare sumă pe care o poate primi un pensionar şi dacă depinde de punctajul pe care îl are.

„Depinde de punctajul pe care îl are. Punctajul plecând de la punctele de contributivitate, adică punctele pentru care s-a constituit dreptul de pensie şi pentru care în baza cărora s-a calculat cât a plătit acest pensionar. Deci punctele de contributivitate, la rândul acestora vor creşte, fiindcă dacă până acum nu se lua în calcul acordul global dinainte de anul 2001, după noua lege, pe puncte de contributivitate se vor lua în calcul inclusiv sporurile nepermanente. Adică, dacă un român a avut acord global, al treisprezecelea salariu, alte sporuri nepermanente, premii, toate acestea (…) Pe contributivitate în mod proporţional se iau toate aceste venituri şi se vor transforma în puncte de pensie contributive, care vor fi folosite la stagiul minim de cotizare şi stagiul complet de cotizare, iar în cazul facultăţii, şomajului, armată sunt perioade asimilate care la rândul lor vor da un punctaj suplimentar, dar nu vor fi luate în calcul la stagiul minim de cotizare”, a mai explicat ministra Muncii.

Egalizarea vârstei de pensionare între bărbați și femei

Simona Bucura-Oprescu a mai spus că până în 2035 trebuie să ajungem la egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi la 65 de ani şi a precizat că acesta este un jalon în PNRR.

„Atenţie, la calcularea pensiei doar stagiul contributiv influenţează la scăderea vârstei de pensionare. (…) Dacă astăzi vârsta de pensionare pentru femei este 62 de ani şi o lună, iar până în 2030 vom merge etapizat până la 63 de ani, în baza noii legi, până în 2035, va trebui să ajungem la egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi la 65 de ani. Cu alte cuvinte, dacă femeia noastră iese la pensie în 2035 şi are doi copii poate să iasă la pensie în 2034 cu un an mai devreme”, a declarat Simona Bucura-Oprescu.

Ea a explicat că egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi este impusă prin PNRR.

„Egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi este o parte a reformei impusă de angajamentele pe care România le-a luat prin PNRR. Este una dintre reformele asumate de România în jalonul 214 privind reforma pensiilor publice. Este o obligaţie pe care România şi a asumat-o, statul român, nu guvernul din care fac parte, pe care a trebuit să o transpunem în legislaţia românească pentru care noi am venit cu această compensaţie, cu faptul că perioada de creştere a copilului, concediul de maternitate este stagiu contributiv şi, nu în ultimul rând, faptul că dăm această reducere a vârstei de pensionare pentru femeile care au şi cresc copii”, a mai explicat ministra.



