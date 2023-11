ESENTIAL Luni, 06 Noiembrie 2023, 19:55

Pilotul Tarom Cezar Dan Osiceanu a postat pe contul său de Facebook fotografii cu aurora boreală făcute din carlinga avionului, de la 10.000 metri altitudine.

Aurora boreală vizibilă duminică Foto: Pavlíček Luboš / ČTK / Profimedia

„Acolo sus unde Dumnezeu, Soarele, Cerul, Iubirea și Frumusețea stau impreuna pentru ca Aviația sa mă ajute sa vad imaginile splendorii pe care Natura le oferă gratuit oamenilor Un fenomen rar, un rosu imperial atat de intens pe care ti -l aduc in dar in prag de seara , o asemenea splendoare in semn de iubire”, a scris pilotul pe pagina sa de Facebook.

El a declarat că imaginile au fost surpinse deasupra Budapestei.

„Blood Aurora i se spune! Este un fenomen extrem de rar, mai ales în această zonă geografică. Am văzut-o duminică seara, venind de la Paris. Noi eram la nivel 390 (flight level 390, 39.000 de picioare, aproximativ 10.000 de metri - n.red). Orașul de sub noi este Budapesta!”, a explicat pilotul Cezar Osiceanu pentru monitorulcj.ro.

O auroră boreală roşiatică a fost imortalizată în mai multe zone din ţară duminică seară. Fenomenul a fost semnalat îşi în alte țări din Europa, precum Cehia, Ungaria sau Republica Moldova.

Aurora boreală se datorează activităţii solare intense din ultimele două-trei zile, a declarat coordonatorul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti, muzeograful Adrian Şonka, citat de Agerpres.

El a menţionat că fenomenul a putut fi observat înspre nord, sub forma unor lumini de culoare roşie. Acestea s-au văzut din întreaga Europă, precum şi din America de Nord şi au fost determinate de activitatea solară intensă din ultimele zile şi ejecţia de masă coronală îndreptată spre Pământ.