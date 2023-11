ESENTIAL Vineri, 03 Noiembrie 2023, 10:14

​În week-end vor fi maxime extrem de ridicate în sudul extrem al țării, chiar și de 28° C, dar în restul țării va ploua mult și temperaturile vor fi între 14° și 18° C sâmbătă la prânz. Va fi mult mai cald decât normalul, iar ploile se vor mai domoli duminică, arată hărțile ANM. Cum va fi vremea în București până marți?

Peisaj de toamna Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Vremea în țară de vineri până duminică

În dimineața zilei de vineri, minimele au fost cuprinse între -3° C la Miercurea Ciuc și +15,8° C la Sulina, arată datele ANM.

Maio bine de 20 de județe se află sub avertizare cod galben de vânt puternic, până sâmbătă, iar în jumătatea vestică a țării vor fi averse.

Vineri, maximele vor fi între 16° și 25° C, cel mai cald fiind în Muntenia. Și în Transilvania, maximele vor atinge 23° C.

Sâmbătă va ploua mult, peste tot în țară. Minimele vor fi între 4° grade în Transilvania și 15° C în sudul Dobrogei. La prânz vor fi foarte mari diferențele de temperatură, fiindcă maximele vor atinge 28° C în sudul Munteniei și al Dobrogei.

Însă 28° C vor fi doar izolat în sud, pentru că în Muntenia vor fi și maxime de 14° C, iar în Oltenia, de 13° C. Va ploua mult în toate regiunile. În Transilvania vor fi la prânz între 14° și 18° C, cu câteva grade mai rece decât vineri, iar în Moldova, între 16° și 22° C. În vestul țării maximele vor fi între 16° și 20° C.

Duminică, minimele vor fi între 4° și 13° C, va continua să plouă pe arii extinse în prima parte a zilei și maximele vor fi între 14° și 25° C. O diferență importantă va fi că în a doua parte a zilei va ploua mai puțin.

Cum va fi vremea la București până marți (minimă, maximă)

Vineri: maximă de 22° C

Sâmbătă 10°/19°, averse, descărcări electrice

Duminică 8°/23°, cer variabil.

Luni 10°/22°, cer variabil

Marți 7°/22°, cer temporar noros, ploaie slabă