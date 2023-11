Articol susținut de ​O.B.A. Different by Luxury Marți, 07 Noiembrie 2023, 08:13

În ce stadiu se află în momentul de față proiectele O.B.A.Different by Luxury?

Bogdan Alexandru Onea, CEO O.B.A. Different by Luxury Foto: O.B.A. Different by Luxury

“O.B.A. Different by Luxury are în prezent 10 proiecte în diferite stadii de construcție, ceea ce denotă o planificare eficientă și o abordare strategică în ofertarea serviciilor noastre. Avem proiecte în toate etapele de construcție, de la fundație până la finisaje și finalizare, ceea ce ne permite să venim în întâmpinarea clienților noștri cu o varietate de opțiuni. Această diversitate, alături de gama largă de opțiuni și soluții personalizate ne ajută să răspundem mai bine nevoilor tuturor clienților noștri. Suntem dedicați satisfacerii dorințelor clienților noștri și suntem mândri că putem oferi servicii de înaltă calitate în fiecare etapă a construcției.”

Sunteți printre dezvoltatorii care construiesc în diferite zone ale țării și nu se dezvoltă într-un singur oraș. De ce ați ales să faceți asta? Luați în calcul extinderea portofoliului și în alte orașe?

“OBA Different by Luxury este o companie în plină dezvoltare, dedicată creării unor proiecte frumoase și utile, cu acces facil către principalele puncte de interes. Ne asigurăm că apartamentele și spațiile comune sunt dotate cu toate facilitățile necesare pentru a oferi clienților noștri o experiență premium. Suntem mândri să spunem că am construit în mai multe orașe și suntem mereu deschiși către noi provocări. Recunoaștem că acest domeniu nu este ușor și necesită alocarea de resurse considerabile, precum timp și muncă susținută. Cu toate acestea, pasiunea noastră ne dă forța necesară pentru a continua și pentru a aduce valoare proiectelor noastre. Suntem pregătiți să luăm în considerare orice oportunitate care apare și în care vedem un anumit potențial.”

Cum au evoluat prețurile in ultimele luni?

“În ultimul an, am întâmpinat cu toții numeroase provocări, iar inflația a fost una dintre cele mai mari. Am observat creșteri semnificative de prețuri la materiale, energie și manoperă. Cu toate acestea, OBA DIFFERENT BY LUXURY a depus eforturi pentru a menține prețurile la nivelul de acum un an, fără a aplica majorări. În plus, am propus clienților noștri noi facilități și avantaje pentru a reduce stresul financiar. Compania a avut în vedere nevoile și situația clienților, oferindu-le soluții pentru a face față inflației și a menține accesibilitatea produselor și serviciilor oferite.”

Sunt vânzările influențate de felul în care decurge un sezon și de rezultatele celoralți dezvoltatori sau investitori din piață?

“Da, vânzările în domeniul imobiliar pot fi influențate de felul în care decurge un sezon și de rezultatele celorlalți dezvoltatori sau investitori din piață.

Decizia de a investi în imobiliare este de obicei una pe termen lung și nu ar trebui să fie influențată în mod direct de evoluția unui anumit sezon. Clienții care doresc să investească pe litoral, de exemplu, iau în considerare mai mulți factori, cum ar fi potențialul de creștere a valorii proprietății, infrastructura din zonă, atracțiile turistice și facilitățile disponibile.

De asemenea, investițiile realizate de alți dezvoltatori sau investitori pe litoral pot contribui la crearea unui pol de interes și atracție în zonă. Aceasta poate aduce beneficii pentru toți cei care doresc să investească, deoarece existența altor proiecte de succes poate consolida încrederea clienților în potențialul de dezvoltare și rentabilitate a zonei respective.

Este important să subliniem că pe piața imobiliară există loc pentru mai mulți jucători și există potențial de creștere pentru toți cei interesați să investească pe litoralul romanesc. Cu toate acestea, este important să se efectueze cercetări și analize adecvate pentru a identifica oportunitățile și a lua decizii informate în ceea ce privește investițiile imobiliare pe litoral.”

Cum a evoluat cererea pentru apartamentele de la mare in perioada estivală? Când se cumpără cel mai mult? Vara sau in off-season?

“Cererea pentru apartamentele de la mare în perioada estivală este în general mai mare decât în off-season.

Decizia de a cumpăra un apartament la mare poate depinde de preferințele și nevoile individuale ale fiecărui client. Unii pot prefera să cumpere în timpul verii pentru a se bucura de plajă și de activitățile estivale, în timp ce alții pot prefera să cumpere în off-season pentru a beneficia de prețuri mai mici sau pentru a se bucura de o atmosferă mai liniștită.

Decizia clienților noștri de a investi este una pe termen lung. Nu cred ca cineva renunță la decizia de a investi pe litoral datorita evolutiei unui anumit sezon. Este vorba de ceva conjunctural care nu influențează o astfel de decizie.

În plus, cred ca investițiile realizate de alți dezvoltatori sau investitori pe litoral pot contribui la crearea unui pol de interes și atracție în zonă. Aceasta poate aduce beneficii pentru toți cei care doresc să investească, deoarece existența altor proiecte de succes poate consolida încrederea clienților în potențialul de dezvoltare și rentabilitate a zonei respective.”

