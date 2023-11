Articol susținut de Spitalul Memorial Băneasa​ Joi, 09 Noiembrie 2023, 09:15

Smile Media

0

Mii de pacienți români aleg, anual, drumul străinătății atunci când primesc un diagnostic oncologic. Majoritatea merg ȋn afară pentru intervenții și se ȋntorc să continue tratamentele acasă. Dorin C., un pacient ȋn vârstă de 70 de ani, a făcut exact invers. Curele de chimioterapie le-a urmat la Spitalul Memorial, din Istanbul, iar când a aflat că rețeaua medicală turcească se extinde și ȋn România, a ales să se opereze la Spitalul Memorial din Băneasa. Tratamentul și intervenția l-au scăpat de una dintre cele mai agresive forme de cancer – cel pancreatic.

Cezar Stroescu, medic primar de Chirurgie Oncologică și Generală Foto: Spitalul Memorial Băneasa

,,A venit la câteva luni de la deschiderea Spitalului Memorial în România, după ce făcuse timp de câteva luni chimioterapie la Memorial Șișli, Istanbul unde, anual, se tratează sute de pacienți români. A avut șansa să se opereze acolo, dar a ales să se întoarcă acasă și a avut încredere în noi și în Spitalul Memorial Băneasa, primul spital al rețelei deschis în afara Turciei. Pacientul a urmat, mai întâi, în Turcia, tratamentul oncologic pentru micșorarea leziunii care avea și ganglioni metastatici. După încheierea procedurilor, a repetat examenul și s-a văzut că ganglionii dispăruseră. Deci chimioterapia de acolo și chirurgia de aici au rezolvat cazul ȋn mod excepțional”, a spus dr. Cezar Stroescu, medic primar de Chirurgie Oncologică și Generală.

Intervenția condusă de dr. Stroescu, la care a participat și coordonatorul secției de ATI a Spitalului Memorial, dr. Ruxandra Fota, a durat patru ore și a fost una complicată, pacientului fiindu-i rezecat jumatate de pancreas și splină.

„Este o intervenție chirurgicală ultraradicală acest RAMPS (Radical antegrade modular pancreatosplenectomy), adică am rezecat și mult țesut de jur împrejurul tumorii. Operația a durat în jur de patru ore și nu a avut nevoie de sânge pentru că echipa super antrenată de la Spitalul Memorial face operația de așa manieră încât pierderea de sânge este sub 100-200 ml, conform standardelor europene medicale”, a explicat dr. Cezar Stroescu.

Medicul primar, specializat în chirurgie oncologică, are în palmares câteva sute de astfel de intervenții chirurgicale. Cu această performanță, Cezar Stroescu a ajuns la nivelul High Volume Surgerons (o recunoaștere internațională a chirurgilor care efectuează între 20 și 65 de intervenții de acest tip pe an).

„Am sute de astfel de operații practicate. În toată lumea civilizată, operațiile acestea se fac majoritar în centre terțiale, pentru că mortalitatea la chirurgii care operează sub zece pe an este între 15 și 18%, iar atunci când sunt efectuate de către medicii High Volume Surgeron este sub 1%”, completează medicul.

Pacientul se recuperează bine, iar acum este așteptat la cel de-al doilea consult, la șase luni după intervenție – „Recuperarea completă a fost cam la o lună, dar pacientul s-a simțit bine și a plecat acasă la scurt timp după intervenție. La trei luni a venit la un consult și urmează să vină acum, la șase luni, la al doilea consult”.

Atenționarea medicului

Cancerul pancreatic este una dintre cele mai agresive tumori maligne umane, a patra cea mai frecventă cauză de deces prin cancer din lumea occidentală. Această statistică sumbră este dată, pe de o parte, de dezvoltarea rapidă a bolii, fără simptome care să alerteze, fapt ce determină depistarea afecțiunii abia atunci când este într-un stadiu avansat, iar pe de altă parte, de rata scăzută de succes a tratamentului.

Cancerul pancreatic este rar întâlnit în stadiile incipiente, când șansele de vindecare ar putea fi mari, pentru că este o boală perfidă care nu provoacă simptome decât după ce s-a răspândit la alte organe. De aceea, pentru medicii oncologi, tratarea acestei boli este o mare provocare, iar opțiunile includ intervenții chirurgicale, chimioterapie, radioterapie sau o combinație a acestora.

Chiar dacă boala este silențioasă, medicul atrage atenția că asupra unui lucru care ar putea indica un cancer pancreatic.

„Debutul de diabet în plină stare de sănătate poate indica o tumoră de pancreas, indiferent de vârsta pacientului. Toți pacienții care au un diabet apărut brusc, asociat cu consumul de alcool si fumatul, trebuie să ia în calcul riscul de a dezvolta un cancer de pancreas. În acest caz, pacientul trebuie să se adreseze medicului de familie care îl va direcționa către specialiști: medicul gastroenterolog, medicul oncolog și, dacă este cazul, către chirurg", declară specialistul.

În cadrul Spitalului Memorial Băneasa, tratamentele sunt personalizate, iar planul terapeutic al fiecărui pacient se discută în cadrul unei comisii multidisciplinare (tumor board). Astfel doar 10% din cazurile de cancer pancreatic pot fi operate direct, restul pacienților urmând să fie supuși unor tratamente oncologice complexe.

Articol susținut de Spitalul Memorial Băneasa​