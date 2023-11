Articol susținut de Mars Vineri, 10 Noiembrie 2023, 09:49

În fiecare an pe 4 octombrie o lume întreagă sărbătorește Ziua Mondială a Animalelor, o ocazie de a celebra și de a recunoaște importanța patrupezilor în viețile noastre. În spiritul acestei sărbători, Mars se implică activ în sprijinirea adăposturilor pentru animale și a celor care doresc să adopte un companion blănos. Ne-am aventurat la Adăpostul Speranța pentru a descoperi cum arată o zi din viața unui voluntar dedicat și a vedea impactul pe care îl are acest tip de angajament pe care oricare dintre noi îl poate face.

Mars România organizează în fiecare an o zi specială de voluntariat în adăposturile de animale din țară Foto: Mars

Mars România organizează în fiecare an o zi specială de voluntariat în adăposturile de animale din țară, oferindu-le angajaților și partenerilor săi oportunitatea de a aduce o bucurie în viețile cățeilor și pisicilor fără adăpost.

Odată ajunși la adăpost, ne-a fost oferit un instructaj colectiv pentru a ne asigura că vom desfășura activitățile într-un mod eficient și sigur. După ce am înțeles bine planul de acțiune, fiecare dintre noi s-a pus cu entuziasm la treabă.

Una dintre activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul zilei noastre de voluntariat a fost să ne luăm pensulele și să dăm culoare padocurilor. Deși sună simplu, acest lucru este esențial pentru a face ca mediul din adăpost să fie curat și plăcut pentru patrupezii aflați în adăpost.

În plus, am dat o mână de ajutor și pentru fațada clinicii, pe care am vopsit-o într-un verde aprins. A fost ca o sesiune de DIY pentru îmbunătățirea aspectului Adăpostului Speranța, astfel încât să fie primitor atât pentru animale, cât și pentru oamenii care le iubesc și le îngrijesc.

Am trecut și pe la SPA-ul amenajat în interiorul adăpostului. Acolo, cățeii au avut parte de răsfăț, dar au și stat cuminți în timp ce voluntarii se ocupau să-i pieptene. Este important ca blănoșii să fie pieptănați și îngrijiți, pregătiți oricând să vină cu voi acasă.

De asemenea, am confecționat și culcușuri din cauciucuri uzate, pe care a trebuit să le pictăm după bunul plac. Și cățeii au nevoie de obiecte de decor în cameră, nu-i așa? La finalul zilei, voluntarii s-au distrat atât de tare încât au hotărât să coloreze adidașii unei colege în ton cu ziua memorabilă pe care au avut-o.

În cadrul acestei zile, nu putem să nu luăm în considerare importanța adopției responsabile. Cățeii și pisicile de toate vârstele și rasele așteaptă cu nerăbdare să-și găsească o casă iubitoare. Indiferent de preferințe, fiecare animal merită o șansă la fericire și dragoste.

Mars Petcare se implică activ în educarea oamenilor despre adopția responsabilă, oferind informații despre dresaj, nevoile animalelor și dieta adecvată. Aceste resurse sunt esențiale pentru a asigura o conviețuire armonioasă între om și animal.

„La Speranța, salvăm câini fără stăpân sau în suferință, le oferim îngrijire, adăpost, afecțiune și le căutăm cămine stabile, familii responsabile și iubitoare. Sunt multe provocări în fiecare zi. Mulțumim Mars pentru inițiativa activităților de voluntariat în adăpost cu ocazia unei zile atât de speciale ca cea de 4 octombrie, pentru donațiile în hrană, atât de importante pentru noi, dar mai ales pentru că ne este partener în promovarea adopției și a comportamentului responsabil față de animale. Pentru noi, dar mai ales pentru toți câinii pe care îi îngijim, tot acest suport contează enorm. Suntem recunoscători.” spune Anca Tomescu, reprezentant Comunicare, Fundația Adăpostul Speranța.

Compania desfășoară o serie de programe educaționale și activități în acest domeniu, precum susținerea adăposturilor prin donații de materiale și prin implicarea voluntarilor. În acest an, Mars România continuă tradiția de a se implica în ajutorarea animalelor cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor și donează 182.000 de porții de hrană pentru câinii și pisicile fără adăpost.

Ilie Găgeatu, General Manager Mars România, subliniază importanța adopției și a educației în acest sens.

„Din ce în ce mai multe animale au norocul să își găsească o nouă casă, dar există în continuare o mulțime de animale abandonate. Adopția este una dintre cele mai bune opțiuni pentru cei care își doresc să aibă alături un prieten blănos, iar educarea oamenilor în acest sens poate contribui la reducerea numărului cățeilor abandonați. La Mars, lucrăm cu acest scop de mult timp și sprijinim noii părinți de animale, printre altele, oferindu-le informații despre metodele corespunzătoare de dresaj, înțelegerea nevoilor animalelor și dieta potrivită pentru ele. Toate acestea sunt esențiale pentru o coexistență plină de armonie în casă.”

Cu toții putem contribui la reducerea numărului de animale abandonate. Creșterea conștientizării asupra responsabilităților legate de adopție și îngrijirea animalelor este esențială pentru a asigura un viitor mai luminos pentru cățeii și pisicile abandonate.

Ziua Mondială a Animalelor este mai mult decât o sărbătoare, este un apel la acțiune și empatie. Mars Petcare și voluntarii au demonstrat că dacă ne unim forțele putem aduce schimbări semnificative în viețile animalelor abandonate și putem promova adopția responsabilă. Acestă zi ne amintește că fiecare animal merită dragostea și grija noastră. Suntem responsabili să le oferim un cămin iubitor și plin de fericire.

Sperăm ca în fiecare an să vedem tot mai mulți voluntari la Adăpostul Speranță de Ziua Mondială a Animalelor și nu numai. Și sperăm că animalele fară stăpân, chiar și cele care nu sunt de rasă, să fie adoptate și să trăiască în familii iubitoare și vesele. La fel ca padocurile pe care le-am colorat la inițiativa Mars. :)