Care este feedback-ul din partea clienților voști?

“Dacă ne referim la potențialii clienți, aceștia ne sunt alături și ne urmăresc toate postările, urmăresc ultimele noastre proiecte de amenajare, toate promoțiile pe care noi le derulăm; ei ne vizitează și urmăresc stadiul lucrărilor noastre. Mulți sunt încântați de ceea ce vad la noi si vin să ne ceară ajutorul pentru amenajarea locuințelor lor de o maniera pe care au vazut-o în propunerile noastre.

Pe de alta parte, avem 2 proiecte în care se locuiește deja. Oamenii au creat acolo o comunitate și caută să se gospodărească cât mai bine, având în vedere că beneficiaza deja de toate facilitățile pe care noi le propunem tuturor clienților noștri.

În ambele cazuri, feedback-ul pe care noi primim este unul de care suntem mândri. Primim astfel și o parte din energia necesara pentru a continua. În plus, înțelegem și mai clar că suntem pe drumul cel bun.”

Care sunt obiectivele voastre pentru finalul acestui an, respectiv anul viitor?

“Obiectivele noastre pentru finalul acestui an sunt:

Finalizarea și predarea a peste 100 de apartamente în diferite proiecte. Continuarea upgrade-ului permanent în ceea ce privește materialele de construcție, tehnologia și finisajele moderne. Menținerea unui nivel ridicat de satisfacție a clienților și consolidarea relației cu aceștia. Continuarea colaborării cu alți dezvoltatori pentru a le oferi forță de muncă și asigura antrepriza în construcția de diverse proiecte.

Pentru anul viitor, avem următoarele obiective:

Lansarea a două noi proiecte în zona de nord a stațiunii Mamaia și în Constanta. Finalizarea și predarea proiectelor OBA LaKE 2 și OBA URBAn Residence. Extinderea activității noastre și în alte zone de interes, în funcție de oportunități și cerințele pieței. Consolidarea prezenței noastre în zone precum Constanta, Mamaia Nord, Sebes, Brasov și Cluj, prin dezvoltarea de noi proiecte. Continuarea investițiilor în tehnologie, inovație și materiale de construcție de calitate superioară. Îmbunătățirea continuă a proceselor interne și a performanțelor echipei noastre.”

Care este stadiul proiectelor voastre? Cum au decurs lucrările până acum si la ce poiecte noi lucrați?

“Stadiul proiectelor noastre este într-o continuă dezvoltare și suntem foarte mândri de rezultatele obținute până acum. Toate lucrările au decurs conform planului, respectând termenele contractuale și punând un mare accent pe calitate. Avem demarate 6 proiecte rezidențiale în acest moment, iar echipa noastră de profesioniști lucrează din greu pentru a le finaliza în timp util.

Colaborăm cu arhitecți creativi și ingineri pricepuți pentru a asigura standardele ridicate de confort dorite de clienții noștri. Ne preocupăm de fiecare detaliu și luăm în considerare nevoile specifice ale fiecărei zone în care construim. De la conceptul inițial până la finalizarea proiectului, acordăm o deosebită importanță întregului proces pentru a oferi rezultate de calitate superioară.

Ne-am propus să predăm încă 100 de apartamente până la sfârșitul acestui an, înainte de termenul stabilit. În plus, suntem entuziasmați să vă anunțăm că am început să lucrăm la două proiecte noi. Unul dintre ele se află în Mamaia Nord, iar celălalt în Constanța. Ne dorim să continuăm să oferim soluții de locuințe de lux și să ne dezvoltăm în continuare, întâmpinând mereu cerințele și așteptările clienților noștri.”

De ce sunt apartamentele de pe litoral o investiție bună?

“Investiția în apartamentele de pe litoralul românesc poate fi considerată bună din mai multe motive:

1. Atracția turistică: Litoralul românesc este cu siguranță una dintre cele mai populare destinații turistice din țară, fiind de interes atât pentru turiștii din România, cât și pentru cei din străinătate. Asta înseamnă că există și va exista mereu o cerere mare pentru închirierea sau cumpărarea de apartamente în această zonă.

2. Potențialul de creștere a valorii proprietății: Datorită cererii ridicate și a atractivității turistice, apartamentele de pe litoral au un potențial mare de apreciere în timp, luând în calcul și faptul că prețurile imobiliare din România sunt în continuare scăzute, în comparație cu alte țări europene.

3. Oportunități de închiriere: Datorită fluxului constant de turiști, există oportunități bune de închiriere a apartamentelor pe litoral, fie pe termen scurt (vacanțe), sau chiar pe intreg anul.. Aceasta poate genera venituri suplimentare consistente pentru proprietarii apartamentelor.

4. Diversificarea portofoliului de investiții: Investiția în apartamente pe litoral poate fi o modalitate de a diversifica portofoliul de investiții. E cunoscut deja faptul că piața imobiliară poate fi considerată mai puțin volatilă decât alte piețe de investiții, iar apartamentele rămân un activ stabil și sigur într-un portofoliu diversificat.”

